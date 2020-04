BMW se zaleklo kritiky, uniknuvší novinka se vzdala další kontroverzní variace ledvinek před 3 hodinami | Petr Prokopec

Žádná opulentnost, žádné propojení připomínající „tygří čumák“ Kie. Nové BMW iX3 zjevně dostane ledvinky, které nebudou kontroverzní. I proto, že oslovit má hlavně Evropany.

Ledvinky BMW začínají být samostatnou kapitolou, která plní stránky médií stejně dobře jako koronavirus. Je to nadmíru ožehavé téma, neboť jde o jeden z hlavních symbolů mnichovské automobilky. Donedávna byl stylizován s jistou střídmostí doplněnou o nemalou eleganci, nově mnichovští sahají zejména po opulentnosti. Na to sice třeba asijská klientela slyší, ovšem Evropa dává BMW palec dolů. A jakkoliv se značka tvářila, že odpůrců je málo a vlastně nepatří mezi zákazníky, tlaku veřejnosti nejspíše začíná ustupovat.

Důkazem jsou snímky produkčního BMW iX3, které aktuálně unikly na světlo světa skrze sociální sítě. Jde sice o jediné příspěvky na jednom z instagramových účtů, nicméně ten byl nejspíše založen jen kvůli jejich publikaci a zároveň s ohledem na anonymitu člověka, který za publikací stojí. Samotné fotky se zdají být pravými, neboť jsou na nich jasně patrná aerodynamická litá kola, která BMW nedávno oficiálně odhalilo. Nechybí ani modré detaily symbolizující mnichovskou elektrifikaci či „E“ na registrační značce odkazující na alternativní pohon.

Veškeré tyto indicie samozřejmě nejsou potvrzením pravosti fotografií, pár procent nejistoty stále zůstává. Nicméně s velkou pravděpodobností tu skutečně máme nové BMW iX3 v plné kráse, a to zepředu i zezadu. Pro nás jsou v tuto chvíli podstatnější čelní partie, neboť je na nich jasně patrné, jak nemalá kritika značku ovlivnila. Koncept, který iX3 předcházel, měl ledvinky propojené natolik, že jejich tvar začal připomínat spíše čelní masku Kie.

Tato asociace nejspíše nebyla tím, po čem by BMW toužilo. A jakkoliv šéfdesignér značky Adrian von Hooydonk naznačoval, že automobilka si jednoduše půjde za svým bez ohledu na názor publika, vedení onen jednotný odpor evidentně musel hodně zasáhnout. Produkční verze chystaného elektrického SUV tedy opouští kontroverzní vody a vrací se zpátky k neochvějné jistotě, tedy k ledvinkám, které jsou dělené, byť je chromová linka ve skutečnosti propojuje.

Dá se samozřejmě předpokládat, že v případě chystaných řad 3 a 4 již BMW ze svých záměrů neuhne, na to je vlak nejspíše již příliš rozjetý. Uvidíme tedy při oficiálním odhalení všech novinek, jak se věci vyvrbí. Aktuálně tak jen dodáme, že iX3 dostane do vínku baterie o kapacitě 74 kWh, jež mají zajistit dojezd přes 440 km. Pohon bude mít na starosti elektromotor naladěný na 286 koní a 400 Nm točivého momentu.

Zajímavé je, že BMW hodlá použít pouze jedinou jednotku, kterou navíc usadí u zadní nápravy. Vůz tedy bude disponovat pouze pohonem zadních kol, kvůli čemuž by neměl být nabízen ve Státech. Tedy alespoň dle oficiálních náznaků. Realitou ale nejspíše bude to, že značka stejně jako zbytek světa na elektromobilitě prodělává. A proto ji logicky nehodlá nabízet tam, kde to není potřeba. I proto ostatně nejspíše došlo na onu revizi ledvinek - Evropané si na divokost nepotrpí.

BMW iX3 zjevně nakonec dostane ledvinky jako ze staré školy, i proto, že prodávat se má hlavně v Evropě, která mnichovské značce v poslední době ukazuje palec dolů

Zdroj: Scott26.unofficial@Instagram

Petr Prokopec