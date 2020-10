Až konec trápení s pokusem uspět v USA s evropským zbožím ukazuje, jaký propadák to byl 8.10.2020 | Petr Miler

Už dřívější nabídky skladových aut s obrovskými slevami ukazovaly, že tohle nemůže být úspěšný model. Až zveřejnění celkové bilance Jaguaru XF Sportbrake po jeho konci v USA ale ukazuje, jak moc neuspěl.

Koncem minulého týdne jsme psali o tom, že pokus Jaguaru uspět v USA kombíkem XF je propadák. I když jsme neznali přesný počet prodaných kusů právě této varianty, bylo to zjevné z celkových prodejních čísel modelu XF a také z toho, že u dealerů lze dodnes najít nikdy neprodaná auta z úvodu výroby. Ta jsou nabízena se slevami 400 až 600 tisíc Kč, přesto v showroomech stojí dál.

Aniž bychom to tušili předem, Britové o dva dny později toto trápení ukončili. Představili facelift celého XF, se kterým dorazilo i oznámení, že kombík Sportbrake dále nebude v USA nabízen. Brali jsme to jako potvrzení výše zmíněného, to nejlepší ale mělo teprve přijít.

Ačkoli na to Jaguar jistě není hrdý a dříve tuto informaci odmítal poskytnout, po ukončení trápení magazínu Road & Track přiznal, že za celou dobu existence XF Sportbrake v nabídce severoamerického zastoupení značky prodal méně než 250 vozů. Přesné číslo nechce říci ani teď, ale je nakonec jedno, jestli jde o 249 nebo 229 aut - jakékoli podobné jen ukazuje, jak obrovský propadá to za oceánem byl. A to je třeba dodat, že mezi tyto vozy se počítají i neprodané exempláře dodnes stojící u prodejců, takže vozů, které reálně dorazily k zákazníkům, bude ještě méně.

Na relativně obyčejný vůz je to až absurdně nízký počet. Porsche prodalo v USA více exkluzivních 918 Spyder za desítky milionů, sám Jaguar prodal svého času více XJ220 na celém světě. A i Bugatti Veyron či Chiron se globálně prodal resp. prodá přibližně dvojnásobek tohoto počtu. Je to vážně až neuvěřitelně málo, finální bilance ale prostě jen podtrhuje v neděli řečené.

Třebaže Evropané taková auta milují, Američané mají k prémiovým kombíkům až neuvěřitelnou averzi, která sedláky od Chlumce udělala dosud z každého, kdo se ji pokusil zlomit. Jaguar zjevně není výjimkou, v celých velkých Spojených státech za tři roky nabízení XF Sportbrake prodával v průměru asi 7 aut za měsíc, a to včetně těch, která reálně dosud vlastně ani neprodal.

Až konec trápení Jaguaru s kombíkem XF Sportbrake odhalil, že Britové prodali v USA za tři roky méně než 250 aut. To je neskutečně málo a je třeba dodat, že část z nich dealeři neúspěšně prodávají dodnes. Foto: Jaguar

