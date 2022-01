BMW odmítá skončit s motory na benzin a naftu, technický šéf jako jeden z mála neztrácí zdravý rozum před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Mnohé automobilky se v posledních měsících mohou přetrhnout s avízy, kdy skončí s vývojem či prodejem aut se spalovacími motory, aniž by mohly tušit, co přinese další vývoj. BMW s nimi přes veškeré tlaky odmítá jít v jednom šiku.

Loni hned několik německých automobilek oznámilo, že skončí s vývojem nových spalovacích motorů a některé dokonce stanovily datum, kdy je přestanou prodávat. Patří mezi ně i Audi a Mercedes-Benz - Audi od roku 2026 nemíní představit jediný nový model s benzinovým nebo naftovým pohonem a v roce 2033 zastavit jejich prodej zcela. Mercedes je na této vlně ještě více a plánuje totéž pro rok 2030, jakkoli je možné, že jen v Evropě. Absurdně brzy? Omyl, Opel nedávno trumfoval rokem 2028.

A nejde jen o Němce, s podobnými avízy se mohou přetrhnout i další. Renault též trvá na roku 2030 a koncernu Stellatis, jehož je Opel součástí, se v případě některých aut nebojí skončit s prodejem spalovacích verzí ihned. Dotčené značky se na nás asi budou zlobit, ale jakkoli chápeme, že jde o reakci na politické tlaky, přijdou nám takové plány nekonečně hloupé.

I když se firmy rády ohání termíny, jako jsou odpovědnost a udržitelnost, ani jedno nespočívá v plánování nenaplánovatelného. Nikdo neví, kam se stočí vývoj během dalších 10 nebo 15 let, nikdo neví, kam se vyvinou ony politické tlaky. Odpovědné a udržitelné podnikání spočívá primárně ve schopnosti se flexibilně přizpůsobit aktuální realitě a opravdu není možné odhadnout, jaká za dekádu bude. Jediný smysluplný plán tedy zní: „Budeme prodávat to, co budou zákazníci chtít a co nám vývoj a regulace umožní.” To ale zřejmě nezní dostatečně rozhodně v době, kdy slova typu „zpátky ni krok” znovu získávají na váze.

Ostrůvky zdravého rozumu naštěstí ještě existují a o jednom z nich už dnes byla řeč - jde překvapivě o Hondu, jen ne o evropskou Hondu. Možná ještě překvapivějším je ale mnichovské BMW, které v posledních dekádách hořelo pro kdejaký „zelený nesmysl”, v poslední době ale nad nastalým vývojem jen kroutí hlavou a už dříve ústy svého nejvyššího šéfa naznačilo, že spalovací motory hned tak nedá. Nyní postoj automobilky dále rozvedl šéf vývoje Frank Weber.

Hlavní technik značky v rozhovoru pro Auto Motor und Sport potvrdil, že automobilka přijde se zcela novou generací motorů, které zůstanou v prodeji i po roce 2030 a žádný násilný konec čehokoli neplánuje. Podle něj je pochopitelně nezbytné, aby dále klesaly emise generované CO2 při jejich provozu, přání zákazníků jsou ale podle něj úplně stejně důležitá. A firma prostě musí dostát oběma požadavkům, ne jen jednomu.

„Jedna věc je pro nás jistá: Stále potřebujeme nejnovější spalovací motory i pro další roky pro efektivní snížení emisí CO2 v osobních autech po celém světě. Proto pracujeme na nové generaci motorů - benzinech, dieselech, šestiválcích i osmiválcích. Pak budeme připraveni na příští emisní standardy. Jen s šestiválci zredukujeme emise CO2 masivněji než kdykoli dříve s jakoukoli jinou mezigenerační změnou,” říká Weber.

Tázán, zda půjde skutečně o nové motory a ne jen evoluci těch stávajících - což je přístup, který ostatní myslí oním „zastavením vývoje” - uvádí, že jde opravdu o úplně nové agregáty: „Nic není skutečně jako dříve. Je tu něco úplně nového v hlavách válců. A s tím dokážeme zajít v případě efektivity ještě dál,” dodává trochu tajemně.

Weber se už dříve nechal slyšet, že BMW nechce opustit trh spalovacích aut příliš brzy a pak nutit lidi ke koupi elektromobilů, které nechtějí. Stejně tak nechce riskovat ztrátu zaměstnanců, kteří dnes umí špičkové spalovací motory vyvíjet a vyrábět. Podle Webera není reálné, aby se elektrická auta rozšiřovala tak rychle, jak konkurenti předpokládají, a tak BMW trvá na tom, že elektrická auta budou mít v roce 2030 na celkových prodejích maximálně poloviční podíl. A to je stav, který nedovolí ta spalovací jednoduše zaříznout.

Přístup BMW se zdá být rozumný, nakonec i kdyby si automobilky usmyslely cokoli, je třeba nezapomínat, že svět není jen Evropská unie. Dnes se může zdát, že USA a Čína jsou na podobné lodi, minimálně ve Státech ale můžeme vidět, že stačí jedny volby a všechno je jinak. A i kdyby EU, USA a Čína jely jedním směrem, ani to není celý svět. Je tu celé Rusko a okolní země, které pro elektromobilitu vůbec nejsou stvořené. Podobně je na tom se svými vzdálenostmi a teplotami Kanada, pak je tu celá Jižní Amerika a její převážně rozvojové země, je tu Afrika v čele s dvousetmilionovou Nigérií, tedy zemí lidnatou skoro jako USA, která po elektromobilitě neštěkne ještě dekády. A také více jak miliardová Indie s velkými automobilovými plány, kde též elektrická auta nemají šanci se v jakkoli dohledné době uchytit.

To jsou odhadem dvě třetiny světa, škrtnou si významné automobilky tak velká odbytiště? Asi ne. Situace na celém světě zkrátka není stejná a zatímco v mnoha zemích lze i díky politickému tlaku očekávat maximální přiklonění k elektrifikaci, jinde to zkrátka nepůjde a i o nigerijské zákazníky bude probíhat konkurenční boj. Bude jim Audi prodávat i v roce 2040 motory staré 20 let? Nevěříme tomu, lidé budou chtít víc a kdo jim to nabídne, vyhraje. Sázet tedy již dnes vše na jednu kartu, když nikdo nedokáže ani přesně říci, kdy a zda se vůbec lidstvo vypořádá s koronavirem, je opravdu nesmyslné. A je sympatické vidět, že BMW to nechce udělat.

BMW počítá se spalovacími motory i nadále, technický šéf potvrdil i novou generaci dieselů a osmiválců. Na fotkách je přeplňovaný osmiválec s 635 koňmi, který pohání současnou M5 CS. Foto: BMW

Zdroj: Auto Motor und Sport

