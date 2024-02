BMW padlo tak hluboko, že vrchol jeho řady 1 v testu Němců prohrál i s nevalně přijatým Golfem 8 před faceliftem před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Role značek Volkswagen a BMW byly po dekády jasně dané - BMW tu bylo od toho, aby náročnějším za víc peněz dopřálo víc muziky. Fakt, že jí dnes může nabízet míň než VW prakticky ve všech klíčových ohledech, o vývoji BMW posledních let leccos napovídá.

Volkswagen Golf v letošním roce slaví padesátiny. Až do příchodu osmé generace v roce 2019 šlo o jednoznačného krále evropských prodejů, v jehož případě byla třešinkou na dortu verze GTI. Ta i nadále dokázala stejně jako zbytek nabídky sloužit potřebám průměrné rodiny, zároveň však dokázala ohromit i nadšené řidiče. Její obliba byla díky tomu velmi vysoká, což automobilku nakonec vedlo k představení sladkého posypu na onen dort. Tím máme na mysli nejprve atmosférické provedení R32, ze kterého později vyklubal Golf R s přeplňovaným dvoulitrovým čtyřválcem.

Na oblibu hlavně hatchbacku z Wolfsburgu se v roce 2004 rozhodlo zareagovat BMW. Mnichovská automobilka totiž stejně jako o pár let dříve konkurenční Mercedes-Benz rozšířila své portfolio směrem dolů, a to o řadu 1 nahrazující předchozí BMW 3 Compact. Také tento model se nakonec dočkal vrcholné varianty jménem 130i, která stejně jako Golf R v dané době disponovala šestiválcovým motorem bez turba. A s pohonem zadních kol to byl král hot hatchů, třebaže Golf R32 nebyl žádným ořezávátkem.

U druhé generace BMW zůstalo věrné své reputaci výrobce šestiválcových aut s pohonem zadních kol, byť tentokrát již vrcholem nabídky byly hatchbacky M135i a M140i s přeplňovanými šestiválcovými jednotkami. V roce 2019 však značka vyrukovala s generací třetí, u které došlo na přehození výhybky, a to opravdu radikální. Varianta M135i xDrive totiž již dle názvu dostala do vínku pohon všech kol. Navíc stojí na platformě UKL, která je primárně předokolková. Jedinou volbou pro toto provedení je pak nejen osmistupňový automat, ale rovněž přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec.

Vrchol jedničkové řady je tedy aktuálně přímou konkurencí vrcholu wolfsburské nižší střední třídy, a to nikoli jen kvůli stejné technice. BMW si totiž za 306 koní účtuje 1 310 400 Kč, VW pak od vás chce za 320 koní 1 337 900 Kč. Není tedy divu, že kolegové z německého Auto Bildu postavili M135i xDrive a Golf R na jednu startovní čáru. Co ovšem zarazit může, je celkem jasné vítězství druhého zmíněného. I když je tedy osmá generace poměrně hodně kritizována, stále u ní ale nedošlo na takový sešup, jaký je spojen s jedničkovou řadou dříve vítězící díky pohonu. Golf se zkrátka pořád drží svého kopyta, možná ani to ne, BMW ale kleslo citelně hlouběji.

Kde je zakopán pes prohry jinak srovnatelného bavoráku? Stěžejní problém tkví v poměrně konzervativním nastavení podvozku, který BMW zvolilo. Golf R je vedle toho považován za zábavnější, navíc se od značky dostal specifických režimů Drift a Nodschleife. Pohon všech kol tak dokáže v extrémních případech poslat 50 procent výkonu na přední nápravu a zbývajících 50 procent pouze na jedno zadní kolo. Tomu se BMW nemůže rovnat, i když automobilka v rámci faceliftu podvozek upravila a kupříkladu zvýšila negativní odklon přední nápravy a zesílila ložiska na té zadní.

Ve prospěch VW hraje rovněž zvučnější výfukové ústrojí, i když tento náskok nepřichází zdarma - výfuk Akrapovič je totiž součástí standardu u varianty R-Performance, která startuje na 1 407 900 Kč. Na druhou stranu však u ní můžete počítat s 19palcovými koly namísto 18palcových a zejména s 333 koňmi pod kapotou. Nejvyšší rychlost pak byla v jejím případě zvýšena na 270 km/h. Výfuk lze nicméně pořídit i separátně pro Golf R, přičemž v takovém případě ke koncové ceně přihoďte 107 900 Kč.

Ať se však již rozhodnete jakkoli, VW nevítězí jen v zatáčkách, ale také v přímém směru. Nadvládu přebírá Golf R při akceleraci od mety 80 km/h, v případě sprintu na 200 km již má náskok hned několika parníků (16,4 s versus 18,9 s). Za tím stojí rovněž nižší hmotnost, která zástupci Wolfsburgu dává náskok také při brzdění (32,8 m versus 34,8 m za studena, respektive 31,9 m versus 33,2 m po zahřátí). BMW tak zvládá kontrovat pouze nižší spotřebou (8,4 l/100 km versus 10,1 l/100 km).

M135i xDrive pak není jen levnější na pořízení a provoz, nýbrž rovněž na údržbu. BMW má totiž garanční prohlídky dvouleté, zatímco Golf R by technici měli vidět každý rok či po najetí 30 tisíc kilometrů. Role se tak dle kolegů v podstatě prohodily, neboť mnichovský vůz je dnes dostupnější než zástupce „lidového vozu“, se kterým je daleko větší zábava a je rovněž rychlejší. Vývoj, na který v posledních letech došlo, je vskutku pozoruhodný.

Golf R dnes hraje roli zábavnějšího vozu... Foto: Volkswagen



...zatímco M135i xDrive je tu spíše v roli praktika. Své někdejší úlohy si tak německé kompakty vyměnily. Foto: BMW

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.