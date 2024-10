BMW říká, že strategii nezmění, spalovací motory zachová ve vizuálně i pocitově stejných autech, jako budou ta elektrická včera | Petr Prokopec

Konkurenti se BMW smáli, když přicházeli se svými elektrickými UFO na dedikovaných platformách, zatímco Mnichov vytáhl elektrické verze jinak klasických aut. Jenže nakonec je to bavorská automobilka, kdo díky tomu nemá s elektromobily problém, tak proč by cokoli podstatného měnila?

Na rozdíl od většiny konkurence mnichovská automobilka začala k elektromobilitě přistupovat způsobem, jenž dle soupeřů neměl mít valný úspěch. Po stránce vizuální a vlastně ani technické totiž nedošlo na zásadní odklon od standardu, v případě třídy 4, 5 či 7 tak dostáváte pomalu identickou karoserii a krom motoru prakticky stejnou zbývající techniku bez ohledu na to, co se nachází pod kapotou. Zákazníci tuto strategii přivítali s otevřenou náručí, a tak elektrická BMW zdaleka netrpí na takový nezájem, jako je tomu u Mercedesů EQ. Ty sice mají být ekvivalentem tradičních spalovacích tříd, kráčí však až příliš specifickou cestou, které klientela zřetelně nefandí.

Není tak vlastně překvapivé, že BMW tuto taktiku nehodlá poslat přes palubu. Top Gearu to potvrdil designový šéf automobilky Adrian van Hooydonk, podle kterého vzhled konceptů Neue Klasse nebude spojen jen s budoucími produkčními elektromobily, ale rovněž s vozy osazenými hybridním či spalovacím ústrojím. Čekat pak sice máme „jisté proporční rozdíly v exteriéru a pomálu také v interiéru“, nicméně celková „vizáž a pocity“ budou shodné.

„Velký tlak na elektromobilitu, dané technologie a tento designový jazyk ovlivní celé portfolio včetně spalovacích aut. Pro zákazníky nebude existovat nic jednoduššího - pokaždé dostanou moderní BMW, zvolit si musí pouze pohonnou jednotku,“ uvedl dále van Hooydonk. Z jeho slov tak vyplývá, že i když vy sáhnete třeba po spalovacím ústrojí a váš soused po tom elektrickém, zvenčí, ani uvnitř se oba vozy lišit nebudou. A podobné uspokojení byste měli nalézt také v případě jízdy.

Tohoto cíle ovšem BMW dosáhne tentokrát trochu jinak. Ačkoli v tomto ohledu panovalo donedávna kvůli vyjádřením jiných zástupců značky jisté zmatení, nakonec to bude tak, že nové elektromobily již nebudou s těmi spalovacími sdílet platformu CLAR, místo toho přejdou na vlastní architekturu. Vůbec prvním takovým počinem má být již příští rok nové BMW iX3, jenž vzejde z letošního konceptu Vision Neue Klasse X. Následovat jej pak bude elektrická řada 3, jíž předznamenala loňská studie. Sedan ovšem máme očekávat až v roce 2026. Další čtyři novinky pak dorazí do roku 2028.

Van Hooydonk slíbil, že produkční vozy se oněm studiím budou opravdu hodně podobat. „Bude to stejné jako u i3 a i8, jenž se taktéž velmi přibližovaly ke konceptům. Pokud nic jiného, pak produkční auta upřednostňuji, neboť působí kompaktněji - u vizí jsme trochu přeháněli délku i šířku - stejně jako se pyšní větším množství detailů, jsou zkrátka kultivovanější. Nicméně po stránce celkové budou mít podobně čistý vzhled,“ dodal designový šéf značky.

My už jen zmíníme, že pod designem celé šestice je podepsán Domagoj Dukec, který navrhl i veškeré další novinky, jenž dorazí do roku 2029. Pokud se vám tedy styl Neue Klasse nelíbí, nejspíše budete muset od BMW zamířit ke konkurenci. Na druhou stranu horší než to, co přišlo v posledních zhruba pěti letech, to snad už ani být nemůže, ostatně především Vision Neue Klasse X kráčí správným směrem.

Vůbec první elektrickou novinkou řady Neue Klasse bude iX3, které dorazí již příští rok. Spalovací X3 bude ale prakticky stejná, i když technicky se bude lišit víc, než bylo dosud u BMW zvykem. Foto: BMW

