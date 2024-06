BMW se důsledné zachovávání benzinů a dieselů v prodeji vyplácí, nic na tom nehodlá měnit včera | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Mnichov se elektřiny nebojí, jinak ale zůstává věrný svým předchozím slibům a do všech modelů včetně nové generace řady 1 dál nabízí dokonce i dieselové motory. Slaví s tím úspěchy, a tak na tom dál nehodlá nic měnit, stejně vypadající auta budou dál nabízet všechny pohony.

Na rozdíl od Audi nebo Mercedesu nepřišlo BMW nikdy ani s náznakem jakéhokoli data, ke kterému by ukončilo prodej spalovacích aut. Proč by také mělo? Jsou to produkty, které firmu živí, tak je přece nebude jakkoli shazovat. Dál tedy nabízí všechny druhy pohonu do všech klíčových řad a jednotlivé verze od sebe vizuálně podstatně neodlišuje. Tento přístup se automobilce minimálně v loňském roce vyplatil, neboť nahoru šel jak celkový obrat, tak prodeje spalovacích aut i elektromobilů.

Příští rok nicméně v Mnichově odstartuje nová éra, BMW totiž představí elektrickou řadu 3 postavenou na platformě Neue Klasse, u které pořád není jasné, čeho bude technicky schopna. Někteří ji označují za čistě elektrickou, technický šéf ale takové vnímání v minulosti popřel. Je ovšem otázkou, jak to myslel - buď řekl něco, co neměl, neboť nikdo jiný věc takto neprezentuje, nebo se špatně vyjádřil a počítá jen se spalovacími verzemi stejných modelů, které ovšem nemusí nutně stát na stejných základech.

Ať už je to jakkoli, produktový šéf značky Bernd Körber nyní kolegům z Autocar potvrdil, že automobilka v každém případě pojede podle strategie, která se jí dosud tak osvědčila. Zmiňovaná trojka tedy dorazí i se spalovacím či hybridním pohonem, přičemž vizuální rozdíly mezi jednotlivými verzemi budou nepostřehnutelné, a to i kdyby byla použita rozdílná architektura.

„Co aktuálně hraje v náš prospěch, to je naše strategie. Vždy totiž bylo jasné, že další vývoj bude nevyzpytatelný, neboť je závislý na regulacích a potřebách zákazníků,“ uvedl Körber. „V dohledné budoucnosti tak počítáme s flexibilním přístupem, kvůli čemuž jsme od počátku plánovali, že budeme různé pohony vyrábět na stejné montážní lince. Pokud se tedy trh bude ubírat jedním směrem, nemusíme zavírat továrnu či vyhazovat lidi. Pouze se přesuneme k jinému pohonu,“ dodal.

BMW tak dokáže ideálně reagovat na výkyvy jednotlivých světových trhů, stejně jako na nálady politiků. Jak totiž dodává prodejní šéf značky Jochen Goller, „ještě před dvěma lety byly odhady spojené s elektromobily příliš optimistické, nyní jsou pro změnu příliš pesimistické“. Nicméně i tak se „od elektrických aut dočkáme růstu“. Obavy zákazníků přitom mají rozptýlit nové modely, u kterých lze očekávat jak delší dojezd, tak kratší časy spojené s dobíjením.

Tato strategie se netýká pouze BMW, nýbrž i Mini. I když jsou elektrický a benzinový Cooper stylizovány stejně, první je vyráběn v Číně na vlastní elektrické architektuře, zatímco druhý sjíždí z montážních linek v britském Oxfordu. K dispozici pak má platformu UKL, stejně jako předokolky a čtyřkolky mnichovské automobilky. Ta by tedy pomalu dokázala vykrýt chybějící kapacitu nejen mezi různými pohony, ale dokonce mezi značkami.

Taková flexibilita se dnes nevidí a BMW jednoznačně přináší spíše výhody než pravý opak. Byť je třeba dodat, že jistá negativa se zde najdou. I mnichovská automobilka totiž již u elektrických aut přešla na baterie integrované do podlahy. V důsledku toho ovšem její stávající sedany působí spíš jako crossovery se zvýšeným podvozkem. Asi nejvíce patrné je to na nové řadě 5, která by pomalu mohla být reklamou na obezitu, i když ve spalovacích verzích „tlustou” podlahu vůbec nepotřebuje.

Nová řada 5 již jede dle flexibilní strategie značky, mezi spalovací a elektrickou verzí jsou tedy jen minimální rozdíly. Díky tomu mohou být různé druhy pohonu vyráběny na téže lince, dál se na tom nic nemá měnit. Foto: BMW

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.