Brit otestoval novou nejdražší Škodu, stejné problémy ji zjevně trápí všude | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Škoda se vydala na velmi tenký led, když se rozhodla vstoupit do dosud neprobádaných cenových vod s autem, které v řadě ohledů nabízí méně než jiné modely z její vlastní nabídky.

Pokud chcete dosáhnout vysoké reputace, jde o běh na velmi dlouhou trať. Respekt zkrátka nepřichází ze dne na den, místo toho si jej musíte vysloužit dlouholetými výkony, jimiž budete dokola porážet ostatní. Stále však nemáte definitivně vyhráno, neboť i když dobrou pozici získáte, můžete o ní rychle přijít. A někteří si snadno mohou začít myslet, že vše předchozí úspěchy byly jen dílem náhody.

Podobný osud nyní riskuje Škoda, jejíž auta po dlouhá léta platila za synonymum dobrého poměru výkonu a ceny, třebaže ony cena stále rostly. Teď se ale škodovka posunula do zcela nových cenových sfér s Enyaqem, aniž by ovšem přidala onu hodnotu. Přesně to naznačují její první recenze, které identifikují hned několik problémů, přičemž za ten první česká automobilka tak úplně nemůže.

Jde spíše o stigma koncernu VW. Ten se rozhodl, že posune o pořádný kus dál palubní software svých aut a vyvinul komplexní systém s kódem o rozsahu násobně přesahujícím cokoliv, co kdy před tím stvořil. A byť by byl rád, kdyby s ním svá auta posunul dál, daří se mu to jen částečně. Tento software dodnes není plně funkční a koncern některá auta prodává v podstatě nedodělaná.

VW Group se sice už nechal slyšet, že veškeré potíže vyřešil, něčemu podobnému je ale těžké věřit. Aktuálně se spíše zdá, že problémy trvají, o čemž se dozvídáme z dalších a dalších testů nové Škody Enyaq. České elektrické SUV totiž nevyfasovalo jen koncernovou modulární platformu MEB, ale rovněž i sdílený multimediální systém. Novinka tedy dojíždí na stejné chyby, jaké byly dříve vytýkány třeba Volkswagenu Golf.

Netvrdí to jen Němci, stejný názor má i Mat Watson z britského Carwow. Problémy se podle něj rozhodně netýkaly pouze jednoho exempláře, ale stižena je jimi celá produkce. Jde přitom hlavně o multimédia, která nereagují tak rychle, jak by měla. Občas jsou navíc trhaná, pomocnou ruku jim nepodává ani digitální asistentka Laura. Ta totiž bryskně zareagovala jen ve chvíli, kdy ji Mat poslal tam, kde slunce nesvítí.

Pro Škodu to pochopitelně není dobrá zpráva, neboť se tím snáze může o novice začít tradovat, že za hodně nabízí docela málo. Finanční stránka je totiž zřejmě vůbec největším neduhem elektrického SUV, které i se základními bateriemi o kapacitě 62 kWh a nejslabším motorem naladěným na 180 koní vychází na nemalých 1 072 900 Kč. Tedy na českém trhu, na tom britském je k dispozici za trochu příznivějších 31 995 GBP (957 tisíc korun). Jde nicméně o základní provedení s omezenou využitelností v mnoha ohledech.

Nejde tu jen o omezený dojezd, Mat naráží i na tepelné čerpadlo, které z kabiny dělá příjemné prostředí, aniž by tolik vycucávalo baterie. Stejně tak zmiňuje možnost dobíjení výkonem až 125 kW. Čerpadlo finální účet navyšuje o 30 500 Kč, druhý prvek pak o 13 500 Kč. Nelze se tak ve výsledku divit, že Matem testovaný vůz nakonec stojí o čtvrt milionu korun více než čistě standardní provedení.

Škoda se tedy již nedostává ani tak do teritoria VW, ale spíše Audi, pořád ovšem sedíte ve škodovce. Musíte tak skousnout tvrdší plasty a celkově nesrovnatelnou kvalitu interiéru, což spolu s problematickým softwarem a dalšími neduhy dává dost důvodů, abyste se porozhlédli jinde. A byť to klidně pořád může být v nabídce Škody, která nabízí jiné modely s mnohem lepším poměrem výkonu a ceny, také to tak být nemusí. S Enyaqem totiž reputace značky vyrábějící auta v dobrém poměru výkonu a ceny jednoznačně mizí - i kdyby šlo o bezchybné auto, což nejde, je zejména vzhledem ke své využitelnosti příliš drahé.

Škoda Enyaq v základu stojí opravdu hodně. A pokud chcete alespoň někam dojet, bude vás kvůli příplatkům stát ještě o dost více. Bohužel ani tehdy nedostanete auto úrovně odpovídající cenově, o adekvátně fungujícím software ani nemluvě. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Carwow@YouTube

