BMW snad konečně pochopilo, že na jeho auta se nedá dívat, překopalo skoro celý svůj designový tým | Petr Miler

/ Foto: BMW

Výjimky pochopitelně existují, zejména novinky z poslední doby se ale zdají být do jedné problematické. Vypadá to, že změnu kursu vidí jako nevyhnutelnou i nejvyšší vedení firmy, a tak rozjelo pořádná škatulata.

Nechci se na úvod tohoto článku dopustit žádného klišé, faktem ale je, že vnímání vzhledu aut je do značné míry subjektivní. Není úplně subjektivní, neboť design má svá pravidla, svou logiku, své funkční aspekty, které lze kritizovat úplně stejně jako odolnost brzd. Pokud ale jde o čistě pocitové líbí/nelíbí, jakýsi první dojem, nějaké hodnocení z vás prostě vypadne. A z člověka stojícího 10 centimetrů vedle vás může klidně vypadnout úplně jiné.

Jsou designy, které si o to koledují, jiné naopak touží po smířlivém přijetí od maxima lidí. Auta od BMW kdysi zapadala do druhé zmíněné skupiny, většinu nového milénia si ale libují v polarizaci. A zachází dál a dál, až podle nás zašla moc daleko. Nic proti tomu, pokud se někdo pokusí být odvážný a někoho tím nadchne, jiné naštve, nakonec je to způsob jeho vyjádření a ani my v našich článcích se nějak zvlášť nekrotíme. Ale jedna věc je přirozená exprese, druhá samoúčelná provokativnost. To my neděláme, v případě BMW jsme si ale jisti, že ta se už před pár léty stala cílem.

Problém je v tom, že po velmi elegantních modelech typu BMW 5 E39 přišly provokativní kreace typu pětky E60. Zejména Chris Bangle najednou posunul měřítka o tolik jinam, že v případě některých modelů musely přijít designové rány jako z kanónu, aby si jich někdo všiml. Mnichov párkrát zkusil „situaci uklidnit”, asi ale nebyl spokojený s výsledkem, a tak nechal designéry poslat do světa auta jako iX, XM, současnou řadu 7 nebo poslední řadu 5, u které už ani nevíte, jestli to náhodou není SUV. Monolitický, mohutný, nekonzistentní, z našeho pohledu rychle zastarávající vzhled je pro nás pomyslnou poslední kapkou, zvlášť když je spojen s někdy až absurdním technickým pojetím.

Asi to bylo moc i na někoho z vedení, neboť designovým týmem celé skupiny BMW bylo zamícháno léta nevídaným způsobem. Šéf designu celé skupiny, což je v podstatě už jen ryze manažerská funkce, zůstává dál, pod Adrianem van Hooydonkem se ale mění kdeco. V prvé řadě v BMW končí Domagoj Dukec, který byl odpovědný za většinu zmíněných zvěrstev, a odchází do Rolls-Roycu, což někomu může přijít jako povýšení. Už z historie ale víme, že tam spíš bývají uklízeni ti, kteří v Mnichově „zlobili”.

Dukece nahradí čerstvá krev odjinud, Maximilian Missoni. To je člověk, který dosud vedl design Polestaru poté, co odešel od Volva. Kreativitou tam nehýřil, ale máme pocit, že ta je tím posledním, co dnes BMW potřebuje. Missoni ale nebude mít na starosti design všech BMW, jen většiny - stane se zdrojem návrhů pojetí všech modelů od řad 5 a X5 výš. Cokoli menšího bude mít na starosti Oliver Heilmer, který přichází pro změnu z Mini. Ten navíc ponese odpovědnost i za specifická pojetí modelů divize M.

Dalšími podstatnými změnami je přesun Anderse Warminga z pozice šéfa designu v Rolls-Roycu na místo člověka dohlížejícího na „témata pokročilého designu”, ať už to znamená cokoli. A dále je tu Claudia Braun, která povede nově vytvořené oddělení napříč značkami pro barevný a materiálový design, dříve si každá ze značek skupiny obstarávala tuto agendu sama.

Pochopitelně nevíme, jestli popsané přinese obecně atraktivnější auta s méně polarizujícím, samoúčelným designem. Může, nemusí. Na každý pád to je největší změna ve vedení designu jednotlivých Částí BMW Group za mnoho let, takže minimálně naději na velkou změnu vizáže samotných aut to jistě dává.

Designová parta hic z BMW má novou podobu. Snad už automobilka pochopila, že na spoustu jeho nových aut se prostě nedá dívat, ať už jsou fakticky jakákoli. Na druhé fotce vidíme Maximiliana Missoniho, skutečně čerstvou krev v řadách automobilky. Foto: BMW

Zdroj: BMW



