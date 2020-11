Auto značky proslulé nespolehlivostí se v dlouhodobém testu po 4 dnech rozbilo, 21 stojí v servisu před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Land Rover

Překročit svůj vlastní stín bývá obtížné a některé automobilky by o tom mohly vyprávět. Ty britské patří mezi ně, neboť ač po dekády kolují zvěsti o jejich nespolehlivosti, pořád se potýkají s problémy.

Koncem října jsme psali o případu kolegů z TFL, kteří si pořídili nový Land Rover Defender s cílem podrobit jej dlouhodobému testu. S autem ale po převzetí ujeli jen 269 km, než se poprvé pokazilo. Rozsvítila se kontrolka motoru, která v tomto případě hlásila špatný poměr vzduchu a paliva na dvou válcích. Následné snahy neznámý problém vyřešit ale způsobily jen další potíže.

Nejprve autu po přehrání softwaru přestala fungovat soustava kamer sledující prostor kolem vozu, což si vyžádalo instalaci jejich nového řídicího modulu. Když ale došlo na to, vrátil se problém s motorem. Technici autorizovaného servisu se tak v rámci záruky rozhodli vyměnit vstřikovače a kabely ke svíčkám a mysleli jsme si, že tím příběh skončí. Ale ouha, on neskončil a trvá dodnes.

Od chvíle, kdy jsme vás o průběhu tohoto testu informovali, uběhlo už skoro 14 dnů a auto po několika dalších „opravách” stále stojí v servisu. Je tam už 21 dnů poté, co 3 nebo 4 dny jezdilo, říká Tommy Mica z TFL a dodává, že po všem zmíněném došlo i na výměnu cívek. Úspěch z toho ale nebyl a s problémem si nevěděli rady ani technici Land Roveru ve Velké Británii. Teď se tedy v servisu soustřeďují na sací potrubí, co konkrétně by v něm mohlo být špatně, ale nenaznačují. Vypadá to už na snahu o opravu metodou pokus-omyl.

„Ani nedokážu říci, jakým zklamáním je koupit si nové auto a nemít jej k dispozici,” říká Tommyho bratr Roman. „Poté, co tam je tak dlouho, jsem hodně sklíčený a říkám si, jestli to vůbec budou schopni opravit?” dodává.

Doufejme, že tato obava není reálná, skutečně tristní případ nespolehlivosti nového auta je to ale na každý pád. A jen připomíná, že statistiky spolehlivosti není radno brát na lehkou váhu. I když je fanoušci té či oné značky zlehčují a jistě mají pravdu v tom, že každé auto statisticky nespolehlivé značky musí být problémové, pravděpodobnost vzniku podobných patálií je u nich zkrátka vyšší. Jaguary a Land Rovery jsou dvě nejhorší ze tří značek ve statistice JDP a i v domácím žebříčku nejméně spolehlivých aut tvoří celých jeho 20 procent problematických modelů.

To nemůže být náhoda a snahu pošpinit je za tím ve stínu zkušenosti TFL spatřovat skutečně nelze. Nyní jsme zvědavi na další vývoj. Dosavadní problém se jistě dříve nebo později vyřešit podaří, až delší zkušenost ale ukáže, zda šlo o ojedinělý úkaz nebo notoricky problémový vůz.

Nový Land Rover Defender je pro leckoho problematický už svým pojetím vzdalujícím se původnímu modelu stejného jména, to pravé peklo jsou ale až dlouhodobé zkušenosti s ním v podání kolegů z TFL. Tedy dlouhodobé - autem jezdili 3 nebo 4 dny, teď už 21 stojí v servisu a pořád není spravené. Ilustrační foto: Land Rover

Zdroj: TFLnow@Youtube

Petr Miler