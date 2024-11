Automobilka, ve které VW utopil 118 miliard, i po této investici prodělává skoro 1 milion na každém voze včera | Petr Prokopec

/ Foto: Rivian

To je panečku byznys. A je třeba říci, že dávno nejde o žádný start-up, firma funguje už 15 let a je jen o málo mladší než Tesla. Přesto se Rivianu daří takhle mizerně a není divu, že Volkswagenu utápění peněz právě v ní mnozí vyčítají.

Rivian mohou někteří stále vnímat jako start-up, ale to jen proto, že jej neznají dost dlouho. Reálně má americká automobilka k začínající firmě už hodně daleko, neboť založena byla před patnácti lety. Teedy jen rok poté, co Tesla přišla se svým Roadsterem. V té době byl už jejím největším akcionářem i šéfem Elon Musk, který v roce 2012 dokázal udělat elektromobilitu sexy, když vytáhl tehdy nový (a mimochodem dodnes v principu nezměněný) Model S. To byl pro automobilku odrazový můstek, díky kterému se stala nejhodnotnější firmou svého druhu na světě.

Po stejném úspěchu touží i Rivian, nicméně jeho počínání je nadále velmi rozporuplné. S prvním vozem totiž tato značka přišla až v roce 2021, tedy dvanáct let po svém založení. A zatím se nezdá, že by dvojnásobný čas ve srovnání s Teslou nějak smysluplně využila. Její pick-up R1T a spřízněné SUV R1S totiž evidentně nejsou ani bestsellery, ani výdělečnými vozy. Spíše naopak je s nimi spojena sekera, která je do firemních futer zatínána s neochvějnou jistotou.

Za uplynulý kvartál totiž automobilka vyrobila jen 13 157 nových aut, tedy o 19 procent méně než loni ve stejném období. Na vině má být jeden z jejích dodavatelů, který Rivianu dodává cívky s navinutým měděným drátem potřebným k výrobě elektromotorů. Nutno však dodat, že pokud by fungoval na sto procent, firma by na tom byla jen hůř, neboť prodeje se zastavily na 10 018 vozech. I přes potíže s dodavatelem tak Rivian nedokáže prodat vše, co vyrobí, a zvyšuje skladové zásoby.

Automobilka tak již uvedla, že letos nevyrobí 57 tisíc aut, jak původně počítala, nýbrž jen něco mezi 47 a 49 tisíci vozy. Zároveň zmínila, že její obrat za třetí kvartál klesl z loňských 1,3 miliard dolarů na 874 mil. USD (cca 30,73 a 20,65 mld. Kč). Na každém prodaném voze tak Rivian letos mezi červencem a září prodělával 39 000 USD (asi 923 tisíc Kč), což je horší výsledek než loni ve stejné době či než letos ve druhém čtvrtletí. Do této firmy VW nedávno nasypal 5 miliard dolarů, tedy asi 118 miliard Kč, a není divu, že je mu to v jeho současné situaci mnohými vyčítáno.

Sám Rivian si pozitivně laděné účetnictví slibuje od příchodu modelů R2 a R3. Ty ovšem dříve než v roce 2026 nedorazí, firma tedy s největší pravděpodobností vykáže ještě mnoho kvartálních ztrát. A nikde není psáno, že pak bude líp. Investorům ale zjevně méně špatné než očekávané kvartální výsledky i daný výhled stačily k tomu, aby akcie poslali o zhruba procento výš než před měsícem.

Z dlouhodobého hlediska je na tom ale firma na finančních trzích spíše zle, neboť od svého vstupu na burzu, ke kterému došlo před třemi lety, ztratila již 92 procent původní hodnoty. Aktuálně pak má v hotovosti a okamžitých likvidních prostředcích 5,4 miliardy dolarů (127,63 mld. Kč), jistě i díky VW. Nicméně protože každé čtvrtletí prodělává nemalé peníze, je pořád otázkou, jak dlouho s takovou zásobou vydrží.

Elektrický pick-up R1T má sice řadu unikátních prvků, ovšem to na přesvědčení publika nestačí. Prodává se málo a často jen za cenu slev, firemním účetnictví vypadá podle toho. Foto: Rivian

Zdroje: Auto News, Rivian

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.