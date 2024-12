Bohaté lidi nezajímá, jaký pohon má jejich auto, tvrdí šéf Jaguaru. Je to ale opak toho, co už zjistila konkurence před 5 hodinami | Petr Prokopec

Britové dál a dál potvrzují, jak moc jsou odtržení od reality. Zatímco všichni ostatní v branži zjistili, že lidé s miliony v kapse od typu pohonu svých aut odvozují vnímanou prestiž, Jaguar říká, že je to nezajímá.

Před šestnácti dny Jaguar vytáhl koncept Type 00. Ten má být počátkem nové éry britské automobilky, která bude spojena už jen s elektrickým pohonem. S ním už značka nehodlá krást zákazníky Audi, BMW či Mercedesu, ale chce zamířit o patro výše do teritoria Bentley nebo Porsche. Sériová verze tak má startovat na 120 tisících librách neboli na 3,6 milionu korun, s příplatky se pak klientela jistě snadno dostane nad 5 milionů jako nic a v případě speciálních edic klidně i na dvojnásobek. Jakékoli překážku na cestě k úspěchu si pak Britové ani nepřipouští, ať už se zdají být sebeproblematičtější.

Provozní ředitel Jaguaru Rawdon Glover totiž nově kolegům z Top Gearu sdělil, že bohaté lidi nezajímá, co má jaký vůz pod kapotou, klíčový je podle něj vzhled. „Lidé si kupují auta kvůli jejich designu a interiéru. Pohon je na seznamu priorit až na 13. místě,“ uvedl. Ten elektrický tedy nemá klientelu odradit, ta prý bude sériový model kupovat proto, že „si myslí, že je překrásný a že pochází od značky, jejíž jméno rezonuje“. Konkurenci pak budou zákazníci budou dávat košem, neboť „vypadá jako mýdlo“, protože designéři těchto aut jsou až příliš zaměření na aerodynamiku.

První model znovuzrozeného Jaguaru tedy má být „protijedem“ na všechny elektromobily, jejichž tvůrci se uzpůsobením karoserie snažili maximalizovat dojezd. S tím prý britská automobilka přesto nebude mít problém, neboť novinka postavená na platformě JEA má na jedno nabití zvládnout 770 kilometrů dle cyklu WLTP či 692 km podle metodiky EPA. Pokud pak majitelé najdou dostatečně výkonnou dobíjecí stanici, mohou počítat s tím, že kapacita baterií se po každých 15 minutách stání zvedne o ekvivalent 320 kilometrů dojezdu.

Pokud bychom Gloverovi baštili každé jeho slovo, zjevně nemusíme mít o britskou automobilku obavy, neboť tu čekají taková pozitiva a sociální jistoty, s jakými nemůže počítat ani výherce Eurojackpotu. Jenže reálně je s Jaguarem spojována pouze obrovská skepse a pesimismus. Stačí si jen vzpomenout na Rimac Nevera, který je ověnčen více rekordy než jakýkoli jiný elektromobil na světě. Přesto ale Chorvaté mají problém rozprodat pouhých 150 kusů, a to právě kvůli jeho pohonu. Ostatně už oznámili, že s nástupcem ani nepočítají, takový propadák to je.

Odpor bohaté klientely k čistě bateriovému pohonu byl ostatně důvodem, proč Mate Rimac úspěšně přesvědčil vedení koncernu Volkswagen, že nové Bugatti Tourbillon nemůže jít touto cestou, ač původně mělo - nyní je to hybrid postavený kolem motoru V16. Potvrdil to ostatně i Mercedes-Benz, který chtěl též co nejrychleji přejít jen na elektřinu. Jenže při pohledu na klesající prodeje zjistil, že bohatí spojují prestiž se spalovacími motory. Tak je tomu dokonce i v Číně, kde je elektromobilita na koni.

Jde o nejznámější příklady, nicméně opadnutí elektrizující euforie je jasně patrné naprosto všude - u Porsche, Bentley, Rolls-Roycu, naposledy včera odložilo svou elektrickou prvotinu Lamborghini... Jaguar tedy skutečně spíše než co jiného strká dobrovolně hlavu do oprátky a ještě prosí publikum, aby mu podkoplo stoličku. Svou novinku chce navíc začít prodávat až v roce 2026, zatímco ten příští si dealeři musí vystačit jen s ojetinami. Je tak jisté, že jejich počty prořídnou, což Jaguaru hraje do noty. Jenže souběžně s tím prořídne také počet potenciálních zákazníků automobilky.

Je navíc třeba si uvědomit, že ač Type 00 není až tak odpudivý, jak se zpočátku zdálo, zároveň nepůjde o cosi, co by mělo sloužit jako středobod nějaké sbírky. Spíše se dá předpokládat, že produkční verze by lidem měla sloužit jako vůz na každodenní dojíždění. V takovém případě ale na pohon a hlavně jeho využitelnost bude kladen daleko větší důraz, než s jakým Jaguar počítá. Spíš než na vlastní průzkumy, které zjevně mají jen utvrdit vedení v tom, že koná správně, by se tedy Jaguar měl podívat kolem sebe a přestat ignorovat realitu. Jinak na to krutě doplatí.

Je nutné uznat, že Type 00 nevypadá jako nic, co jezdí po silnicích. A pokud ve stejném duchu bude vyvedena produkční verze, z davu skutečně bude vyčuhovat. Udělá z ní ale jen to prodejní hit? Nejsme si jisti. Foto: Jaguar



Pro usmání pak lze jen rozpitvat slova Rawdona Glovera o konkurenci, jíž přirovnává k mýdlu. Jestli totiž něco připomíná kosmetické produkty, je to nová korporátní identita britské automobilky. Foto: Jaguar

