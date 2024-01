BMW těží z toho, že mu soupeři vyklízí cestu, ze zdánlivě okrajového zboží dělá prodejní superhity před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Nechceme říci, že k tomu BMW přišlo jako slepý k houslím, to by nebylo fér, muselo se o to také samo zasloužit. Těžko by ale udělalo hit z ostrých aut s manuálními převodovkami nebo jiných vozů než SUV, kdyby se většina konkurence k témuž neotočila zády.

Na dobu před Sametovou revolucí si pamatuji poměrně dobře. Zejména pak na výlet s rodiči do Vídně, který pro mě představoval vůbec první kontakt se západním světem. Nelze se tomu divit, neboť ať jste pohlédli do jakéhokoli obchodu, stály v něm regály napěchované vskutku lákavým zbožím, které v tehdejší ČSSR nebylo k mání. Zpátky domů se mi tak vůbec nechtělo, přičemž jsem v ten moment ani netušil, že pád komunistického režimu je za rohem. Zanedlouho tak pomalu vše, co jsem v Rakousku viděl, bylo k mání také u nás, byť chvíli trvalo, než jsme si mohli dovolit si to reálně pořídit.

Přesunout se můžeme do současnosti, tedy o nějakých 35 let dopředu. Dnes by mělo být mnohem lépe než na přelomu osmdesátek a devadesátek a v mnoha ohledech o tom nelze polemizovat. Nicméně i přesto si nelze nevšimnout toho, že s dostupností některých věcí je to dnes podobně složité. Týká se to i světa aut, kterému místo komunistických ideologií začínají vládnout ty zelené, a to zdaleka ne jen v Česku. A na nabídce nových vozů se to projevuje obdobně, neboť spousta věcí, které byste chtěli, prostě není. A spousta těch, které jsou, přišly bez vazby reálný zájem o ně.

Nemusíme nyní zabíhat až k obvyklým „elektrickým tématům”, na oltář zelené ideologie bylo už dříve položeno mnoho „drobností”. Tlaky na minimalizaci papírové spotřeby a maximalizaci standardní výbavy zejména bezpečnostního charakteru poslaly téměř „do kytek" spalovací motory, krátce poskládané převodovky nebo hydraulické posilovače a způsobily enormní potřebu minimalizace nákladů, což omezuje pestrost nabídky čehokoli. Cokoli okrajového postupně muselo z kola ven.

Výkonná auta osazená manuální převodovkou tak skoro neexistují, nějakých 10 nebo 20 procent lidí, kteří je kupovali, najednou nebylo dost. A když je s manuály spojena vyšší spotřeba, a tady i vyšší emise CO2, a tedy i pokuty ze strany Evropské unie, bylo vymalováno. Podobné je to s jinými vozy než SUV, znovu výkonné varianty nevyjímaje - ostré sedany, kupé, kombíky, liftbacky... To všechno najednou přestalo být pro část výrobců zajímavé, když většina lidí vezme zavděk SUV. A znovu - pokud ta mohou mít (paradoxně) s vyšší hmotností také vyšší spotřebu a emise bez pokut, je opět vymalováno.

Málokdo se těmto zvráceným dopadům dokázal vyhnout, BMW ale opakovaně dokazuje, že zákazníky ignorovat nechce. Jeho přístup jde až tak daleko, že třeba v Nizozemsku, kde se kvůli enormními zdanění neprodávají téměř žádné diesely a třeba Škoda vám tam motorem TDI neprodá vůbec nic, ani Kodiaq, nabízí mnichovská značka s naftovými jednotkami úplně všechno jako kdekoli jinde, u některých modelů dokonce nabízí víc dieselů než benzinů. To je sympatická vzpurnost.

Nezačíná ale a nekončí zde, zmíněné je spíše nevýznamný symbol, zvlášť v Česku, BMW umí vyjít vstříc i jinak. Nabízí tak dál modely jako M2, M3 a M4 s manuálními převodovkami, i když jde o až 480koňové střely, ke kterým se dnes běžně nabízí jen automaty. A novou M3 prodává i jako kombík, třebaže ostatní v těchto sférách míří směrem k SUV. Člověk by čekal, že to budou propadáky, ale ouha - firmě se to vyplácí a jde o superhity svého druhu, jak ukazují detailní data z Velké Británie a Spojených států.

Z britských dat zveřejněných kolegy z Car Throttlu totiž vyplývá, že takřka polovina zákazníků, kteří si loni pořídili BMW M3, sáhla po kombíku - na jeho konto připadá 690 z celkových 1 495 exemplářů, tedy 46 procent. Automobilka dál uvedla, že modely M3 a M4 dosáhly na britském trhu celkově 4 536 registrací, což ve srovnání s rokem 2022 představuje 19,4procentní posun. Dá se přitom předpokládat, že za tím stojí i možnost objednání verze s manuální převodovkou, kterou třeba u Audi RS4 nebo Mercedesu-AMG C63 nedostanete.

Svědčí o tom ostatně americké registrace, neboť v případě M3 a M4 má trojice pedálů na veškerých prodejích 20procentní zastoupení, jak zjistili lidé z Motor1. Již to je pěkné číslo, uvážíme-li, že ruční řazení koupíte jen s nejslabším motorem a pohonem zadních kol, což část nadšenců chtít nebude. Ještě lépe je na tom tedy model BMW M2, kde jsou manuál i automat k dispozici pro jinak totožný pohon - v tomto případě totiž po manuálu sáhla víc než polovina zákazníků. Něco takového si jistě zaslouží potlesk, už jen proto, že je otázkou, kolikrát ještě bude možné rukama plácat. Politici se totiž snaží utahovat opasek stále více, načež jsou stávající generace možná opravdu těmi posledními, u kterých je ručně řazená převodovka ještě k dispozici.

BMW M2 je nabízeno s manuálem i automatem, ve Státech však více než polovina zákazníků zvolila první možnost. Nelze se tomu ovšem divit, neboť zájemci o šestiválec a ruční řazení již mohou pochodit jen na několika málo místech. Foto: BMW



Kombík M3 působil jako velmi riskantní sázka, ve Velké Británii po něm ale sahá skoro polovina kupců M3. A to je k dispozici jen v jediné verzi s pohonem 4x4 a automatem. Foto: BMW

Zdroje: Car Throttle, Motor1, BMW

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.