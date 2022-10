Zisky automobilek dramaticky klesnou, varují analytici, bez slev už se jim jen budou kupit auta na skladě před 5 hodinami | Petr Prokopec

V posledních dvou letech si automobilky mohly dělat pomalu cokoli a zákazníci jim zobali z rukou. Tento stav ovšem v důsledku současné ekonomické situace končí a už i analytici věští Volkswagenu nebo Fordu těžký rok 2023.

Už párkrát jsem zmínil, že zvažuju změnu v rodinném vozovém parku. Kia Cee'd SW už přestává vyhovovat aktuálním požadavkům, jenž korespondují zejména s touhou dětí vzít na chatu i své kamarády. Zapotřebí je tedy sedm sedadel místo pěti, při pohledu na současnou nabídku se ovšem do mých mantinelů dokáže vejít akorát tak Dacia Jogger. Ovšem i v jejím případě bych nakonec musel z kapsy vytáhnout více než půl milionu, což je na auto osazené pouze litrovým tříválcem více, než kolik jsem ochoten zaplatit.

Spíše než mezi novými vozy tedy hledám mezi těmi ojetými, ostatně sedmimístný Volkswagen Touran se dnes dá pořídit s rozumným nájezdem od nějakých 250 tisíc korun. Nepůjde přitom o žádného „dědka“, nýbrž o maximálně pět let staré vozy. Volba je tak skoro jasná, a tak by mě ani nepřekvapilo, kdyby stejným směrem zamířila většina lidí zvažujících prodej starého vozu a jeho nahrazení novějším. Pro automobilky to sice není dobrá zpráva, za stále větší nezájem ale mohou děkovat do značné míry samy sobě. Svá auta činí stále méně žádoucími a dražšími.

Že se na obzoru začínají štosovat mračna, potvrzují i analytici společností UBS Group AG a RBC Capital Markets. Patrick Hummel (UBS) totiž uvedl, že americké a evropské automobilky se v příštím roce musí připravit na pokles zisku na polovinu. Joseph Spak pak dodává, že celý sektor se musí „dostat materiálně níže“. Tedy jinými slovy se v něm budou točit absolutně či relativně menší peníze, protože mu část klientely nevyhnutelně ukáže záda.

UBS souběžně s varováním snížilo rating automobilek Volkswagen, General Motors a Renault na neutrální, zatímco v případě akcií Fordu nyní doporučuje prodej. Na to finanční trhy již zareagovaly, během včerejška se tak hodnota modrého oválu propadla o 7,8 procenta, zatímco u GM došlo na 5,6procentní pokles. O 1,5 procenta (pořád za jediný den, letos klesly už o více jak 44 %) jsou nicméně levnější i akcie Tesly, přičemž UBS naznačuje, že příští rok může dojít k dalšímu růstu, pokud firma sníží ceny a zredukuje náklady.

Je nicméně otázkou, zda zrovna u Tesly můžeme počítat se zlevňováním. Jakkoli totiž tato značka svým vozům stále ubírá části výbavy, nezvládá tím vykompenzovat obrovský růst cen vzácných kovů a dalších materiálů. Ostatně jen lithium za poslední měsíce zdražilo o více než 700 procent. Pokud k tomu navíc připočteme stále mizernou kvalitu, která je přitom kritizována již léta, pak se snadno může stát, že třetí letošní čtvrtletí nebylo posledním, kdy Tesla vyrobila více aut, než zvládla prodat.

Jak jsme tedy v poslední době naznačili již několikrát, žně jsou u konce. Po zhruba po dvou letech, kdy si výrobci mohli diktovat ceny i podmínky, neboť poptávka po nových vozech převyšovala nabídku, přichází změna. Pokud se nestane nějaký zázrak a nedojde třeba ke konci války na Ukrajině, výrobcům nezbude než přijít se slevami, nebo se smířit s menším zájmem. Ani jedno pro ně není ideální.

Za nový Focus dnes dáte minimálně 539 900 Kč, a to je zvýhodněná cena. Pod kapotou lze přitom počítat jen s litrovou jednotkou, kterou sice doplňuje poměrně bohatá základní výbava, ovšem to zákazníky nadchne jen stěží. Před pouhými pěti lety se totiž startovalo o 220 tisíc korun níže. Foto: Ford

