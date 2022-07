Bugatti začalo prodávat exkluzivní značkovou kávu, cena malého pressa vás dostane do kolen před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: H.R. Owen Bugatti, tiskové materiály

Pokud máte pocit, že káva za stovku je zvěrstvo a za dvě zlodějina, raději se nedívejte, kolik stojí káva u Bugatti. Tzv. Ettoreho dávka vás připraví o podstatnou část výplaty, nádavkem vám ale bude exkluzivní zážitek.

Cibetková káva Kopi Luwak je považována za nejdražší na světě. V závislosti na prodejci vás jedna 7gramová dávka vyjde na zhruba sto korun, v kavárně ovšem můžete snadno nechat i pětinásobek. Ovšem i takové sumy nyní blednou vedle novinky, s kterou vyrukovalo exkluzivní britské zastoupení Bugatti provozované firmou H.R. Owen. Jeho londýnské dealerství je pochopitelně zasvěceno automobilce z Molsheimu, přičemž veřejnost dosud běžně dovnitř nemohla. Místo toho jste museli být pozváni, abyste si mohli jak specifikovat jedno z nejdražších aut planety, tak shlédnout část historie značky.

Nově však toto opatření neplatí, společnost sídlící na Bruton Street ve čtvrti Mayfair v Londýně totiž vůbec poprvé otevřela své prosklené dveře dokořán. Má to nicméně jednu podmínku - abyste se mohli kochat krásou vystavených Bugatti, je zapotřebí nejprve zastávka u Ettoreho Espresso Baru. Zde na vás čeká tzv. Ettoreho dávka (neboli The Ettore Shot), což je aromatické espresso, které ale zjevně s cibetkovou kávou nemá nic společného. Minimálně se tedy o ní dealerství nezmiňuje, což by ale jistě udělalo, kdyby Kopi Luwak ve hře figurovala.

Ettoreho dávka nicméně není ani tak o kávě, je spíše o samotném zážitku. Za 50 liber, tedy za nějakých patnáct stovek korun, totiž dostáváte espresso připravené profesionálním baristou a naservírované v karbonovém hrníčku. Vychutnat si je pak můžete ve speciálně navržených křeslech čalouněných stejnou kůží, jaká se užívá na interiéry Bugatti. Prohlédnout si pak můžete veškeré vystavené vozy, současné i minulé, stejně jako se vám dostane zasvěceného výkladu o historii této výjimečné automobilky.

Dá se přitom předpokládat, že Ettoreho dávka bude mít nemalý úspěch, přestože za o poznání skromnější 4 libry (120 Kč) můžete v dealerství pořídit také cappuccino, latte, americano, macchiato či standardní espresso. Ovšem zapomenout již budete muset jak na speciální šálek, tak na prohlídku. K dispozici vám bude pouze firemní butik, kde můžete nakoupit firemní oblečení, čepice, psací pera či třeba chytré hodinky VIITA určené pouze pro tuto značku. Počítejte však s vyššími cenami, než na jaké vyjde Ettoreho dávka.

Lze už jen dodat, že kromě Bugatti společnost zastupuje také značky Rolls-Royce, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Maserati, Lamborghini, BAC, Czinger, Radford a Rimac. Jsme tedy zvědavi, zda se zakrátko nedočkáme třeba unikátní „chorvatské“ kávy. I když v takovém případě by hledání všech oslích můstků bylo složitější. V případě Ettoreho dávky je totiž na přípravu kávy užíván italský kávovar Ausonia, jenž tak odkazuje na rodnou zemi zakladatele (aby se to nepletlo) francouzské automobilky.

Exkluzivní britské dealerství Bugatti u H.R. Owen bylo veřejnosti dosud nepřístupné. To se však mění s příchodem Ettoreho Espresso Baru, ovšem pouze v případě, že si za patnáct stokorun objednáte Ettoreho dávku. Foto: H.R. Owen Bugatti, tiskové materiály

Zdroj: H.R. Owen

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.