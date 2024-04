BP narazilo se svými elektrickými plány. Divize Pulse propouští desetinu lidí, opouští 8 trhů z 12 před 10 hodinami | Petr Prokopec

Věhlasná petrolejářská společnost měla velká plány na budování sítě vlastních dobíječek, přesun k bateriovému pohonu aut ale ani pro ni neprobíhá zdaleka podle očekávání. I proto své aktivity omezuje a šéf evropské dokonce kritizuje politické požadavky na tomto poli.

Vždy jsem si myslel, že pro automobilky mohou na vedoucích postech pracovat jen lidé, kteří mají nemalé zkušenosti, kontakt s realitou a vědí, co technicky i obchodně možné je a co ne. Jenže uplynulých pár let můj názor obrátilo vzhůru nohama. Ne pouze jedna značka, ale většina celé branže začala mluvit o rychlém příklonu k elektromobilitě, i když nebyla ani žádaná zákazníky, ani nebylo technicky schůdné nabídnout elektrická auta aspoň trochu srovnatelná s těmi spalovacími. Politici je přesto zasypali penězi všech, kteří o ně nestojí, a tak je zejména na některých trzích dostali aspoň k pár jednotkám procent uživatelů. Tím ale aspoň pro tuto chvíli vše skončilo

Přerozdělovací mašinérie byla jen kosmeticky zpomalena, přesto to stačilo k tomu, aby první vlnu relativně nadšených zákazníků nenásledovala téměř žádná další. Na něco takového jsme upozorňovali již někdy před dekádou, kdy se o Green Dealu sotva začalo nahlas mluvit. Auto totiž není houska, lidé zkrátka nepotřebují každý den nové. A pokud to staré spalovací stále slouží a navíc je spojeno s vyšší využitelností, než to elektrické, stejně jako s levnější údržbou, pak v podstatě neexistuje důvod, proč se tímto směrem hrnout.

Na vlastní oči to začínají vidět všichni ti, kdo dosud žili v zajetí slepé víry. A rázem se začínají redukovat dříve pompézní plány s elektromobilitou spojené. Další, kdo k takovému kroku přistoupil, je BP Pulse, tedy divize britské ropné společnosti zaměřená na veřejné dobíjecí stanice. Firma podle agentury Reuters oznámila, že propustí 10 procent zaměstnanců a zároveň se stáhne z osmi zemí, ve kterých je dosud aktivní. Místo původních dvanácti trhů tak bude operovat na pouhých čtyřech.

BP Pulse uvádí, že „elektrické ambice se nezměnily“. Nicméně po nárazu do ledovce jménem realita Britové nemají jinou možnost než přistoupit k restrukturalizaci. Část z lidí, kteří v elektrické divizi končí, zamíří do jiných oddělení firmy, zbytek bude propuštěn nadobro.

Aktuálně má britská firma po celém světě 29 tisíc dobíjecích bodů, tedy o sedm tisíc více než v roce předchozím. Šéf evropské pobočky BP Patrick Wandeler uvedl, že by jich mohlo být ještě o tisícovku víc, pokud by politici neházeli firmám pod nohy byrokratické klády. Velmi ostře se pak vyslovil proti tlaku německé vlády, která chce, aby na každé benzince byl do roku 2028 alespoň jeden stojan na dobíjení elektrických aut. Něco takového považuje za nesmyslné, jak informuje Auto Bild.

Wandeler přitom argumentuje poměrně rozumně, uvádí totiž, že pokud ta která firma vybudovala dobíjecí stanici u přilehlého supermarketu, pak není důvod ji tlačit k témuž, jen o pár metrů dále. Některé čerpací stanice navíc „nejsou dost velké nebo jejich zákazníci o dobíjecí body nestojí“. Požadavky vlády tedy považuje za nelogické, zvlášť když dle názoru jeho i politiků čeká elektromobilitu jen světlé zítřky. Infrastruktura by se v takovém případě rozvíjela zcela přirozeně, všichni ale tušíme, že onen domnělý předpoklad není tak úplně reálný.

BP Pulse je i nadále zavázán elektromobilitě, v souladu s realitou na trhu ale už mírní svá předchozí očekávání. Ruku v ruce s tím jde umenšení divize v prakticky všech možných ohledech. Foto: BP, tiskové materiály

Petr Prokopec

