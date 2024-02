Automobilka, která chtěla během pár let přejít jen na elektromobily, nyní chystá monstrózní diesel 8,3 V8 včera | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

To jsou paradoxy, řekl by asi svého času Václav Havel. Kdyby se takovým směrem vydal kdokoli jiný, člověk se nad tím nepozastaví, v případě GM jde ale o hotový pohyb ode zdi ke zdi.

Naprostou odevzdanost elektromobilitě ohlásila v posledních letech snad většina významných světových automobilek. Od spalovacího pohonu k tomu bateriovému navíc nezřídka chtějí utéct dříve, než by v souladu s plánovanou legislativou vůbec musely. Jako hraniční byl už několikrát zmíněn rok 2030, což se zdá být ryzím šílenstvím. Neexistuje reálná šance, že by se během šesti z elektromobilů stala auta pro všechny, k takové pozici mají příliš daleko.

Platí to o to víc, že všichni výrobci stejné nadšení nesdílí. Automobilky jako Toyota či BMW již uvedly, že spalovací motory hodlají nabízet i po roce 2035. Japonský gigant nicméně do budoucna počítá hlavně s tím benzinovým, zatímco mnichovská automobilka nechce upustit ani od dieselů - jednoduše proto, že v určitých segmentech se starají o většinu prodejů. Přijde tak dokonce s jejich další generací.

Paradoxem je, že podobným směrem se vydává i koncern General Motors. Také americká automobilka přísahala naprostou věrnost elektromobilitě nejpozději k roku 2035 a postupný odklon od spalovacích motorů. A v roce 2024 přijde v novým dieselem? Navíc takovým monstrem, o jakém bude řeč?

Je to tak, i když GM stejně jako Ford a Stellantis objemný diesel k dispozici má. Nabízí jednotku 6,6 V8, agregát ale za americkou konkurencí co do výkonu a točivého momentu zaostává. Modrý ovál totiž hlavně pod kapotou svých pick-upů nabízí 6,7litrový Scorpion V8 naladěný na 507 koní a 1 627 Nm, zatímco v případě takového Ramu lze sáhnout po 6,7litrovém šestiválci Cummins ISB produkujícím až 406 koní a 1 458 Nm.

Se třetí ligou se nicméně GM spokojit nehodlá, pročež by v roce 2026 měl dorazit zcela nový Duramax V8. Jeho objem se přitom zvýší na 8,3 litru, což ve srovnání se stávající 6,6litrovou jednotkou povede jak k nárůstu výkonu, tak i točivého momentu. Místo 477 koní a 1 322 Nm by tak zákazníci měli dostat k dispozici zhruba 600 koní a 1 627 Nm. Točivým momentem by tedy GM sice Ford pouze dorovnal, s ohledem na větší objem by ovšem jednotka nebyla tak našponovaná a projevila by se delší životností.

Nejde o jedinou spojitost mezi těmito dvěma značkami. Další se týká 10stupňového automatu, který společně vyvinuly a který ostatně obě u svých aut již používají. Nicméně zatímco u Fordu převodovka s obchodním označením Allison 10R zvládá i oněch 1 627 Nm, v případě GM a její verze 10L je točivý moment limitován hodnotou 1 400 Nm. Bude tedy zapotřebí několik málo dalších úprav, nicméně pokud se skříň dosud nerozlétla u modrého oválu, nehrozí to ani u druhé značky.

Začíná být zjevné, že čistě elektrická budoucnost nalinkovaná politiky s nulovým povědomím o automobilové technice a podpořená naivními plány automobilek začíná dostávat takové trhliny, že se stěží může dočkat naplnění. Teď je jen otázkou, kdo z dosavadních zastánců si dovolí otevřeně říci, že to prostě nejde, někdo musí být první...

GM v současné době nabízí 6,6litrovou verzi motoru Duramax V8, s ní ovšem automobilka poněkud ztrácí na Ford a Stellantis. Proto pracuje na 8,3litrové novince, kterou by dostalo zejména Silverado HD (na fotkách). Foto: Chevrolet

Zdroj: The Fast Lane Truck@YouTube

Petr Prokopec

