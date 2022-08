Britové chtěli vyřešit jeden z řady problémů elektromobilů, jen tím ale upozornili na jeho existenci před 6 hodinami | Petr Prokopec

Problémů elektrických aut existuje bezpočet, o tomto se ale dosud mluvilo jen velmi okrajově. Britská firma by jej ráda vyřešila, jí zvolená cesta je ale spíše úsměvná. Samotný problém eskalovaný těžkými elektromobily nikoli.

Za posledních deset let byla napříč celým světem vyrobena zhruba miliarda aut. To je opravdu ohromné množství, i to ale bledne ve srovnání s produkcí pneumatik. Na každý vůz jsou totiž třeba čtyři, respektive pět, pokud tu máme ještě rezervu. Mimo to je třeba zmínit také sezónní obutí a pochopitelně pravidelné výměny obutí. Ve finále by tak nikoho nemělo překvapit, že jen za loňský rok bylo vyrobeno 2,35 miliardy pneumatik. Na zhruba 455 společností, které se jimi zabývají, si tak přišlo na 264 miliard dolarů (cca 6,5 bilionu korun).

Čím více pneumatik nicméně vzniká, tím větší problém lidstvo má. Nejde tu až tak o samotné pneumatiky a co se s nimi děje pak, jsou recyklovány, potíž je hlavně jejich postupné opotřebovávání. Jak uvádí britská firma The Tyre Collective, na černé sudy již nyní připadá polovina veškerých pevných částic, které lidstvo vyprodukuje. Navíc při jejich opotřebení vznikají mikroplasty, které jsou po jednorázových plastech druhým největším zdrojem znečištění našich oceánů. Tyto škodlivé látky tak dostáváme do těla nejen při dýchání, ale i v jídle. Že by EU nařídila papírové pneumatiky?

Černý humor stranou, situace se může ještě podstatně zhoršit. V důsledku politických rozhodnutí má lidstvo přepřáhnout na elektromobilitu, která je ovšem spojena s ještě výrazně těžšími auty, která potřebují větší obutí. Obojí má negativní vliv na vznik oněch pevných částic, kterých podle Britů už dnes vzniká denně přes 2 gramy při 16kilometrovém dojíždění do práce. To není málo. A čím více se lidé budou přesouvat k bateriovým vozům, tím větším problémem pevné částice vyprodukované jejich jízdou budou.

Britský start-up řešení vidí v instalaci svérázných „zástěrek“, tedy jakýchsi sběrných zařízení, která jsou instalována těsně za koly. Čtveřice autorů, kteří vystudovali obor designových a technických inovací na univerzitách Imperial College London a Royal College of Art, pak uvádí, že tímto způsobem lze zachytit až 60 procent mikroplastů, které by jinak skrze ovzduší či vodu zamířily do našich plic. Dodávají však, že je třeba daleko více reálných testů, aby se technologie mohla zlepšit.

Abychom pravdu řekli, inovací opravdu bude třeba ještě hodně. Stačí se jen podívat, kde přesně jsou ony „zástěrky“ umístěny. Pokud vás přitom napadne redukce světlé výšky, pak jste na správné adrese. Na utržení by tak mohlo docházet již při pouhém vjetí do výmolu, o lehčím či rovnou těžším terénu ani nemluvě. Právě SUV a off-roady, které jsou z aut nejtěžší, by přitom podobné zařízení měly mít instalovány povinně. Poté by však ztratily část svého kouzla.

I kdyby nicméně silnice byly v budoucnu hladší než dětská prdelka, stále je třeba mít na paměti třeba různá roční období. Jízdu na sněhu si tak s tímto zařízením ani nedovedeme představit - motoristé by totiž před každým nastartováním museli nejprve řádně pročistit veškeré kanálky, aby ty vůbec byly průchozí. Jinak by jim hrozilo značné zhoršení jízdních vlastností v podobě kostek ledu drhnoucích o kola.

Usadit „zástěrky“ výše nicméně asi nebude možné, poté by již nezachycovaly tolik mikroplastů. Jakkoliv tedy lze ocenit snahu, tento nápad ve skutečnosti nic neřeší. Připomíná ale další problém elektromobilů, který vráží kudlu do zad tvrzením o jejich ekologičnosti. Problémů daných už jen tím, že jde obvykle o větší a těžší auta, je přitom mnohem vím.

Britský start-up by rád instaloval za koly sběrače pevných částic z pneumatik. V praxi to nemůže fungovat, nechtěně to ale připomíná, o kolik větší problém v tomto ohledu znamenají elektrická auta. Foto: The Tyre Collective, tiskové materiály

