Internetový gigant se postavil proti manipulativním praktikám Tesly, sám chce ukázat cestu

Bylo to jako čekání na dítě, které si dovolí říci, že král je nahý. Také technologie Tesly nejsou tím, čím se tváří, že jsou, dosud se ale nenašel nikdo velký, kdo by ji za to veřejně pokáral.

Může se zdát, že autonomní řízení odmítáme. Tak tomu v žádném případě není, i nás ve nakonec láká představa, že bychom třeba při popojíždění hustým městským provozem mohli věnovat pozornost něčemu jinému než řízení. To ovšem přenecháme umělé inteligenci, o níž nebudeme pochybovat, že nás bezpečně přepraví do kýžené destinace. Takový systém dnes neexistuje a někteří dokonce říkají, že nikdy existovat nebude, přesto se některé firmy tváří, jako by jeho příchod byl na spadnutí. Nebo už dokonce vznikl.

V jejich čele kráčí Tesla, která svým zákazníkům již léta nabízí „Autopilot”, který autopilotem není. A aby toho nebylo málo, v závěru loňského roku se k němu ještě přidala funkce plnohodnotného samořízení neboli Full Self-Driving. Dané označení však stejně jako to předchozí neodpovídá realitě, neboť samo řídit nedovede.

Oba systémy Tesly jsou reálně na úrovni SAE2, vyžadují tedy neustálý dohled řidiče schopného kdykoli převzít kontrolu. Autopilot i FSD tedy k plnému autonomnímu řízení úrovně SAE5, které by nás skutečně dovezlo z místa A na místo B bez lidské asistence, mají opravdu hodně daleko. A přesně kvůli tomuto klamání publika, jež už v některých případech skončilo fatálně, Teslu kritizujeme.

Nejsme jediní, aktuálně se ale do Tesly pustil velký kalibr. Jde o Waymo, součást internetového gigantu Google, která systémy autonomní řízení sama vyvíjí. Sama v určitých chvílích tíhla k používání sporné terminologie, nyní ale obrátila list a oznámila, že své vývojové prototypy přestane označovat jako „samořiditelné“. Především ale apeluje na Teslu, aniž by ji jmenovala, aby sporná označení přestala používat.

Věci jen nazývá pravými jmény. Manipulativní označení fremontské automobilky - a nejen ji - mohou v lidech vyvolávat falešný dojem, že jejich auto zvládá daleko více, než čeho je technologicky schopné. Jelikož si ale Tesla potrpí na podobných marketingových frázích, nedá se předpokládat, že by se doporučení konkurence chytla. K tomu ji tak nejspíše budou muset donutit až úřady, ty americké se ale v tomto směru drží stranou.

Jak bude nyní stejné věci komunikovat Google, nevíme, patrně ale bude sahat po obecném označení Autonomous Driving jako ve své poslední kampani. Namísto slov o samořízení tak bude řeč o autonomii, což je pochopitelně trefnější označení - částečně autonomní řízení zvládá či může zvládat většina nových aut už nějaký ten pátek.

Waymo na vývoji svých autonomních aut spolupracuje s Jaguarem, který dle dohody z roku 2018 má této společnosti dodat hned 20 tisíc exemplářů elektrického modelu I-Pace. Foto: Jaguar

