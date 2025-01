Britové chtěli udělat z nepotřebných telekomunikačních boxů u silnic dobíjecí stanice pro všechny. Zůstali u jednoho, který rozeberou 17.1.2025 | Petr Prokopec

/ Foto: BT Group, tiskové materiály

Na první pohled to byl úžasný nápad, který by Britům přidal desítky tisíc nových dobíjecích stanic napříč celou zemí. Jenže nakonec nedostanou ani jeden, projekt míří po pilotní výstavbě jediné nabíječky do koše.

Znáte je i z našich ulic. Jsou to šedé skříňky stojící podél cest, na kterých je obvykle napsáno Cetin. Nachází se v nich zařízení jako optické terminály, rozvaděče, zesilovače signálu nebo další technologie sloužící k distribuci internetového připojení, telefonních linek nebo kabelových služeb. Ovšem s přechodem na mobilní sítě se často stanou zbytečnými.

Společnost BT, tedy poskytovatel britský telekomunikační operátor, tak přišel se zajímavým nápadem. Ony boxy se rozhodl změnit na dobíjecí stanice pro elektromobily. Tím mohl infrastrukturu velmi rychle rozšířit, neboť boxy jsou již připojené k elektrické síti a nachází se doslova všude.

Právě obavy z nedostatku dobíjecích míst mají být jedním z hlavních důvodů, proč dle zastánců bateriového pohonu nedochází na jeho rozšíření. Data jim přitom do jisté míry dávají za pravdu, neboť třeba v Británii bylo ke konci listopadu 53 029 veřejných dobíjecích bodů. Nicméně 42 941 z nich disponovalo výkonem pohybujícím se mezi 3 a 22 kW, což je skoro nic, u čerpací stanice tankujete spalovací vůz ekvivalentem asi 9 MW, tedy až 3000krát rychleji. Pokud by ale takových stanic existovalo hodně a lidé na nich nechat auta „viset” během parkování, situaci by to zlepšit mohlo.

Přesně tak BT uvažoval, ostatně v Británii má k dispozici zhruba 90 tisíc boxů. Společnost proto již předloni oznámila, že uvažuje o konverzi 60 tisíc z nich na dobíjecí stanice. Loni v lednu pak oznámila, že první z nich bude zakrátko jako pilotní program spuštěn ve skotském East Lothianu. A jak řekla, tak se i stalo. Nadšení ale Britům dlouho nevydrželo, neboť 14. února letošního roku bude provoz stanice ukončen a dobíjecí stanice rozebrána. Žádná další dosud konverzí neprošla, a tak tím celý program končí.

Mluvčí BT k tomu Autocaru řekl, že firma díky pilotnímu programu, který zdaleka ani nedotáhla do konce (v jeho rámci zvažovala konverzi 600 skříněk) získala dost zkušeností, jak nejvíce přispět k rozvoji místního elektrického ekosystému. Místo rozšíření dobíjecí sítě ale chystá vylepšení připojení k internetu, aby majitelé elektromobilů mohli snadněji nalézt volné a funkční stojany. Což sice může pomoci, ovšem asi jako krávě plácačka na odhánění much.

Zajímal by nás důvod konce programu, ten ale BT neuvádí. Velmi pravděpodobně ale bude obvyklý - limity sítě, limity dostupnosti elektřiny na těchto místech, zřetelná ekonomická nerentabilita výstavby a provozu, cokoli obvyklého. Snad se jednou dozvíme víc.

Britové chtěli vcelku snadno a rychle rozšířit síť dobíjecích stanic. Program však po roce a konverzi jediného boxu končí. Foto: BT Group, tiskové materiály

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

