BMW začalo odhalovat svůj nejostřejší kombík. Dostane se k němu hrstka vyvolených, budou se muset řádně plácnout přes kapsu

Sama automobilka musí být překvapena, jak moc je s ostrým kombíkem odvozeným od sedanu M3 a kupé M4 úspěšná. A tak přijde s jeho vrcholným provedením - dostane 550 koní, agresivnější vizáž a upravený podvozek.

Po ostrém mnichovském kombíku volali fanoušci BMW léta. Automobilka však jejich tužby nakonec vyslyšela až v roce 2022, kdy odhalila vůbec první M3 Touring v historii. Navzdory oněm prosbám si zjevně myslela, že zájem o tuto verzi bude omezený, proto také přišla jen s variantou Competition xDrive, která disponuje 510 koňmi, které na všechna čtyři kola přenáší osmistupňový automat. Zjevně se pletla, kombík je hit a jeho podíl na celkových prodejích em-trojky se na některých trzích blíží až jedné polovině.

Proto také chce kout železo, dokud je žhavé. A po sedanu M3 ve verzi CS, který přišel v roce 2023 s 550 koňmi, může se stejnou posilou moci počítat také kombík. Dlouho to viselo ve vzduchu, automobilka to ale oficiálně potvrdila až nyní, když vypustila do světa snímky zakamuflovaného prototypu. Ten si brousí ostruhy na Severní smyčce Nürburgringu, přičemž premiéra by měla být za rohem. Američané by se však na tento vůz těšit neměli, neboť BMW chce nejprve vyzkoušet, jak si v zámoří povede M5 Touring, než dají zelenou i menšímu modelu.

Nejen proto by výroba M3 Touring CS měla být omezena na pouhé dva tisíce kusů. Každý z nich přitom bude startovat poměrně vysoko, sedan se totiž prodával od 3 965 000 Kč. Výchozí kombi s 510 koňmi oproti tomu může být vaše již za 2 698 800 Kč. I tak se nicméně dá předpokládat, že BMW nebude mít se sháněním zájemců potíže. Ačkoli se totiž mluví o tom, že také příští generace M3 má dorazit ve dvou karosářských verzích, stěží u toho bude technika přijatelnější pro typické zákazníky tohoto auta. Chystané M3 Touring CS tak může být jedním z vrcholů evoluce svého druhu.

Stejně jako méně praktické provedení i kombík dostane agresivněji působící zevnějšek, za čímž budu stát odlišné nárazníky, jiná čelní maska, výraznější přední splitter a mohutnější zadní křídlo. Specifická pro toto provedení budou také 19palcová přední a 20palcová zadní kola, které budou moci za příplatek doplnit karbonové brzdy. Ty by přitom s ohledem na hmotnost, která nejspíše vzroste na 1 900 kilo, měly být pomalu nutností. Zvláště pokud majitelé zatouží vyrazit s almarou za zády také na okruh.

Něco takového by měly umožnit úpravy podvozku, přičemž mezi další modifikace se bude počítat instalace odlehčeného titanového výfuku či více karbonu zvenčí i uvnitř. Více si snad budeme moci říci již velmi brzy, přičemž velmi zajímavý bude čas z Nordschleife - aktuální rekord pro kombíky zde totiž drží standardní BMW M3 Touring, které jednadvacetikilometrový okruh zvládlo za 7 minut a 35 sekund. Varianta CS by ale mohla zamířit o nějakých pět sekund dolů, takřka na úroveň sedanu (7:28,76 s). To nezní špatně, co říkáte?

