Čína zakáže majitelům elektromobilů oblíbené, ale v zásadě nesmyslné řízení jedním pedálem, za vším hledejte Tesly

Je to z podstaty neefektivní praktika, kterou některé automobilky právě proto odmítají, majitelé vozů značek jako Tesla ale jednopedálové řízení adorují. V Číně budou mít smůlu, a to i kvůli Teslám a jejich řidičům.

Řada lidí, kteří někdy vyzkoušeli elektromobil, propadla tzv. jednopedálovému řízení. Nepatříme mezi ně, máme na věc stejný pohled jako Porsche, které tvrdí, že jde navzdory možnosti rekuperace podstatné části kinetické energie o stále neefektivní praktiku, která marní energií víc než využívání setrvačnosti auta, ale jeho fanouškům rozumíme. Řízení to zjednodušuje a lidé jsou z podstaty líní tvorové, takže proč přemýšlet o několik kroků dopředu, jak využít efektivnějšího plachtění, když se můžete spokojit se zastavením za získání části jinak zmařené energie zpět.

O tuto radost ale dotyčné nepřipravují jen některé automobilky, nejnověji s ní mají problém i i čínské úřady. A o efektivitu či ekologii tu nejde, problém je jinde.

Jak možná víte, v posledních letech došlo v Číně k řadě incidentů, které měly jedno společné. V jejich středobodu byla Tesla řítící se napříč některým z měst šílenou rychlostí, přičemž po sobě zanechávala nejen zdemolovaná auta, ale naneštěstí také mrtvé. Majitelé si stěžovali na problémy s brzdami, které nikterak nereagovaly. To však automobilka odmítala s tím, že lidé si jednoduše spletli pedály a chyba byla na jejich straně.

Na vině má být právě obliba jednopedálového řízení, kvůli kterému prý lidé přestávají zvládal používat oba pedály. Věříme, že jde o faktor, nicméně na některý incidenty došlo také s profesionály za volantem, tedy s lidmi, kteří za volantem strávili pomalu celý svůj život a kterých zkrátka nečekáte, že by po zapomněli, který pedál je který. Ale to dnes nechme stranou.

Bez ohledu na skutečné pozadí čínská vláda již loni v květnu Tesle přikázala, aby pozměnila nastavení jednopedálového řízení. Při uvolnění plynového pedálu tak aktuálně všechny vozy na největším trhu světa musí přejít do režimu Creep a nikoliv Hold, díky čemuž vůz pokračuje v pomalém pohybu dopředu či dozadu. K plnému zastavení je tedy třeba šlápnout na brzdu.

Čína tak vyrukovala s dodatečným bezpečnostním prvkem, který patrně zafungoval - od loňského května se žádná nehoda se splašenou Teslou v hlavní roli neodehrála. To jen posílilo odpor úřadů k jednopedálovému řízení, které se jej rozhodly fakticky zakázat plošně, jak si všimli kolegové z Auto Evolution.

Zatím jde pouze o návrh, očekává se ale hladké přijetí, Čína není země diskuzí. Nově by tedy již nemělo být možné „zpomalit vůz až k úplnému zastavení, kdy brzdný efekt je dosažen uvolněním plynového pedálu při jízdě vpřed“. Nové nařízení by mělo vstoupit v účinnost od 1. ledna 2026. Porsche to asi trápit nebude, Teslu už jen v určité míře, přizpůsobit se ale budou muset všichni výrobci. A je otázkou, jaký vliv to bude mít na jiné země světa - vyvíjet dva různé způsoby ovládání auta se každé automobilce nebude chtít.

$TSLA

With MIIT's announcement of new benchmarks, Tesla vehicles will not be able to experience single-pedal driving in China in the future pic.twitter.com/Pfrv9LHlsu