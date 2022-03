BMW i v této době představí modifikovaný třílitrový šestiválec, konkurence si musí klepat na čelo před 4 hodinami | Petr Prokopec

Automobilky v poslední době odhalují jen plány na to, kdy se spalovacími motory skončí úplně. A šestiválce? S těmi skončily už dávno. BMW jde zřetelně proti proudu a dokonce pracuje na inovovaných třílitrových šestiválcích.

V poslední době stále více automobilek oznamuje, že už ukončily nebo v nebližší době ukončí vývoj spalovacích motorů a přejdou výlučně na elektrický pohon. Rozum nad tím zůstává stát většinou, ambiciózní avízo Stellantisu z tohoto týdne se ale ve stínu událostí na Ukrajině jeví být mimo meze pochopitelnosti.

V jakémkoli případě je otázkou, zda výrobci tyto plány zakrátko nezmění, neboť od nucené elektromobility může snadno couvnout Německo či celá EU. Zatím to ale myslí smrtelně vážně. Tím spíše si vážit každého debutu spalovacího motoru, zvláště když nejde o jednotku, jejíž objem by se dal napěchovat pomalu do většího kelímku od kávy. A právě s jedním takovým hodlá přijde BMW.

Mnichovská automobilka měla podle informací nadšenců z BMW Blogu přepracovat třílitrový šestiválec B58, kterým osazuje svá auta od roku 2015. Motor přitom zpočátku produkoval 326 koní, posléze však byl výkon zvýšen na 340 koní. Verze B58B30O1 pak nabízí dokonce 388 koní.

Jak se nicméně ukázalo poměrně nedávno, oficiální data BMW jsou spíše podhodnocená. Na motorové brzdě totiž šestiválec sice ukázal 340 koní, ovšem nikoliv na klice, nýbrž na kolech. Znamená to, že reálně tedy produkuje daleko vyšší výkon. Je tedy vskutku otázkou, co čekat do budoucna - dle dostupných informací by inovovaná jednotka měla v základu nabídnout 375 koní. Vrcholné provedení by se pak mělo přehoupnout přes 400koňovou metu, z čehož nicméně nebudou profitovat pouze mnichovské vozy, ale rovněž Toyota Supra páté generace.

Na tiskovou zprávu si budeme muset ještě nějakou tu chvíli počkat, dle aktuálních informací by ale měla automobilka motor osadit většími turbodmychadly. Z toho důvodu bylo logicky přepracováno sání, které musí jednotce dodávat více čerstvého vzduchu. Lepší je ovšem i management termálního okruhu, stejně jako má agregát lépe reagovat na pokyny plynového pedálu. Nepřekvapivě pak bude rovněž efektivnější, čekat tedy můžeme snížení spotřeby a emisí. Byť hlavně v laboratořích, realita bude záviset na vaší pravé noze.

Kromě samotných úprav je rouškou tajemství zahaleno i datum, kdy se nový motor objeví, stejně jako to, které vozy jej dostanou jako první. Je nicméně třeba připomenout, že letos nám BMW ukáže i zcela novou řadu 7 generace G70. S třílitrovými šestiválci se přitom u ní počítá jako se základními jednotkami, omlazený motor B58 by tak mohl debutovat právě pod její kapotou. Jednalo by se tak alespoň o slabou náhradu čistky na druhém konci nabídky. Z té totiž definitivně vypadnul dvanáctiválec.

BMW se letos pochlubí inovovaným motorem B58, který by v případě vrcholné verze měl nabídnout více než 400 koní. Foto: BMW

Zdroj: BMW Blog

