Brutální supersport slibující až 5 076 koní z motoru 12,3 V16 poprvé oficiálně vyjel před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Steve Morris Engines

Neoficiální záběry pojízdných prototypů už jsme mohli vidět dříve, teprve nyní se ale takovým autem pochlubila sama automobilka. Motor V16 v útrobách má, ale bez čtveřice turbodmychadel.

V listopadu letošního roku uplyne již osm let od chvíle, kdy nově vzniklá automobilka Devel Motors představila svou prvotinu Sixteen. Supersportovní vůz se sice ukázal jen ve formě prototypu, dle autorů ale sériová verze neměla být příliš odlišná. To se potvrdilo v roce 2017, kdy debutovala. Souběžně s tím bylo potvrzeno, že pohon vrcholného provedení skutečně dostane na starosti šestnáctiválcový motor vyvinutý firmou Steve Morris Engines, který s pomocí čtveřice turbodmychadel vyvine neskutečných 5 076 koní. Na dodávky v roce 2019 ale bohužel nedošlo.

Neznamená to nicméně, že by se za dubajskou značkou zavřela opona jako za mnohými start-upy, které se pokusily ohromit zběsilými čísly. Ovšem i tak je třeba se ptát, zda se nakonec zákazníci aut opravdu dočkají. Vývoj vozu totiž ve skutečnosti odstartoval pět let před debutem prototypu, tedy již v roce 2008. Nicméně i přesto se automobilka teprve před pár dny pochlubila vůbec prvním oficiálním testem. Do toho navíc zamířil vůz, jehož motor V16 se musel obejít bez přeplňování.

Ač tedy Devel v nových materiálech zmiňuje, že začíná přijímat objednávky, dost pochybujeme, že by někdo soudný něco takového udělal. Zvláště při pohledu na stávající testovací exempláře, s nimiž firma zamířila do Itálie na zřejmě nejhorší povrch, jaký našla. Za tím rozhodně nestojí snaha naladit podvozek tak, aby se vypořádal s čímkoliv, ale spíše skutečnost, že po letech enormních investic již Arabové nemají na rozhazování.

Kromě toho je třeba si uvědomit, že bez turbodmychadel se výkon ani zdaleka nebude pohybovat ve hvězdných sférách, a to i přes 12,3litrový objem. Spíše lze počítat se zlomkem koní, které pochopitelně kladou zcela jiné nároky na pneumatiky či zavěšení. A stejně tak i na aerodynamiku. Pokud tedy Devel ladí takové provedení, a navíc o testech mluví jako o finální fázi, pak na slibovaných 560 km/h lze rovnou zapomenout.

V tomto ohledu lze připomenout, že Arabové již od počátku mluvili o třech variantách, z nichž základ bude disponovat pouze osmiválcem, zatímco u středu nabídky již dojde na sloučení dvou takových jednotek. O přenos výkonu se přitom v obou případech postará dvouspojkový automat, jenž bude u vrcholného provedení s oněmi 5 076 koňmi nahrazen převodovkou pro dragstery. I z toho důvodu má tato varianta zamířit pouze na okruhy.

Nyní se ale zdá, že firma pracuje pouze na vrcholu, u kterého evidentně bude potřebovat ještě několik let. A i kdyby poté další varianty jen lehce upravila, o několikadenní záležitost rozhodně nepůjde. Spíše než aby Devel tedy zájemce uchlácholil, začíná vzbuzovat stále větší pochybnosti. Ale uvidíme, jak vše dopadne, po 13 letech snah se nebudeme pouštět do předčasných závěrů.

Takhle vypadá po třináctiletém vývoji Devel Sixteen, který měl k zákazníkům dorazit již v roce 2019. I o dva roky později je ale jasné, že na předání hotových aut hned tak nedojde. Pokud vůbec kdy. Foto: Devel Motors

Zdroj: Devel Motors

Petr Prokopec