Češi shodili oficiální autoservisy v hodnocení kvality, nejhůř je na jihu Čech

Svěřit auto do rukou autorizované opravny má být zárukou kvality, ale zjevně tomu tak není. Celková úroveň není špatná, neautorizované dílny ale dopadly lépe a na jihu je to opravdu mizérie.

Dokonalý automobil neexistuje, ať se nám to líbí, nebo ne. Dříve nebo později se zkrátka ten či onen díl porouchá a cesta do servisu nás nemine. Něčeho takového se však mnozí motoristé bojí více než čert kříže, a to i za předpokladu, že jde o provozovnu autorizovanou přímo automobilkou. Díky skrytým kamerám už jsme nejednou viděli, co se s našimi auty čas od Času děje po zavření dveří - o láskyplnou péči někdy skutečně nejde ani v nejmenším.

Česká společnost Cebia i proto již čtvrtým rokem pravidelně testuje a hodnotí práci místních servisů. Výjimkou nebyl ani ten loňský, kdy v rámci celé České republiky došlo ke zhoršení kvality. Zatímco ještě v roce 2019 byla úroveň spokojenosti s opravami na 96 %, loni to již bylo pouze 93 %. K propadům přitom došlo ve chvíli, kdy dorazil koronavirus, neboť v prvním kvartálu byly servisy na 98% hodnocení, tedy výše než kdy dříve. Pokud se zadíváme na detaily týkající se hlavně zádrhelů, pak je zjevné, že hororů popsaných v úvodu se motoristé nemusí bát.

Jedním z nejčastějších důvodů ke stížnostem byla totiž nepřiměřeně dlouhá doba opravy. V tomto ohledu ale servisům často může někdo jen stěží něco vyčítat, neboť situace byla opravdu komplikovaná, omezení střídala rozvolnění a pokud se některý ze zaměstnanců nakazil koronavirem, obvykle byla celá směna techniků na dva týdny ze hry. Kromě toho došlo také na narušení zásobovacích řetězců, což znamená, že zatímco dříve jste na náhradní díl čekali maximálně pár desítek hodin, v době koronavirové dorazit nemusel vůbec.

Tím nechceme servisy nikterak omlouvat, ostatně i my jsme kvůli lajdáckému přístupu některých techniků byli v přímém ohrožení života. U jednoho z našich privátních vozů nedošlo po opravě k utažení předního brzdiče, který se následně uvolnil. Jen zázrakem nedošlo k zablokování kola a následné kolizi. Selhání techniků tak opravdu nepatří mezi nejčastější problémy, těmi jsou kromě oné doby také nepředložení všech vyměněných dílů, fakturace dílů, které ani nebyly vadné, a špatně provedené lakování.

Cebia nepoukazuje jen na konkrétní problémy, současně se od ní můžeme dozvědět, kde s nimi můžete nejčastěji počítat. Na tuzemský vrchol se v dobrém slova smyslu vyšplhaly servisy z kraje Vysočina, které mají 98% hodnocení. S 97 % je pak stejně jako předloni spojena Praha či nově také Zlínský kraj, kde došlo k velkému zlepšení z předchozích 89 %. Jihočeský kraj si naopak pohoršil, neboť klesl právě z 97 na pouhých 80 % a je tak nejhorší lokalitou v republice.

Nepříjemnou ránou je pak hodnocení autorizovaných servisů, které se zhoršilo o 3 procentní body na 93 %. Neautorizované servisy si oproti tomu naopak o 4 procentní body polepšily, načež s 94 % vládnou. To není dobrá zpráva pro automobilky, které by byly rády, aby lidé do jejich servisů jezdili co nejdéle, je ale hlavně v jejich rukou, aby situaci napravily.

