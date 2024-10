BMW-Renault? Tyto koncerny spolu se Stellantisem prý uvažují o spojení, šlo by o největší alianci světa i historie včera | Petr Prokopec

Působí to bláznivě, podobnou budoucnost ale světu aut věštil dnes už zesnulý šéf Fiatu. Po někdejším AZNP se nám tu rýsuje jakési AZEP - Automobilové závody, evropský podnik.

Proletáři všech zemí, spojte se, slýchávali jsme pravidelně před rokem 1989. Následná sametová revoluce nám přinesla svobodu, té jsme si ale ve finále dlouho neužívali. Evropská unie ve své současné podobě zasahuje do našich životů stále víc a byť jde v principu o jiné uspořádání, některé projevy jeho fungování jsou až nápadně podobné. Ekonomické chřadnutí pod taktovkou různých ideologií bohužel nevyjímaje.

Aktivity EU na poli automobilismu Evropě jednoznačně podřezávají jednu z tlustých větví, na které sedí. Výrobci aut musí vidět, jak se od nich publikum začíná odvracet zády, neboť jejich nabídky jsou pro stále větší počet lidí nedostupné či nevyhovující, popřípadě obojí. Přesto táhnou s Bruselem vesměs za jeden provaz. A když už, hledají cesty, jak zajistit, aby se vlk nažral a koza trpěla co nejméně.

Proto po léta hledají všemožné způsoby, jak zvýšit efektivitu té části vlastního fungování, nad kterou ještě mají moc. A ve výsledku začíná docházet u nato, o čem před svou smrtí mluvil někdejší šéf FCA Sergio Marchionne. Ten cítil, že jinak než díky obrovským úsporám z rozsahu a mimořádné obchodní síle místní automobilky nebudou schopné dál existovat, a tak chtěl jím vedené značky spojit s konkurencí. Byl nicméně všemi odmítán, neboť ostatní automobilky byly toho názoru, že není čeho se bát.

Dnes to možná vidí jinak, jak naznačují i informace italského Il Sole 24 Ore. Podle nich se nám tu začíná rodit jedna opravdu velká spolupráce.

Už tento týden má na pařížském autosalonu dojít na setkání zástupců koncernu Stellantis, Renaultu a BMW. Středobodem jednání je možná aliance všech tří koncernů. Dá se předpokládat, že schůzku inicioval šéf francouzské automobilky Luca de Meo, který také předsedá automobilové asociaci ACEA. Byť otázkou je pozice Carlose Tavarese, který s ostatními ostentativně „nepeče”.

Rýsují se nám tu tedy po vzoru československých AZNP jakési Automobilové závody, evropský podnik? To nelze s jistotou ani potvrdit, ani vyvrátit, veškeré informace jsou zatím neoficiální. Nicméně jak se říká, na každém šprochu je pravdy trochu. Přičemž vznik megaaliance by dával jistý smysl přesně z těch důvodů, které již před lety zmiňoval Marchionne. Největší automobilová kolaborace světa i historie by měla k dispozici nejen zmíněné, ale také by byla silnější, pokud jde o vyjednávání o požadavcích politiků.

I když nejsme příznivci podobných uskupení, možná se podobným směrem měli výrobci vydat už před pár lety, kdy EU začala tlačit na elektrifikaci. Tehdy ovšem branži ještě do jisté míry definovala nadutost, která následně vyústila v upozadění zákazníků a konformismus svého druhu. Nikdy není pozdě to změnit, zda se ovšem zrovna tato cesta stane realitou, zůstává otázkou.

O komentář k celé věci jsme požádali všechny zmíněné automobilky. Podle Renaultu se schůzka de Mea s Tavaresem v Paříži uskuteční, podobná agenda ale prý není na programu. Stellantis označil zprávu za spekulaci, BMW se pak k věci úplně odmítlo vyjádřit. Jasně, tohle není věc, kterou by někdo připouštěl jako možnou dřív, než bude na spadnutí, ale beztak bychom vše brali s rezervou.

Dojde na zrod největší automobilové aliance všech dob a dočkáme se něčeho jako BMW-Renaultu nebo BMW s logem Renaultu? Vyloučit to pochopitelně nelze, zatím bychom na to ale nesázeli. Foto:

