Bentley odhalilo nový model za 12 tisíc korun, není to vtip ani výmysl

/ Foto: Bentley

Bentley jsou velmi drahá auta, jedny z nejdražších sériově vyráběných vozů vůbec. Model za 12 tisíc korun tak zní jako vtip, ale je skutečný a prodává jej samo Bentley. Chybí mu ovšem jedno kolo a motor.

Když dnes budete chtít vstoupit do světa Bentley, musíte si připravit nejméně 4,75 milionu Kč, na kterých začíná model Bentayga. To se ale bavíme o osmiválcové verzi s minimální výbavou, která je sice rozsáhlejší než u vozů mainstreamových značek, je ale pořád hodně za co připlácet. Pokud byste sáhli po dvanáctiválci s pár rozmařilostmi, přes 10 milionů korun se cena dostane jako nic.

Bentley tedy rozhodně nejsou pro každého, o to větší překvapení je dnešní premiéra nového modelu značky za 395 liber, tedy asi 12 tisíc korun. Pokud tušíte nějakou kulišárnu, jste na správné stopě, nejde ale o vtip ani výmysl. Onen model si říká Bentley Trike a pokud umíte anglicky, už víte, že jde nejspíše o tříkolku pro děti. A skutečně jde.

Sama automobilka ale Trike prezentuje se vší vážností jako každý jiný vůz značky. Podle tiskové zprávy „kombinuje funkcionalitu s elegancí skrze vysoce přizpůsobivý design”, neboť dokáže posloužil jako tradiční tříkolka s nožním pohonem, tak jako jakási dětská kárka tlačená rodičem. K dispozici jsou pak všechny barvy, kterými lze nalakovat motorizované modely značky.

Trike je k dispozici dětem od 12 měsíců výše a jedním stiskem tlačítka umí o 180° otočit orientaci sedadla. Je také možné ji postupně zvětšovat s tím, jak dítě roste, osadit ji specifickou podporou zad či kšírami (pásy?) podle potřeby. Celkem dokáže nabrat šest různých podob a Bentley tento model označuje za „daleko nejsofistikovanější tříkolko-kočárek na trhu”.

Možná to tedy za 12 tisíc není špatná nabídka. Ostatně, za cenu jednoho základního Bentley byste mohli mít skoro 400 Triků. A to by možná ohromilo i někoho jiného než pár let staré slečny, které mohou jako jediné s obdivem hledět už na jeden. Kdybyste měli zájem, novinka k dispozici je standardně u dealerů značky.

Nejnovější Bentley si říká Trike a je to dětská kočárko-tříkolka za 12 tisíc. Vzhledem ke značce a tomu, co dokáže, to vlastně není zase tak moc. Foto: Bentley

Zdroj: Bentley

