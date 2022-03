Český výrobce off-roadových autobusů má zázemí přímo ve válečné zóně, dopady pociťuje jako nikdo jiný před hodinou | Petr Prokopec

Jde o firmu sídlící v Praze, ovšem továrnu má na Slovensku a kanceláře v Kyjevě. Jejím šéfem i pravou rukou jsou totiž manažeři ukrajinského původu, a tak na ně současná situace dopadá více než na jiné.

Doufali jsme, že nikdy nebudeme muset vlastním dětem vysvětlovat hrůzy války právě se odehrávající jen pár set kilometrů od našich hranic. Bohužel, co člověk mínil, to život změnil. Svět tak zabřednul do konfliktu, o který z běžných lidí nikdo nestál, právě na jejich bedra ovšem nejvíce dopadá. V důsledku toho začínáme o některých automobilkách mluvit v docela jiných souvislostech než dosud.

Jednou z těch firem, které jsou nám poměrně blízké a které přitom válkou byly nemálo zasaženy, je i automobilka Torsus. Tu řada lidí vnímá jako českou, k čemuž logicky svádí sídlo v Praze. Své terénní autobusy ovšem společnost vyrábí na Slovensku. A co je v tuto chvíli nejpodstatnější, kanceláře a zázemí má také v Kyjevě, neboť jejím šéfem je Ukrajinec Vachtang Džukašvili. Tomu pak s právními záležitostmi, stejně jako se strategiemi napomáhá Julia Komičová.

Právě Komičová byla 24. února, tedy v den, kdy Putin zažehl válečný konflikt, v Kyjevě. Ten se jí nicméně povedlo opustit, přičemž o tři dny později překročila polskou hranici a nyní je na cestě za svou rodinou, která žije v Praze. Firma o tom informovala na svých facebookových stránkách, kde zároveň i uvedla, že její ukrajinský tým je v pořádku a v bezpečí. Co ale bude dál, neví nikdo. Všem zaměstnancům v tuto chvíli jen doporučuje, aby zůstávali v krytech a neopouštěli je, dokud se situace nezklidní.

Právě na Facebooku značky Torsus lze nejlépe vidět, jak se automobilový svět náhle změnil. Ještě do poloviny minulého týdne totiž společnost informovala o svých modelech Terrastorm a Praetorian. Poslední příspěvky však míří zcela jiným směrem. S ohledem na původ zakladatelů značky to ale není překvapivé.

Torsus bohužel nezmiňuje, nakolik válka ovlivnila jeho každodenní aktivity, počítat se ale dá s jistým zásahem. Již před zahájením válečného konfliktu totiž rostly ceny energií i vzácných kovů. Vpád Ruska na Ukrajinu ale vše jen umocnil. Zlato, jenž zajišťuje vodivost spojů v elektronice, je na svém devítiměsíčním maximu, zatímco hliník a nikl dorovnaly vrchol z roku 2011. Dražší je však i platina či palladium.

Zdražují ale i plasty či tkaniny, přičemž kontrakty běžně umožňují přecenění jednou či maximálně dvakrát do roka. V důsledku toho některé dodavatelské firmy končí, nalezení nových pak logicky není několikahodinovou záležitostí. Co tedy začal koronavirus a umocnil nedostatek čipů, to nyní dokonává ukrajinský konflikt. Pokud jste tedy o loňském a předloňském roce smýšleli ne zrovna pozitivně, pak se letos připravte na ještě horší vývoj. Jakkoli stále platí, že naděje umírá poslední.

Torsus je znám jako výrobce drsných off-roadových autobusů, přičemž svou pobočku má i na Ukrajině. Jak nyní firma oznámila, všichni její zaměstnanci jsou zatím v pořádku, lepších zítřků se ale budou muset dožít v úkrytu. Foto: Torsus

