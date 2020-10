Bývalý šéf VW je zpátky, do hry ho vrátil sám syn zesnulého Ferdinanda Piëcha 6.10.2020 | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Už se zdálo, že o něm nikdy neuslyšíme a v klidu dožije důchodu s penězi, které si vydělal za léta řízení Porsche a VW Group. Prsty Piëchů jsou ale mocné a ten jménem Toni chce ve světě aut prorazit sám.

Je velkou otázkou, co přesně se s automobilovou branží po letošku stane, růst prodejů elektromobilů bude ale při současných dotacích obtížně zastavitelný. Pro většinu lidí stále jistě nepředstavují tu nejlepší volbu už kvůli své omezené využitelnosti a vysoké ceně, právě dotace ale uvažování pochopitelně mění. Když si k tomu připočteme, že zkonstruovat elektrické auto je o poznání snazší zejména kvůli jeho jednoduššímu pohonu, není ani moc překvapivé, že se pravidelně dozvídáme o nových elektrických start-upech. Stejně často se ale dovídáme o smutných koncích takových společností, kterým zůstaly jen v počítači vytvořené odvážné plány a smutné oči pro pláč.

Čeká stejný osud společnost Piëch Automotive? Za tou stojí syn zesnulého šéfa koncernu VW Ferdinanda Piëcha Toni, který aktuálně oznámil, že pro jeho novou značku bude pracovat řada manažerů původně spojených s Porsche, BMW či Teslou. Nejznámější z nich je jistě Matthias Müller, někdejší šéf Porsche a VW Group, který se tak poněkud překvapivě vrací do automobilového světa. Stal se prezidentem společnosti a spolupracovat bude jak s Tonim, tak s druhým zakladatelem Reou Starkem.

„Myšlenkou těchto dvou zakladatelů jsem byl okamžitě nadšen, neboť je mnohem podmanivější a daleko více vizionářská než veškeré nové přístupy, které jsem zažil během mé kariéry v automobilovém průmyslu,“ uvedl k novému angažmá Müller. Toho ve vedení doplní Klaus Schmidt, bývalý vedoucí technik divize BMW M, který bude mít na starosti technickou stránku věci. Marketingovým šéfem pak byl jmenován bývalý manažer Porsche a Burmesteru Andreas Henke.

Zmínit je třeba ještě Jochena Rudata, který se nepřekvapivě stal šéfem prodejů. V uplynulé dekádě od základů vybudoval evropskou distribuční síť Tesly a zodpovídal se přímo Elonu Muskovi, který s ním byl spokojen. Loni nicméně Rudat zamířil k Pininfarinovi, u italské značky nicméně jako hlava prodejní divize dlouho nevydržel. Jak dlouhý pak bude jeho pobyt na novém působišti, záleží i na tom, jak firma za pomoci UBS jakožto finančního poradce dokáže sehnat potřebný kapitál.

Piëch Automotive dnes má nejen víceméně kompletní vedení, disponuje i finálním návrhem svého prvního produktu. Tím má být sériová verze elektrického konceptu Mark Zero, který se ukázal loni v Ženevě. Vůz by do prodeje měl zamířit v roce 2022, přičemž ohromit hodlá hlavně rychlým nabíjením. Osmdesát procent kapacity baterií, jež zajistí dojezd 400 km, by mělo být k dispozici již za 4 minuty a 40 sekund. Celkově pak má vůz zvládnout až 500 km na jedno nabití.

Zejména ono dobíjení by znamenalo velký krok vpřed, bohužel prozatím nejsou k dispozici žádné bližší detaily. Otevírá se tak pole spekulací, které vůči Piëch Automotive není vůbec přívětivé. Je totiž třeba si uvědomit, že při současných možnostech je reálné dobití baterií třeba u Porsche Taycan po 20 minutách, a to navíc pouze za předpokladu že je k dispozici dobíječka o výkonu 350 kW. Zkrátit tento čas na méně než čtvrtinu by vyžadovalo okolo 1,5 MW výkonu, a to za situace, kdy by i tak rychlé dobíjení probíhalo stejně efektivně - což je krajně nepravděpodobné. Výkon už celé větší tepelné elektrárny se přitom pohybuje okolo 200 MW a rozvodná síť jej neumí dostat, kamkoli si zamanete. Materializace těchto plánů tedy nevypadá příliš reálně.

Lze už jen dodat, že nová značka má v plánu celou rodinu aut, mezi nimiž nemá chybět ani sportovně laděné SUV. Zajímavé ovšem je, že nabízet nehodlá pouze elektrická ústrojí, ale dorazit mají i hybridní jednotky, palivové články a dokonce spalovací motory. Plány jsou to tedy opravdu rozsáhlé, přičemž momentálně jsou s nimi spojena i velmi zvučná jména. Ani tak se ovšem nemůžeme ubránit myšlence, že spíše než zákazníky Piëch nakonec ohromí VW Group, který jej odkoupí. Vyjednávání o takové operaci nemusí mít složité, jeho rodina značnou část firmy stále vlastní.

Toni Piëch chystá elektrický sporťák, jehož úspěch mají zajistit manažeři jako Matthias Müller, Klaus Schmidt či Jochen Rudat, jenž dříve pracovali pro Porsche, BMW či Teslu. Foto: Piëch Automotive

Zdroj: Piëch Automotive

Petr Prokopec