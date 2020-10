Britové marně čekají na návrat zájmu o jejich auta. Tisíce lidí nepracují a už asi ani nebudou před 3 hodinami | Petr Prokopec

Zatímco některé automobilky si s koncem léta a začátkem podzimu mohly alespoň trochu oddychnout, o Jaguaru to neplatí. Dojíždí na stále menší zájem o klasické typy aut a světlo na konci tunelu se neobjevuje.

Na letošní rok nebude Jaguar vzpomínat zrovna v dobrém. A je otázka, zda vůbec bude mít jednou možnost na něco vzpomínat. Prodeje této značky totiž klesají po celém světě, ve Spojených státech pak dokonce před nedávnem došlo kvůli absolutnímu zákaznickému nezájmu k vyřazení sedanu XE a kombíku XF Sportbrake z tamní nabídky. V Británii pak značka pro změnu zásadním způsobem snížila ceny a zároveň i zredukovala počet dostupných konfigurací, aby tak poklesly náklady. Ovšem ani takové kroky nevedou ke zlepšení.

List The Guardian se dostal k tajným výrobním plánům, které Jaguar nevrhají do zrovna příznivého světla. Stejně jako ostatní automobilky i tento výrobce pozastavil v březnu veškerou výrobu kvůli příchodu koronaviru. Souběžně s tím byla řada zaměstnanců zařazena do podpůrného vládního programu, takového, jakým je u nás Antivirus. Nicméně přestože se od té doby většina automobilek vrátila alespoň k většině někdejší výrobní kapacity, podnik Castle, kde se montují modely XE, XF a F-Type, nejede ani na půl plynu.

V loňském fiskálním roce přitom tato továrna vyrobila 35 tisíc aut, v případě toho letošního, jenž skončí 31. března 2021, má jít nicméně pouze o 11 tisíc aut. Tedy méně než třetinové množství, jenž přitom favorizuje F-Type (4 000 ks) před XE a XF (v obou případech 3 500 ks). Obě čtyřdvířka se nedávno dočkala lehčí modernizace, ovšem i když by o levnější z nich náhle začal být větší zájem, Jaguar přesto nevyrobí do konce roku více než 300 kusů měsíčně.

Výsledek tohoto pádu není ze zaměstnaneckého úhlu pohledu vůbec příznivý. Automobilka má totiž na vládní podpoře nadále 3 000 lidí, zatímco u ostatních britských značek jde obvykle o desítky zaměstnanců. Záchranný program má ovšem zakrátko skončit, čímž se problémy Jaguaru jen umocní. Automobilka pak chce sice propustit 200 dobrovolníků, ovšem to s ohledem na situaci nebude dostačující řešení. Počítá se tak s tím, že ony 3 000 lidí už se do práce nevrátí.

Je přitom otázkou, co se bude dít dále. Britové nicméně dojíždí na zákaznické trendy, které favorizují SUV všeho druhu. O sedany a kombíky je tak stále menší zájem, Jaguaru navíc ubližuje i reputace značky jakožto nespolehlivé. Kromě toho má řada lidí problém s designem, který začíná být přežitý a až příliš nenápaditý. A ve snaze o uchvácení zákazníků není spásou ani elektrické SUV I-Pace, přestože se může pyšnit několika tituly Auto roku.

Suma sumárum jsou tedy Britové v nelehké situaci, ze které nemusí být východisko. Spolu s Land Roverem totiž značka potápí i mateřskou firmu Tata Motors, která tak jen stěží bude hledat finance nutné na přípravu nových modelů. Čím starší ovšem nabídka značky bude, tím menší zájem bude vzbuzovat. Možná tedy nyní stojíme na začátku ještě černějšího scénáře, než se může zdát.

Jaguar XE se nedávno dočkal lehčí modernizace, ovšem ani ta nemusí přinést kýžené ovoce. Ostatně model byl kvůli nezájmu již stažen z amerického trhu. Foto: Jaguar

