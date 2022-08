Číňané ovládli ruský trh s auty, jejich neúspěšnější model už se prodává lépe než Lada před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Haval

Co je pro jedny katastrofa, to je pro jiné zjevně cesta k úspěchu. Po léta jeden z největších automobilových trhl v Evropě stále více ovládají čínské značky. Lépe jsou na tom už jen ty ruské, při současném vývoji ale ani to nemusí trvat věčně.

Čas letí rychle, a tak za pár dnů uplyne už rovný půlrok od chvíle, kdy ruská vojska vstoupila na území Ukrajiny. Už tak trápený automobilový průmysl to dostalo pod další tlak, neboť samotný konflikt znamená nové výpadky dodávek kde čeho, sankce proti Rusku zdražily mnohé vstupy a prakticky znemožnily působení západních značek na jednom z největších trhů Evropy. Současně je ale třeba dodat, že ne pro každého jde o špatné zprávy.

Avtostat informuje prodejích nových aut v Rusku za uplynulý týden, který znamená další zlom v rozšiřování držav čínských značek v zemi. Zatímco většina konkurence vyklízí pole, Číňané právě naopak. V období od 15. do 21. srpna Rusové dle registrací nových aut do provozu koupili 2 590 nových aut čínského původu, což je nový rekord - znamená to tržní podíl 26,4 %, už na dostřel ruským značkám (39 %) a jasné překonání v zemi stále působících Korejců (Kia má 16,1 %).

Nejlépe je na tom aktuálně Haval, který se dokázal s prodeji vyšvihnout k 723 prodaným vozům, další je Geely se 719 prodeji a Cery s 672 dodanými auty. Všechny tyto tři čínské značky nyní spadají do nejlepší pětky z hlediska prodejů, dříve byli Číňané rádi, pokud se jedna dvě automobilky dostaly do nejlepší pětadvacítky. Vyspělé se tedy dokázali konkurenci blížit už dříve, nyní ale bez většiny soupeřů míří rovnou ke hvězdám - Čína Rusko nijak nesankcionuje, a své automobilky v rozletu v Rusku tedy ani nijak neomezuje.

Haval za své výsledky vděčí hlavně modelu Jolion, který se v této zemi dokonce i vyrábí a pouze tam je k dispozici s pohonem všech čtyř kol. Toto SUV je v Rusku k mání se dvěma zcela odlišnými motory, třebaže v obou případech mají objem 1,5 litru. Agregát GW4G15K disponuje 147 koňmi, které míří pouze na přední nápravu, přičemž zákazníci mohou volit mezi šestistupňovým manuálem a sedmistupňovým dvouspojkovým automatem. Druhá zmíněná převodovka je pak jedinou volbou pro jednotku GW4B15, která dává 150 koní a je určena právě pro verze s pohonem 4x4.

Právě tento vůz je nejen nejúspěšnějším čínským modelem v Rusku, ale i nejúspěšnějším autem z dovozu. Za zmíněné období se jej prodalo 546 kusů, čímž překonal dokonce i domácí Ladu Vesta (486 aut), jen Granta zůstala před ním. A při jeho cenách ani není divu, že se mu daří. Kurs rublu je uměle vysoký, a tak základní suma 2 029 000 RUB nepůsobí v českých korunách nijak zvlášť atraktivně, je to asi 835 tisících Kč. Jenže přímo konkurenční Škoda Karoq, která je v Rusku ze zásob stále místy k dostání, stojí od 2 716 000 RUB, tedy o 35 % víc a přes 1,1 milionu v přepočtu.

Dodejme, že s 4 472 mm délky, 1 841 mm šířky a 1 619 mm výšky při rozvoru 2 700 mm je Jolion dokonce větší auto než Škoda Karoq, které navíc nemá pod kapotou jen tříválcový litr a nešetří ani výbavou. Již ve standardu najdete třeba klimatizaci, parkovací asistent nebo 17palcová kola. V případě čtyřkolky je třeba připlatit i za výbavu Elite, ve které dostanete mj. i plně LEDková světla, vyhřívaná přední a zadní sedadla, vyhřívaný volant, čelní sklo a jeho ostřikovače, parkovací kameru, bezklíčový vstup i start nebo 10" dotykový displej infotainmentu, tedy už opravdu hodně věcí. I takové auto (nakonec i plně vybavená čtyřkolka) začíná výrazně pod základní cenou Karoqu, to se úspěchu skutečně nelze divit.

Haval Chulian alias First Love dorazil do Evropy pod stále podivným jménem Jolion. Obchodnímu úspěchu to ale zjevně nebrání, v Rusku se stal nejprodávanějším zahraničním modelem, který válcuje i druhou nejpopulárnější Ladu. A celou automobilku posunul na třetí místo v prodejích dle značek. Foto: Haval

Zdroje: Avtostat, Haval

Petr Miler

