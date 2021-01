BMW náhle ukončilo službu inovativní individualizace aut, tři roky po jejím startu před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mini

Vypadalo to jako jasné budoucnost tovární úprav aut na míru, po třech letech se ale dozvídáme, že to zřejmě taková pecka nebyla. BMW tak nezbylo, než službu Yours Customized dceřiného Mini ukončit.

Na personalizaci aut zákazníci slyší. To ostatně nedávno jen potvrdila data britského Rolls-Roycu, která si na loňský pandemický rok rozhodně nemohla stěžovat. Zákazníci totiž její zakázkovou divizi Bespoke využívali častěji než kdy předtím, což sama firma přičítá dlouhým nudným večerům, za kterými stály koronavirové restrikce. Ani bohatí si v takové době nemohou dělat, co se jim zlíbí, a proto trávili hodiny konfigurací zakázkových aut. A podobně rušné časy měla i divize BMW Individual spadající do téže skupiny.

Nedaří se ovšem každému v oboru a dokládá to třetí část německo-britské skupiny. BMW totiž aktuálně zavírá inovativní službu Yours Customized u Mini, která se též starala o realizaci individuálních přání svých zákazníků. Ti sice neměli k dispozici takové služby, s jakými může počítat zejména klientela Rolls-Royce, nicméně oproti jiným automobilkám šlo stále o nadstandard. Mini totiž nabízelo výrobu dílů metodou 3D tisku, díky níž se kupříkladu vaše jméno mohlo objevit na bocích vozu na ozdobných prvcích v okolí bočních světel.

Tím pochopitelně vaše možnosti nekončily. Dle svého vkusu jste tak mohli ozdobit část palubní desky před spolujezdcem, stejně jako třeba lišty bočních prahů. A aby toho nebylo málo, figurovaly v nabídce také osvětlení prostoru vedle vozu po otevření vozů, které taktéž mohlo pamatovat na vaše jméno. V kombinaci s různými sportovními doplňky, bodykity a grafickými polepy jste si tak Mini mohli opravdu přizpůsobit k obrazu svému, přičemž stejný exemplář již stěží mohl parkovat v žádné jiné garáži na světě.

Jak jsme nicméně zmínili, tato služba nyní končí. Oficiální důvody nebyly zmíněny, nicméně se dá předpokládat, že zatímco v případě Rolls-Royce zájem o zakázkové úpravy v době lockdownů vzrostl, klientela Mini ke konfigurátorům neusedla. Spíše si mnozí zákazníci nejspíše začali říkat, že již koupě tak osobitého vozu, jakým modely britské značky jsou, ke zvýraznění individuálního charakteru majitele stačí. Nebo je také možné, že šlo o příliš drahý špás vyvážený malými maržemi, a ta padl za oběť všudypřítomným úsporným opatřebím.

Ať už je to jakkoli, program, který odstartoval v závěru roku 2017, byl náhle, bez dřívějšího varování ukončen. BMW přitom na výrobě zakázkových prvků, u nichž klientela mohla vybírat ze čtyř barev, spolupracovalo s firmami jako Carbon, EOS a HP. Zákazníci přitom zvládali veškeré doplňky instalovat sami, přičemž vše bylo snadno opětovně demontovatelné. Pokud jste tedy kupříkladu po roce navázali partnerský vztah s někým jiným, snadno jste onen panel na palubce mohli nahradit novým s odpovídajícím jménem. S tím vším je nyní amen.

Zdroj: Mini

Petr Prokopec