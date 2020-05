Britové ukázali „kosmické” materiály, které použili při stavbě nejnovějšího supersportu před 5 hodinami | Petr Prokopec

Na docela jiných než typických místech použili Britové výjimečné materiály při stavbě nového McLarenu GT. Tek tak neohromuje jen620 koňmi, ale třeba i specifickým čalouněním.

Designérům Porsche je neustále vyčítána značná lenost. Stojí za tím hlavně silueta modelu 911, která se od 60. let minulého století víceméně nezměnila. Neplatí to samozřejmě již o samotném voze, který prošel hezkou řádkou modernizací a se svým předchůdcem má nyní společné vlastně jen uložení motoru až za zadní nápravou. Ve skutečnosti tak designéři Porsche rozhodně nesedí s rukama složenýma v klíně. A to samé lze říci také o lidech pracujících pro McLaren, jakkoliv také produkce britské značky působí na první pohled značně jednotvárně.

Pokud se zadíváme blíže na nový model GT, zjistíme, že jeho zavazadlový prostor byl potažen zcela novým materiálem, který McLaren ještě nikdy dříve nenabízel. Nová tkaná látka zvaná SuperFabric byla původně určena pro využití v kosmu či vojenství, a to kvůli zesílené odolnosti. Toho se nicméně Britové rozhodli využít na vskutku správném místě. Materiál se šestiúhelníkovým vzorem je odolný i vůči proříznutí a tak dokáže zabránit poškození vozu třeba skrze špatnou manipulaci se zavazadly.

„Vyrukovat s inovativním novým materiálem pro jakýkoliv McLaren je velkou výzvou. V případě nového GT jste stvořili krásný a luxusní vůz, ale zároveň jsme i přidali na jeho funkčnosti a pokročilých technologiích, jež jsou přítomné v každém autě, které navrhujeme. U McLarenu se nic neděje bezdůvodně, nejde tu jen o potěchu oka. Každý materiál musí zapůsobit nejen vizuálně či na dotek, ale zároveň musí splnit naše požadavky na minimalizaci hmotnosti a maximalizaci výkonu,“ dodává Jo Lewis.

Manažerka, která má u britské automobilky na starosti právě výběr materiálů a barev, přitom poukazuje i na další unikátní prvky nového GT. Mezi ně patří i unikátní podsvícení interiéru zvané Hidden until lit (neboli Skryté, dokud to neosvětlíte). Míněn je tím specifický povrch některých prvků, jež se na první pohled tváří jako kovové. Jakmile vůz nastartujete, rozjasní je ambientní světlo. Posádka si přitom může vybrat i odstín barvy, který by ladil se zbytkem kabiny či odrážel její nálady.

Opomenout pak nesmíme ani ovládací prvky, které byly vyfrézovány z hliníku. Napříč interiérem jsou umístěny tak, aby o nich řidič nemusel příliš přemýšlet. Při doteku má být cítit absolutní preciznost, a to nikoliv jen samotného materiálu, ale i v rámci dané funkce, kterou aktivuje. Ve finále tu pak máme ještě možnost nahradit standardní kůži Nappa dokonce i kašmírem, pokud skutečně chcete nejměkčí čalounění ve světě supersportů.

Lenost lze tedy vyloučit i v případě McLarenu, zvláště když GT se liší i v motorovém prostoru. Zde sice najdeme stejný čtyřlitrový osmiválec twin-turbo jako v modelu 720S, ovšem turbodmychadla jsou menší. Výkon tak poklesl na 620 koní a točivý moment na 630 Nm. Nicméně i tak je možné pokořit stovku již za 3,1 sekundy, zatímco dvoustovku máte na tachometru za 9 s. Maximálka pak činí 327 km/h, což na vůz s předním zavazadelníkem o kapacitě 150 litrů a zadním, jenž pobere 420 l, není špatné.

McLaren GT dostal do vínku unikátní materiály a prvky

Zdroj: McLaren

Petr Prokopec