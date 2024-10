Chevrolet teď říká, že není dost hloupý na to, aby dělal některá auta elektrická jen proto, aby byla elektrická před 3 hodinami | Petr Miler

Jenže přesně tohle většina průmyslu dělá. A dělal to i sám Chevy. A i když je vyjádření šéftechnika svým způsobem uspokojivé, doplňující komentář generální ředitelky koncernu GM ukazuje spíš to, že tu máme spíš nový druh přetvářky než novou realitu.

Nevím jak vy, ale já jsem v životě nikdy nedělal nic jen proto, že se mi řeklo, abych to udělal, od útlého dětství. Všechno muselo mít nějaký rozumný důvod, musel jsem pochopit, proč nějakou věc vlastně dělám a s jakým cílem. A s tím cílem jsem se pochopitelně musel ztotožnit, jinak jsem se na tom odmítl podílet.

Slepá poslušnost podle mě člověka nectí. Proto mám také problém vážit si kohokoli z automobilového průmyslu, který mi otevřeně řekne, že elektrická auta tlačí jen kvůli tomu, že mu to někdo nařídil, že o tom někdo nad ním rozhodl, že mu někdo nedal alternativu...

Nad vším, co děláme, prostě musíme přemýšlet, využít to nejlepší z nás a otisknout to do našeho vlastního jednání. Jsme přece rozumní lidé, nejsme ovce. A pokud se jimi staneme, mívá to nezřídka tragické následky, případů z historie bychom našli dostatek. Proto - podobně jako bývalý ředitel Porsche - nepochybuji o tom, že se jako společnost ženeme do obrovského průšvihu, když slepě následujeme technicky i ekonomicky naprosto neopodstatněné politické rozhodnutí přejít s auty právě jen na elektrický pohon během pár let. Dělá se to „protože proto”, nedá se to ničím rozumným ospravedlnit, proto tomu s kolegy také tak vehementně odporujeme - ve snaze zabránit problémům, které to způsobuje a dál způsobovat bude.

Málokdo z automobilek se přesto dokáže tomuto nesmyslu vzepřít - mezi čtyřma očima se takových najde ještě dost, veřejně se na stranu zdravého rozumu staví o poznání méně lidí. V tomto duchu je tedy uspokojivé slyšet Tonyho Romu, dlouholetého špičkového technika Chevroletu, který byl čerstvě povýšen na šéftechnika divize Corvette, jak říká, že nebude ikonický americký sporťák elektrifikovat jen proto, aby byl elektrický. Že to neudělá, dokud to nepřinese zlepšení jeho schopností, dokud po takové verzi nebude existovat poptávka. A ani jedno dnes - stejně jako u elektrických verzí naprosté většiny jiných aut - neexistuje.

„Hodně o tom mluvíme. Hovořím o tom s fanoušky, mými přáteli, dalšími techniky. Nenasadíme ale elektrifikaci jen proto, abychom ji nasadili. Nepoužíváme určitou technologii jen kvůli samotné technologii, musí si to tak nějak zasloužit. Musí udělat auto lepším tak, aby přilákala zákazníky,” řekl Roma pro CBS News. Je to vlastně banální, ale v dnešní době přesto velmi odvážné prohlášení, které naši kolegové z Motor1 velmi trefně interpretují jako prosté: Nejsme přece tak hloupí, abychom dělali některá auta elektrická jen proto, aby byla elektrická.

Jenže lehké to s takovými pohledy ve firmě mít nebude. Na jeho slova reagovala také generální ředitelka mateřského koncernu GM Mary Barra, která je známá svou posedlostí elektřinou, i když tento přístup firmu léta ruinuje. Po fiasku prakticky veškerých elektrických snah firmy se sice zaklíná zákazníkem, přesto říká: „Budeme vedeni zákazníkem, ale plány, které máme, nás tam dostanou.” Navíc je třeba dodat, že Chevrolet pořád počítá s tím, že jeho nabídka bude v roce 2035 jen elektrická. A Corvette z toho nevynechává.

Ve vyjádření Mary Barra je tak zřetelný protimluv - tak buď nás vede zákazník, nebo máme vlastní plán, který nás dovede někam jinam. Nic mezi tím není a nejsou to dvě stejné věcí, pokud oním plánem není následování přání zákazníků. Její slova tedy zní jako: „Dnes nám nezbývá než brát ohled na zákazníka, protože jinak bychom pošli, ale časem mu stejně vnutíme, co chceme my.”

Vypadá to tedy spíš tak, že strojené ohledy na zákazníka se staly jen novým marketingovým pláštíkem stále stejně absurdních snah. A máme pocit, že racionálně uvažující Tony Roma o tom ještě ani nemá tušení...

Tony Roma od pohledu není „korporátní člověk”, je to racionálně uvažující technik ze staré školy. Nemáme ale pocit, že by s tímto přístupem měl šanci být ve strukturách firmy dlouhodobě vítán. Foto: General Motors

