BMW odhalí splněný sen mnohých, lak, který změní barvu auta pouhým stisknutím tlačítka | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

O něčem takovém spousta lidí sní, dlouho se ale říkalo, že podobné řešení vůbec nelze vyvinout. BMW nyní říká, že má technologii změny barvy na počkání hotovou a ukáže ji už zkraje příštího roku.

Již za pár týdnů otevře brány další ročník lasvegaského veletrhu elektroniky CES. Akce se zúčastní i BMW, které tam hodlá odhalit elektrické SUV iX v nové verzi M60. Všeobecně se předpokládá, že oproti již existujícímu provedení xDrive50 nedojde na výrazný odklon. Kapacita baterií by totiž znovu měla činit 111,5 kWh, dorazit pak mají i dva elektromotory roztáčející přední i zadní nápravu. Jejich kumulovaný výkon by však měl vzrůst nad stávajících 530 koní.

M60 nicméně nebude tím nejzajímavějším, co bude na stánku značky k vidění. Tedy za předpokladu, že BMW rovnou nespojí vrcholnou verzi modelu iX se svou další novinkou. Tou je jakýsi chameleonský lak, který má měnit odstín karoserie po pouhém stisknutí tlačítka. Jakou cestou je toho dosaženo, mnichovská automobilka zatím neuvedla. Stejně jako prozatím nezveřejnila ani své případné další plány s tímto lakem, spousta lidí by ale z takového příplatkového prvku byla nepochybně nadšena - měnit barvu karoserie podle nálady, oblečení, ročního období... To je sen mnohých.

BMW není první firmou, která s takovou technologií koketuje. Za všechny lze zmínit americkou společnost Darkside Scientific, jež před pěti lety představila na tuningové show SEMA Chevrolet Camaro se speciálním povrchem zvaným LumiLor. Jeho podstatou bylo hned několik vrstev laku, mezi nimiž byla umístěna vodivá vrstva. Aplikací elektrického napětí se mohou luminiscenčně rozsvítit některé části, přičemž Američané aktuálně nabízí danou úpravu pro cokoliv od koloběžek a jízdních kol až po auta.

Je otázkou, jak moc daleko ve srovnání s nimi zajdou mnichovští. Dá se ale předpokládat, že elektrické napětí budou používat rovněž, ovšem nikoliv k podsvícení laku, nýbrž k oné změně odstínu. Jinými slovy tedy proud bude sloužit k zahřívání či ochlazování barvy. Vůbec bychom se přitom nedivili, kdyby jako demonstrační vůz bylo zvoleno zmiňované BMW iX M60. Jakkoliv jde totiž o elektromobil, odběr energie bude minimální - ostatně ono Camaro potřebovalo jen 64 wattů.

Ptát se pak ve výsledku můžeme i na cenu. Lak upraveného Chevroletu totiž vyšel na 50 tisíc dolarů (cca 1,12 milionu Kč), tedy na větší částku, než za jakou lze pořídit samotné Camaro. Od té doby se pochopitelně mnohé změnilo, BMW by si tak mohlo účtovat méně. Více se jistě dozvíme za pár týdnů.

BMW se na veletrhu CES pochlubí novým modelem iX M60, jenž se po stránce vizuální příliš nevzdálí od již nabízené verze xDrive50. Stejná pak bude technika, dojít by však mělo na zvýšení výkonu. Ilustrační foto: BMW

Zdroj: The Drive

