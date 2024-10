Chudnoucí Američané vystřelili prodeje nejlevnějších aut o desítky procent výš. Kupují, co se dá, než tyto vozy skončí před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mitsubishi

Za normálních okolností by se tyto vozy měly marně ucházet o kupce na konci svých životních cyklů, děje se ale pravý opak. Lidé je kupují, dokud ještě mají tu možnost, neboť nic tak dostupného brzy nekoupí.

Nová auta nejsou stále dražší pouze v Česku, potažmo v Evropě, ale také na druhé straně Atlantiku. Ve Státech se ostatně kvůli tomu možná i schyluje k finanční krizi trochu jiného ražení, neboť úvěry na nákup nových aut se po hypotékách staly druhým největším zdrojem zadlužení. Vůbec poprvé v historii tak překonaly i studentské půjčky, což je v USA velká věc. Děje se tak hlavně proto, že nová auta výrazně podražila - průměrné ceny se totiž stále drží nad 47 tisíci dolary (cca 1 085 000 Kč).

Pokud by mzdy rostly podobně jako ceny aut, nebylo by o čem mluvit. Jenže to se neděje. Místo toho se Amerika začíná loučit se svými nejlevnějšími novými vozy v prodeji. Jde o Mitsubishi Mirage (nám známé jako Space Star) a Nissan Versa, z nichž první stojí 17 480 USD (asi 403 tisíc Kč) a druhý 18 330 USD (cca 423 tisíc Kč). Z obou se pro letošek stal neskutečný hit, jak shrnují kolegové z Motor1, neboť u tří diamantů již od ledna do konce září prodali 20 024 kusů, což je nárůst o 114,3 procenta, zatímco druhá značka si připsala 29 302 registrací (+64,2 %).

Zástupce Mitsubishi již daný úspěch okomentoval tím, že za ním stojí vylepšená dostupnost vozu. Skutečný důvod je ale dle našeho názoru prostší a již zazněl - jde o cenu, která zůstává příznivá. A také o fakt, že automobilka se s Mirage hodlá rozloučit. Výroba skončí se závěrem letošního roku, dealeři by pak měli mít skladové zásoby zhruba do léta toho příštího. Jenže pak bude definitivní konec, přičemž zhruba ve stejné době zmizí z trhu bez nástupce i Versa.

Rok 2025 tak bude pro Ameriku významný, neboť vůbec poprvé nebude v nabídce žádné nové auto startující pod 20 tisíci dolary (dnes asi 462 tisíc Kč). Místo modelů Mirage a Versa se tak nejlevnějším vozem Ameriky stane Kia Forte, která je aktuálně k mání od 21 145 USD (488 tisíc Kč). I tento model je pro letošek bestsellerem, neboť na kontě má dokonce již 101 093 registrací, čímž byly loňské tři kvartály překonány o 6 procent. Po konci soupeřů ale Korejci budou bodovat ještě víc.

Když se přitom vrátíme v čase o pouhých pět let zpátky, malovala situace v Americe docela jiný obrázek. Průměrná cena nových aut se pohybovala okolo 35 tisíc dolarů (asi 808 tisíc Kč), přičemž pod metou 20 000 USD jste měli poměrně široký výběr - třeba Hyundai Accent startovalo jen na 15 915 dolarech (cca 367 tisíc Kč), zatímco Toyota Yaris Sedan stála od 16 380 USD (asi 378 tisíc Kč). Levné ale byly i Subaru Impreza, VW Jetta, Chevrolet Cruze, Kia Rio, Hyundai Veloster, Toyota Corolla a Mazda 3.

To jsou ale skutečně již loňské sněhy, na jejichž návrat asi už nikdy nedojde. Při stále větším tlaku na elektrifikaci všeho druhu je totiž nad slunce jasné, že ona laťka půjde stále nahoru a dost možná během nějakých pěti let již v zámoří nebude k mání jediné auto pod 25 tisíc dolarů (dnes 577 tisíc Kč). V té chvíli ale nová finanční krize bude opravdu na spadnutí, neboť již stávající vývoj naznačuje, že Američané se při nutnosti být mobilní zadlužují daleko víc, než jsou schopni ukočírovat. Podle dat Edmunds dnes už přes 17 procent Američanů platí za auto přes 1 000 USD měsíčně, tedy víc jak 23 tisíc korun měsíc co měsíc. Při průměrných příjmech tamních obyvatel a rostoucích výdajích na všechno ostatní se to nezdá být udržitelné.

Mirage neboli Space Star, jak je japonský hatchback znám v Evropě, je nejlevnějším vozem Ameriky. Jako takové láká davy, zvláště když automobilka již oznámila, že letos ukončí výrobu a s nástupcem nepočítá. Foto: Mitsubishi

Zdroje: Motor1, Mitsubishi, Nissan, Kia

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.