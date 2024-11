Automobilka, která chtěla rychle přejít jen na elektromobily, teď investuje 20 miliard do vývoje nového motoru V8 včera | Petr Prokopec

/ Foto: General Motors

Uvážíme-li, že jde skutečně o automobilku, která přísahala věrnost elektrickému pohonu, je to překvapivé zjištění. I u koncernu GM ale už zjistili, že nic není tak horké, jak se to uvaří. A tak dál vyvíjí novou generaci slavného osmiválcového small-blocku.

Objem ničím nenahradíš, říkají s oblibou Američané. Své o tom vědí u Chevroletu, neboť tato automobilka začala v roce 1954 prodávat pick-up Task Force. Ten stejně jako předchůdce disponoval řadovými šestiválci, kromě nich však automobilka začala vůbec poprvé nabízet také osmiválcový motor. Chevrolet jej pojmenovat Taskmaster, přičemž agregát z 4,3litrového objemu doloval 180 koní. Koncern General Motors se nicméně rozhodl že tato pohonná jednotka bude moci sloužit ve vícero vozech, načež se následující rok nastěhovala i do Corvette C1, kde produkovala už 195 koní.

Z dnešního úhlu pohledu tento výkon neohromí ani v jednom případě, zvláště v kontextu s počtem válců a objemem motoru. Nicméně ve srovnání se zmíněnými řadovými šestiválci (zvanými mimochodem Thriftmaster a Jobmaster) šlo o 25procentní zlepšení. Není tedy zarážející, že GM začal novou jednotkou osazovat všechno, co měly jednotlivé značky v nabídce, ať už se jednalo o sportovní vozy, pick-upy, sedany nebo SUV. A vlastně již nepřestal, neboť osmiválcový small-block figuruje v nabídce doposud.

Po sedmdesáti letech se tedy GM může pochlubit tím, že 6,2 litrová verze motoru zvaná L87, jenž pohání Chevrolet Silverado či GMC Sierra 1500, je největším a nejsilnějším atmosférickým osmiválcem světa pod kapotou pick-upů. Varianta LT6, kterou dostala Corvette Z06, je pak pro změnu vůbec nejvýkonnější atmosférou vůbec, z 5,5 litrů totiž produkuje 679 koní. Není to však nic proti provedení LT7, jímž se chlubí Corvette ZR1, neboť agregát při stejném objemu, ovšem po přidání turba, disponuje 1 079 koňmi.

GM navíc stále nepočítá s jeho odchodem. Koncern donedávna posedlý elektromobilitou investuje 854 milionů dolarů, tedy lehce přes 20 miliard korun, do šesté generace motoru, který se bude vyrábět v továrnách v Michiganu a Ohiu. Větší část z těchto peněz jde do prvního zmíněného podniku, neboť bylo třeba přepracovat montážní linky sloužící nejen k sestavení motoru, ale i k výrobě jednotlivých komponentů. Na něco takového by pochopitelně nedošlo, kdyby automobilka skutečně počítala s brzkým koncem spalovacích jednotek.

O nové generaci toho GM zatím mnoho nezmínil, mluví se pouze o ještě vyšším výkonu, stejně jako o větší efektivitě. Velmi pravděpodobně tak dojde na hybridizaci, ostatně s tou má Chevrolet již zkušenost z Corvette E-Ray, kde došlo na spárování 6,2litrové verze motoru (zvané LT2) s elektromotorem. Ten pak dostane i chystaná vrcholná Corvette Zora, jež ovšem nafasuje osmiválec LT7 z varianty ZR1. Celkově by pak toto provedení mělo nabídnout zhruba 1 200 koní.

GM přitom za oněch 70. let vyrobil a prodal zhruba 113 milionů small-blocků, přičemž americký koncern postupem času již neprodával osmiválce jen v samotných autech, ale i jako „kusovky“. V tom pak ostatně hodlá pokračovat, stejně jako s vývojem. I když se tedy ještě loni zdálo, že motory V8 u GM končí, jako tomu v podstatě je u konkurenčního koncernu Stellantis, nakonec tu s námi zjevně budou ještě minimálně dekádu. A možná nakonec oslaví i sté výročí.

V roce 1954 přišel koncern GM s osmiválcovou jednotkou, která letos slaví 70. výročí. A protože do šesté generace bylo nainvestováno přes 20 miliard korun, je prakticky jisté, že se dočkáme ještě dalšího jubilea. A možná nejen jednoho. Foto: General Motors

Zdroj: General Motors

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.