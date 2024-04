Auta Vietnamce, který i v ČR vydělal miliardy na nudlích, jsou propadák a podvod, údajně prodané vozy chátrají přihlášené v polích před 10 hodinami | Petr Miler

Firma se navenek chlubí prodejními úspěchy a růstem odbytu o stovky procent, ale kdo tyto vozy kupuje? A co se s nimi pak děje? Odhalení agentury Reuters a mediální společnosti Hunterbrook jsou pro Pham Nhat Vuonga zničující.

Jeho jméno by pravděpodobně nikdy nevstoupilo v širší známost, kdyby se spokojil s tím, co dokázal v 90. letech a řádně rozvinul v následujících dekádách. Řeč je Pham Nhat Vuongovi, prvním vietnamském miliardáři, který se koncem 80. let připravoval na kariéru geologa. Po studiu hanojské univerzity zamířil do Ruska na moskevský geologický institut, po promoci v roce 1992 se ale ve svých 24 letech rozhodl rozvinout spíše svůj obchodní talent.

Přesunul se na Ukrajinu, kde v roce 1993 založil firmu Technocom, která se navzdory svému jménu soustředila na výrobu instantních nudlí a polévek, které tou dobou zažily ve světě velký boom. Jedna z jeho značek, Mivina, se prosadila i v Česku, vietnamský byznysmen ale mířil výš. Firmu tak nakonec prodal a s novým miléniem se vrátil zpět do rodné vlasti, kde získané miliardy investoval do nemovitostí. Jak developer znovu uspěl a stal se vůbec prvním dolarovým miliardářem v zemi - dnes je jeho jmění odhadováno na 4,2 mld. USD , tedy bezmála 100 mld. Kč.

Jeho aktivity se tak záhy začaly rozšiřovat i do dalších oborů, mj. do aut. Už v minulé dekádě tedy založil firmu VinFast, jejíž obchodní model se zdál být relativně prostý a svého času jsme mu věštili úspěch. Pham Nhat Vuong se rozhodl využít starší techniky BMW, kterou se mu podařilo licencovat, a zabalit ji do vlastního moderního hávu. Něco takového by na lidi skoro jistě fungovalo, neboť to mohlo být relativně levné, technický pořád na výši a navíc elektronicky i designově moderní. Než se ale stačil tímto směrem pořádně vydat, přišlo totální přehození výhybky.

Jeden z nejznámějších Vietnamců jako by najednou ztratil čich na příležitost a místo relativně chytrého, málokým využívaného modelu vsadil na toho nejtuctovějšího z tuctových koní - na elektromobily vlastní konstrukce. Kdyby je uměl nabízet za 200 tisíc, ještě by to mohlo fungovat, on ale přišel s vozy, které jsou ve své podstatě stejně problematické jako kterákoli jiná auta konkurence, v detailech jsou ještě problematičtější a za levné je označit nelze. Proč by někdo něco takového měl chtít?

Už nějakou chvíli je tak patrné, že prodeje nefrčí a automobilka prodělává, přičemž nepomáhá ani uplácení novinářů a zákazníků. Kritických hlasů navíc přibývá a i když ve Vietnamu jsou úspěšně potírány, za hranicemi země je VinFast v negativních souvislostech propírán stále častěji. A nejnověji dostal opravdu velkou ťafku.

Hunterbrook Media a Reuters totiž začaly „vrtat” ve výsledcích VinFastu, který na oko válí. Nedávno se pochlubil prodeji za první letošní čtvrtletí, které jsou definovány 444% meziročním růstem, jenže naprostá většina těchto vozů (má jít o víc jak 70 procent) je prodávána spřáteleným firmám automobilky, nikoli pestré paletě kupců všeho druhu.

To by nutně až tak nevadilo, kdyby tyto vozy byly normálně používány, jenže to často nejsou. Lidé z Hunterbrooku věc řeší od chvíle, kdy se na Youtube objevily záběry stovek nových VinFastů chátrajících na polích. A šlo právě o auta registrovaná na spřátelenou firmu, která měla na stejném místě podle očitých svědků stát už hodně dlouho. Video záhy z platformy zmizelo, Hunterbrooku se ale podařilo vozy lokalizovat a pořídit snímky, které můžete vidět níže.

Stovky aut tak stojí na stejných místech po přihlášení měsíce, aniž by je kdokoli používal. VinFast má navíc místo řešení svých vlastních obchodních problémů dál raději zastrašovat a jinak potírat kritiky jeho činnosti, což jeho problémům jen dodává na vážnosti. Vše zkrátka nasvědčuje tomu, že VinFast hraje určitou hru, neboť dál buduje nové továrny, aniž by je potřeboval. Jen jeho vietnamská továrna umí vyrobit až 300 tisíc aut za rok, loni ale značka neprodala víc než 35 tisíc vozů po celém světě. Přesto vzniká nová továrna v Severní Karolíně v USA, kde firma loni prodala pouhých 265 vozů, ta má mít kapacitu dalších 150 tisíc vozů za rok. K čemu to?

Vypadá to vážně tak, že se jeden vietnamský sen víc než cokoli jiného chýlí ke svému konci. Pham Nhat Vuonga to asi na pracovní úřad nepošle, má dost jiných aktivit, pokud ale dnes jeh VinFast nedokáže reálně prodávat skoro nic a většinu jeho existujícího odbytu tvoří ve své podstatě fiktivní prodeje, není snad ani možné, aby firma brzy nepadla. Možná měl Pham Nhat Vuong zůstat u oněch nudlí. Anebo aspoň realit či přepracovaných starších BMW...

VinFast jsme požádali o reakci na vznesená obvinění, na odpověď zatím čekáme.

Auta jako VinFast VF8 nemají za svou cenu absolutně co nabídnout a nevidíme se, že je skoro nikdo nechce. Že se to ovšem firma snaží všemožně zastřít velmi pochybnými praktikami, s podivem je. Foto: VinFast

