Britové ukázali revoluční řešení výroby karbonu, obyčejná auta má učinit rychlejšími a úspornějšími

O výhodách tohoto materiálu nemá smysl debatovat, problém ale je, že jeho výroba je přes veškerý posun příliš drahá na to, aby si mohl najít cestu do obyčejných aut. Firma, která dodává kompozity týmům F1, ale nyní ukázala převratnou novinku.

Pokud bychom všichni mohli mít auta s výrazným zastoupením karbonových dílů, přineslo by to spoustu výhod. Karbonové díly jsou lehčí a pevnější, takže jejich použití zajistí vyšší dynamiku, nižší spotřebu a obvykle i větší bezpečnost. Zvláště druhý zmíněný faktor by automobilkám měl být v současné době nadmíru sympatický, ovšem ani stále větší tlak na emise dosud nevedl k tomu, aby se z karbonu stala masová záležitost. Brání tomu hlavně vysoké náklady a časové nároky související s jeho výrobou kombinované z křehkostí a neopravitelností jednotlivých dílů.

Jejich výroba dnes stále zahrnuje vysoký podíl ruční práce. Nejdříve je karbonového „plátno“ nastříháno do správných tvarů, jež se vkládají do formy. Následuje zalití pryskyřicí, odčerpání vzduchu a zapečení v autoklávu při několika stovkách stupňů Celsia. Jeden pečící cyklus může stát až 15 tisíc korun, přičemž zapotřebí je jich hned několik.

Existují samozřejmě i jiné formy výroby, třeba Lamborghini proslulo kovaným karbonem, který užilo hlavně u limitovaného modelu Sesto Elemento. Ovšem ani tento proces není zrovna levný, jakkoliv v případě času k posunu došlo, protože jsou ve vyšší míře využity stroje. Takto vyrobené díly mají i vyšší pevnost, což koresponduje s použitím až 250 tisíc vláken na jednom centimetru čtverečném, stejně jako lze kováním vytvářet složitější tvary.

I přes tyto benefity nicméně na rozmach kovaného karbonu taktéž nedošlo, hlavní překážkou je i v případě Lamborghini a jeho dobře situovaných klientů cena. Proto ostatně italská automobilka materiál vzniklý tímto procesem využívá jen u některých strukturálních komponentů nebo v interiéru, nejčastěji u dekorů či sedadel. Zda tomu přitom do budoucna bude jinak, je ve hvězdách. Nicméně s ohledem na inovaci britské společnosti Retrac to není až tak pravděpodobné.

Nejde o obecně známou firmu, mezi její odběratele ale patří polovina všech týmů ve Formuli 1. S karbonem tak má velké zkušenosti a podařilo se jí vyvinout časově daleko méně náročný a podstatně levnější způsob výroby karbonových výlisků. Použit je přitom 60tunový lis, který namísto hydrauliky používá elektrické servomotory. Tak dokáže materiál stlačit s přesností na milimetry, navíc na veškerou plochu tlačí rovnoměrně.

Právě to dle firmy výrazně rozšiřuje veškeré možnosti výroby, neboť celý proces je snadno opakovatelný, přičemž pokaždé lze počítat s prvotřídní kvalitou. Navíc může dojít i na recyklaci materiálu. Retrac tak dle slov svého nového šéfa Dana Walmsleyho dokáže jeden karosářský díl, který by při užití výše popsaných tradičních metod trvalo vyrobit šest až dvanáct hodin, desetkrát rychleji.

Pokud si uvědomíme, že na jakémkoliv produktu se po finanční stránce podílí cena lidské práce, pak zde máme potenciál k opravdu neskutečnému zlevnění a použití tohoto materiálu v obyčejných autech. Vedlejší stránkou je pak i snížení energetických nároků, což vede ke snížení emisí. Jak tedy soustavně opakujeme, možností, jak zlepšit životní prostředí, je opravdu velmi mnoho, stačí dát chytrým lidem prostor je hledat, nacházet a uplatnit.

Britská firma Retrac přišla s novou metodou výroby karbonových dílů. S pomocí 60tunového lisu s elektrickými servomotory totiž zvládne být přesnější, rychlejší a levnější. Foto: Retrac

