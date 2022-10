Autopilot Tesly je prý zabiják motorkářů, figuruje ve stále větším množství smrtelných nehod i s auty před 5 hodinami | Petr Prokopec

Jsme přesvědčeni, že ve své současné podobě je to v běžném provozu nevyzpytatelný element, který nutně nemusí chybovat de iure, fakticky ale spouští řetězce událostí, které k nehodám vedou. Statistiky tomuto dojmu zjevně neodporují.

V červnu tohoto roku Elon Musk uvedl, že Tesla de facto stojí a padá s autonomním řízením. I z toho důvodu již od roku 2016 mluví o plné autonomii, která dorazí „příští rok”. Že se to dodnes nestalo, nemusíme dodávat. A že by se to skutečně stalo alespoň „příští rok”, se nezdá být pravděpodobné. Zatímco Musk přichází každý rok se stejným slibem, který následně nedodrží, zbytek branže již začíná přiznávat, že zejména chaos dnešního světa nejspíše nepůjde zvládnout, však podle dvou guru autonomního řízení je to celé jeden velký podvod. Ruce z volantu tedy budete moci sejmout jen někde a za určitých okolností, to možné je, ale vždy a všude? Nevěříme tomu.

Aktuálně autonomní řízení úrovně SAE3, které dovoluje vůz skutečně nechat řídit alespoň částečně autonomně, nabízí pouze Mercedes-Benz. Tesla se nicméně této klasifikaci brání zuby nehty. A důvodů k tomu má stále více. Zejména ze systému Autopilot se totiž stává postrach provozu. Kupříkladu takové motorkáře v noci prakticky nedokáže zaznamenat, což někdy bohužel končí i jejich smrtí. Poslední takový případ se odehrál 26. srpna ve 2 hodiny a 11 minut ráno v Palm Beach County na Floridě, kdy byla zezadu zasažena motorka, na které v té chvíli jela Ingrid Eva Noon.

Policie během vyšetřování zjistila, že Autopilot byl aktivován, což minulý týden potvrdila i samotná Tesla. Její vůz přitom do motocyklu narazil natolik silně, že Noon byla odmrštěna na jeho čelní okno a následkům zranění bohužel podlehla. Stalo se tak pouhý měsíc po jiné tragické nehodě ze stejného ranku. Také Landon Embry jedoucí na svém Harley-Davidsonu byl totiž zezadu zasažen Teslou, jejíž řidič aktivoval autonomní řízení. O dva týdny dříve pak došlo na jiný incident, ten ale neskončil fatálně.

Z nových dat asociace NHTSA vyplývá, že Tesla má s motorkáři skutečně vážný problém. Jen v období od května do září totiž tato automobilka figuruje ve čtyřech nehodách, které pro jezdce na motocyklech dopadly tragicky. Konečný účet za toto období je nicméně ještě delší, vozy s autonomními systémy Tesly totiž celkově za oněch pět měsíců figurovaly u deseti nehod, jenž skončily fatálním zraněním. Míra případného zavinění aktivací Autopilotu je předmětem šetření.

NHTSA již v červnu přišla se statistikou zahrnující období od července 2021 do května letošního roku. I v ní Tesla figuruje jako velmi problematický element, neboť byla spojena s pěti úmrtími. V těchto případech je navíc už jasné, že autonomní řízení bylo aktivní.

Fanoušci značky nejspíše namítnou, že řidiči z masa a kostí během této doby zavinili mnohonásobně více takto tragických nehod, takto se ale na věc nelze dívat. Je třeba vnímat relativní nadat, tedy počet nehod na určité ujeté kilometry, Tesel přece jen po silnicích pořád jezdí hrstka, s aktivním Autopilotem ještě méně. A nelze bez dalšího zkoumání akceptovat ani to, když se Autopilot do nehody nachomýtne a de iure jde o vinu někoho jiného. Jde-li o srážky dvou aut, téměř vždy jsou výsledkem interakce dvou řidičů, kdy i ten legálně nevinný mívá možnost nehodě zabránit. Pokud systémy Tesly v tomto ohledu zaostávají za lidmi, je to znovu jejich minus, se kterým se nelze smířit. Nakonec může jít (a jak vidno nezřídka jde) o život.

Teslu se nepřekvapivě jakékoli viny zříká a za své autonomní systémy, které ve skutečnosti autonomní vůbec nejsou, si nechává královsky zaplatit. Jak se nicméně říká, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. V případě Tesly pak je minimálně vidět prasklina, neboť NHTSA se touto značkou zabývá stále více. Nyní je navíc k činům vyzývána americkou motorkářskou asociací, podle níž je Autopilot zabiják na kolech. A ptá se, kolik nevinných lidí musí ještě zemřít, než se něco změní...

Autonomní systémy Tesly postupně přišly o veškeré možné radary a senzory, přičemž aktuálně spoléhají už jen na kamery. Musk byl totiž toho názoru, že jde o dostačující prvky, neboť lidem také stačí pouze oči. Nejen pozůstalí po stále větším počtu mrtvých s ním ovšem souhlasit patrně nebudou. Foto: Tesla

