BMW vážně vychází vstříc lidem, i jinými zašlapané diesely dál ve velkém nabízí tam, kde je chce jen hrstka lidí před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

O úctě k přáním zákazníků mnozí mluví, realita jejich činů se ale s takovými slovy dalece rozchází. V případě BMW je třeba ocenit, že se tak skutečně chová. V Nizozemsku se jeho diesely starají skoro o polovinu všech osobních nafťáků v nabídce, protože ani hrstku jejich kupců nekopne do zadnice.

„Přece nebudu pomlouvat věci, které pořád prodáváme,” řekl loni slavně šéf BMW Oliver Zipse, když se po něm chtělo, aby začal velebit elektrická auta na úkor těch spalovacích. Jeden z posledních skutečných byznysmenů ve vedení evropských automobilek tak školí pochlebovače jako Carlos Tavares, kteří nemají lepší nápad než „dávat najevo, že jsou spokojení se vším, co jim politika diktuje.” A opakovaně projevuje úctu k přáním zákazníků, kteří dál dominantně preferují spalovací motory.

Zní to banálně, ale je to vážně velká výjimka. Podobná slova sice slyšíme z vícero stran, dotyční je ale buď hned sami popřou tím, co také říkají, nebo je záhy pošlapou tím, co později začnou dělat. Věřit jim tak nakonec nejde ani nos mezi očima. BMW ale působí dojmem, že závazku nabízet spalovací auta (a to i v podobě dieselů) všem, kteří je budou chtít, dokud to alespoň trochu půjde, skutečně dostojí.

Docela pěkně to ilustruje situace v mé druhé domovině v Nizozemsku, kde se právě ze zmíněných dieselů stalo kvůli regulatorním tlakům prakticky zakázané zboží. Lidé by je dál kupovali, ale vysokým zdaněním jsou vytlačeny až na samotný okraj zájmu. Ani značky jako Audi tak v zemi nenabízí jediný dieselový (osobní) model, ostatně jako téměř všichni ostatní. Ani pro velká SUV, těžké limuzíny, prostě pro nic. BMW ale i těch pár procent zákazníků stojí za to, aby v zemi nabízelo s dieselem úplně všechno. Vážně úplně všechno, včetně řady 1, kterou jsem tam „v naftě” na silnici neviděl už hodně dlouho.

Vypichují to kolegové z Auto Weeku, kteří si dali tu práci a spočítali všechny dieselové modely osobních aut v nabídce v celé zemi. Je to nakonec krátký výčet:

Alfa Romeo Giulia

Alfa Romeo Stelvio

BMW 1

BMW 2 Active Tourer

BMW 2 Coupé

BMW 2 Gran Coupé

BMW 3

BMW 4

BMW 5

BMW 7

BMW 8

BMW X1

BMW X2

BMW X3

BMW X4

BMW X5

BMW X6

BMW X7

Land Rover Defender

Land Rover Discovery

Land Rover Discovery Sport

Mercedes-Benz třídy C

Mercedes-Benz třídy E

Mercedes-Benz třídy G

Mercedes-Benz třídy GLC

Mercedes-Benz třídy GLE

Mercedes-Benz třídy GLS

Mercedes-Benz třídy S

Range Rover

Range Rover Evoque

Range Rover Sport

Range Rover Velar

Toyota Land Cruiser

Jak vidíte, v prodeji v této zemi zůstává pouhých 33 dieselových modelů, z nichž 16 (!) je od BMW. Je třeba hmatatelnějšího důkazu, že Mnichov to se svou oddaností myslí vážně? Neřekli bychom.

Horší částí samozřejmě je, že diesely jsou kvůli daním nutně drahé a ve výsledku se staly auty pro bohaté, ale i o tom to nakonec je. Skutečně prémiová značka přece neříká zákazníkům „ne”, tím spíš ne těm náročným a velmi dobře situovaným, maximálně jim dá najevo, že za některé věci si kvůli tomu či onomu musí víc zaplatit. Ale pokud někdo dieselové auto chce, má tu možnost. Věřit tak lze i tomu, že když někdo bude chtít za 10 let spalovací auto, od BMW dostane tu možnost - v současné situaci je třeba to kvitovat jako něco mimořádného.

Je libo dieselové BMW řady 5? V Nizozemsku ho dostanete i v momentě, kdy se na naftu téměř všichni ostatní vykašlali, spolu s dalšími 15 modely. To je sympatická oddanost zájmu okrajové části klientely, Mnichovu tak lze věřit, že se ani na spalovací auta jako takové hned tak nevybodne. Foto: BMW

Zdroj: Auto Week

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.