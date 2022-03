Test zjistil, jaký vliv na dojezd elektromobilů má pokles teploty jen k +3 až +7 stupňům, změřil i Škodu před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Tři až sedm nad nulou, to není žádná zima, to je dnes po ránu. Přesto i takové teploty stačí k tomu, aby se dojezd elektrických aut stával z malého ještě citelně menším i při pomalé jízdě zdaleka nedosahující ani dálniční stotřicítky.

Současné teploty jsou už více než jarní, ostatně dnes by dle meteorologů mohl dokonce i padnout teplotní rekord z roku 1986, kdy bylo na pražském Klementinu naměřeno 20,6 stupně Celsia. Nicméně již od zítřka bude počasí ovlivněno vlnou arktického vzduchu. Od čtvrtka tak lze čekat i ranní mrazíky, které s námi zůstanou i přes víkend. A jakkoli jde možná o jeden z posledních záchvěvů zimy, majitelům elektromobilů radost rozhodně neudělá. Očekávat totiž mohou razantní snížení dojezdu.

Toto téma v poslední době přestává být tabu a proběhlo několik testů, které nastavily zrcadlo docela smutné realitě. A ten nejnovější z dílny magazínu What Car? je též výživný. Britové totiž otestovali čtveřici modelů, kterou již jednou ve spárech měli. To ovšem na obloze zářilo sluníčko, jehož paprsky byly hřejivé. V rámci zimního testu se nicméně teploty pohybovaly mezi 3 a 7 stupni Celsia. To snad ani není skutečná zima, jde v podstatě p totéž, co většina z nás zažila dnes ráno, přesto i takové podmínky stačily k výraznému poklesu dojezdu.

Onou čtveřicí aut jsou Ford Mustang Mach-E, Porsche Taycan, Škoda Enyaq a Fiat 500e. První zmíněný model je na tom nejlépe v létě i v zimě, mezi oběma obdobími nicméně panuje 18,2procentní rozdíl. Pokud je tedy venku teplo, můžete počítat až s 486 kilometry pomalé jízdy, což sice není špatné, klobouk kvůli tomu ale smekávat nebudeme. S příchodem chladnějšího počasí pak obdiv není na místě už vůbec, dosažených 397 km totiž výrazně pokulhává za oficiálně udávanými 610 kilometry. Spotřeba v kWh navíc naznačí, jak ambiciózní jízdou tento dojezd vznikl - 2,8 míle na kWh odpovídá přepočtem spotřeby nafty na kWh asi 5,7 litru paliva na 100 km. To je u crossoveru s dvoutunovou hmotností v podstatě minimální možná spotřeba, jakýkoli rychlejší přesun bude znamenat horší výsledek.

Zbývající trojice je na tom ale ještě hůře, jakkoli u Škody Enyaq může potěšit nejmenší rozdíl mezi dojezdem v létě a v zimě. Ovšem pokud u auta za více než milion korun můžete s pádem teplot jen do zmíněného rozmezí počítat maximálně s 280kilometrovým dojezdem, tleskat tomu taktéž nelze. Stačí si jen uvědomit, že na nabití nezvládnete ani cestu z Prahy do Brna a zpět, a to je třeba dodat, že budete muset jet nanejvýš 80 až 112 km/h - v takových rychlostech test probíhal.

Britové kromě zmíněné čtveřice otestovali i šest dalších elektrických vozů, načež následně na čelo pelotonu vynesli hned dva zástupce Tesly. Model 3 totiž zvládne v zimě urazit 452 km, Model Y pak stejně jako Mustang Mach-E 397 km. Ve srovnání se zástupcem modrého oválu jsou však obě Tesly osazeny o chlup menšími bateriemi, jejich efektivita je tak vyšší. Vůbec nejméně kilometrů na jednu kilowatthodinu pak ujede Audi Q4 e-tron, jehož zimní dojezd činí 323 km.

Zajímavé pak je, že Tesle se efektivitou přibližuje zejména Fiat 500e, protože je aspoň relativně lehký (okolo 1 400 kg). Nicméně jelikož ten disponuje bateriemi o využitelné kapacitě pouhých 37,3 kWh, můžete u něj počítat pouze s 225 km v létě a se 190 km v zimě. Je to tak pořád stejná past - buď máte auto s malými akumulátory, relativně nízkou spotřebou, relativně přijatelnější cenou, ale moc daleko nedojedete. A nebo máte auto s většími akumulátory, které je ale těžší, a tak spotřebovává víc a moc daleko znovu nedojedete. Ceny Fiatu 500e s většími bateriemi přitom startují na 794 900 Kč, což je v kontextu s malou praktičností majlant.

Zas a znovu tak musíme konstatovat, že elektromobily stále zdaleka nelze považovat za plnohodnotnou náhradu spalovacích aut. A dokud nevzniknou v principu jiné baterie, ani se jí nestanou. Někomu jejich omezený dojezd vadit nemusí, a to ani v zimě, rozmarem ale bude jejich koupě v každém případě. A pro lidi bydlící v činžácích je elektromobil zcela nevyhovující, ať se na věc podíváme jakkoli, v jakkoli chladnějším období obzvlášť.

Ceny Fiatu 500e startují na 649 900 Kč, ovšem v té chvíli dostáváte verzi s bateriemi o kapacitě 23,65 kWh. S udávaným dojezdem 190 km ale rozhodně nepočítejte, realita bude podstatně horší, zvlášté pak v zimě. Foto: Fiat



Nic světoborného v testu nepředvedla ani Škoda Enyaq. Dojezd 280 km za teplot 3 až 7 stupňů nad nulou a rychlostech mezi 80 až 112 km/h je na auto za milion mizerný. Foto: Škoda Auto

Zdroj: What Car?@Youtube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.