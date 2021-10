BMW uznalo, že jeho kompakt vedle soupeřů nefunguje, nová technika ho ale na vrchol vrátí stěží před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

BMW dobrovolně opustilo unikátní pozici, ve které těšilo nadšené řidiče jako nikdy jiný, a přešlo od své typické techniky k řešení, které používají všichni. Moc se mu to nevyplatilo, vrcholnou verzi řady 1 proto přepracovalo, ovšem jen v jednom ohledu.

BMW M135i a M140i po léta patřila na špičku segmentu sportovně laděných kompaktů. Za tím stála na daný segment neobvyklá koncepce šestiválcového motoru vpředu a pohonu zadních kol. Mnichovská automobilka však v roce 2019 s příchodem třetí generace řady 1 zavelela ke změně. Z nabídky tehdy vypadlo třídvířko, a zákazníci tak již mohli sáhnout pouze po pětidveřovém hatchbacku. To ovšem nebylo to nejhorší. Přepřáhnuto totiž bylo na předokolkovou platformu UKL2, zatímco pod kapotu se nastěhovaly 1,5litrové tříválce a maximálně dvoulitrové čtyřválce.

Celá takto koncipovaná řada 1 je podle nás velmi nešťastné auto. BMW se vzdalo unikátní pozice a zaplulo mezi konkurenci, mezi níž najednou patří i auta jako VW Golf. Jenže zatímco Volkswagen tohle auto dělá dekády a umí z jeho koncepce vytřepat maximum, BMW s ní nedávno začalo a chybějící zkušenosti jsou setsakra znát. Už běžné verze řady 1 nejsou vedle zejména německých soupeřů konkurenceschopné, marnost nové jedničky ale vynikne teprve po osedlání verze dále označené M135i.

Možná už rozhodnutí podržet se tohoto názvu v Mnichově litují, však s příchodem nové generace došlo na zhoršení dynamiky, neboť šestiválcové provedení zvládlo stovku za 4,4 sekundy, zatímco to čtyřválcové potřebuje o čtyři desetiny více. Největší vlna kritiky se ale snesla na podvozek a řízení, které již nenabízely takovou jistotu a odezvu jako dříve. Z lídra segmentu se tak rázem stala spíše zavrhovaná alternativa - ve stech ze sta případů bychom dali přednost Golfu R nebo Audi S3, jsou to prostě lepší auta.

Na negativní odezvu BMW kupodivu nezareagovalo „odpálkováním“ zákazníků, ale šlo do sebe. Provedení M135i xDrive se tak rozhodlo alespoň částečně přepracovat a dnes tu máme výsledek. Je to skutečně jen reakce na kritiku, nejde o facelift celé řady ani verze M135i, je to hlavně technické vylepšení tohoto modelu. Změněn byl úhel sklonu předních kol, jenž má lépe absorbovat přetížení během rychlé jízdy v zatáčkách. Ze stejného důvodu pak dorazily i nové úchyty zavěšení, rekalibrace se dočkaly rovněž pružiny a tlumiče, a optimalizována byla trakční kontrola.

Změn tedy není málo a docela věříme automobilce, že umí výrazně přispět k lepšímu chování vozu v zatáčkách. Ty byste nyní měli zvládat projet s větší sebedůvěrou a ve vyšších rychlostech. Zda to ale na přesvědčení publika bude stačit, je otázkou. Veškeré další změny jsou totiž minimální a třeba pod kapotou se nepohnul ani šroubek. Pohon má tedy nadále na starosti přeplňovaný dvoulitr s 306 koňmi, který je spárován s osmistupňovým automatem.

BMW M135i xDrive tedy znovu nebude až tak soupeřem pro Mercedes-AMG A45 či Audi RS3, nýbrž pro jejich níže postavené varianty A35, S3 a zmíněný VW Golf. Kromě vylepšeného podvozku s nimi přitom hodlá bojovat zrevidovaným výfukovým systémem, jenž doplní zvukový generátor uvnitř kabiny. Dále pak ještě můžeme zmínit nové barvy karoserie Sao Paulo Yellow, Frozen Orange a Frozen Pure Grey, což jsou jediné vizuální změny. Jsme na výsledek zvědavi, tak nějak si ale nedokážeme představit, že by úprava podvozku vrátila M135i tam, kde bývala, to snad už ani není možné. Ostatně, dříve jste k ní mohli mít i manuální převodovku, i s tím je dávno konec.

BMW M135i xDrive se pyšní novým podvozkem, stejně jako lze vybírat z nových barev karoserie. Na špičku segmentu to ale mnichovský hatchback nejspíše již nevrátí, opuštění tradiční mnichovské koncepce a tradičních mnichovských motorů poslalo nadšené řidiče jinam. Foto: BMW

