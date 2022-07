Automobilka začala prodávat nejpokročilejší sedadla světa, i v 290 km/h prý umí léčit před 3 hodinami | Petr Prokopec

K čertu s doktorem, připlaťte si za sedačky do auta! Berte to s humorem, takhle nějak ale vyznívá představení nových automobilových sedadel vyvedených ve stylu křesel leteckých prvních třid.

Pokud byste chtěli někomu co nejlépe vysvětlit význam slova opulence, stačí otevřít zadní dveře prodlouženého Bentley Bentayga a poukázat prstem na sedadla zvaná Airline Seat Specification. Britská automobilka je totiž osadila hned dvanácti elektromotory a třemi pneumatickými válci s elektronickou kontrolou. Není tedy divu, že je Bentley nazývá nejpokročilejšími sedadly, jaká se kdy v automobilu objevila. Zvládají totiž daleko více než se jen nastavit ve 22 směrech.

Jedním z klíčových bodů nových křesel je technologie upravující držení těla. Systém vyvinutý chiropraktiky totiž dokáže na bázi algoritmů skrze pneumatické ventily vyvinout tlak na tělo cestujícího ve 177 klíčových oblastech rozdělených do šesti nezávislých zón. To uvolňuje tlak a povzbuzuje cestujícího, aby upravil svou pozici. Tedy jinými slovy, pneumatický masážní strojek vás nutí k poposednutí do správné pozice, čímž je navýšen komfort na dlouhých cestách.

Dalším stěžejním prvkem je nový automatický klimatizační systém sedadel, který má být o 40 procent efektivnější než manuálně ovládané vyhřívání či chlazení. Během pouhých 25 milisekund přitom dokáže detekovat rozdíly ve vlhkosti či teplotě, a to s přesností na jednu desetinu stupně Celsia. Tomu pak uzpůsobí buď vyhřívání, nebo chlazení. Či aktivuje obojí naráz. Přednastavených je přitom sedm režimů, z nichž jeden vás „vyléčí”, pokud zjistí, že máte horečku. Kam nemůže lékař, tam pomůže sedadlo Bentley, chce se říci.

Výrobce nicméně předpokládá, že 75 až 80 procent zákazníků na základě studií ponechá nastavení automatického klimatizačního systému na neutrálním režimu. Dle značky pak sedadla Airline Seat Specification zvolí polovina zákazníků sahajících po Bentley Bentayga v prodloužené verzi. Tu lze přitom osadit pouze jediným motorem, a sice čtyřlitrovým osmiválcem naladěným na 550 koní. S ním přitom 5,3 metru dlouhé SUV zvládá stovku za 4,6 sekundy a maximálku 290 km/h.

Pokud se nicméně rozhodnete pro standardní model, který namísto 3,175metrového rozvoru počítá s 2,995metrovým, pak můžete zvolit i šestilitrový dvanáctiválec. Ten ve verzi Speed dává k dobru 635 koní, s nimiž zrychlíte na stovku již za 3,9 sekundy. Tuto dynamiku, stejně jako nejvyšší rychlost 306 km/h si ovšem budete chtít užívat spíše zpoza volantu. I proto jsou ona nejpokročilejší sedadla světa k dispozici pouze při volbě prodlouženého provedení.

