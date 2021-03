Číňané kráčí ve stopách BMW, za obrovskou čelní masku ale schovali motor dráždící EU před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MG Motor

Číňané nevyrábí jen kompaktní SUV poháněná menšími benzinovými turby, cizí jim nejsou ani úplně jiné automobilové třídy. Jen o nich nevíme. Tento pick-up se prodává v Thajsku a v útrobách má turbodiesel

O britské automobilce MG Motor se v poslední době mluví stále častěji, přestože ještě před několika málo lety prakticky zmizela z trhu. Zachránily jí čínské peníze, s jejichž pomocí se značka nyní vrací zpět do Evropy. K tomu jí napomohou hlavně elektrifikované modely, se spalovacím ústrojím totiž firma spojuje svou budoucnost jinde. Značná část světa totiž na elektrický pohon v jakkoli dohledné době přepřáhnout nemůže, ani kdyby náhodou chtěla.

MG si tuto skutečnost evidentně uvědomuje, a přestože patří Číňanům a mělo by tedy pomalu razit jen elektrickou cestu, nadále kráčí i tou spalovací. Důkazem budiž inovovaný pick-up Extender, který se v Thajsku začal prodávat ve druhé půli roku 2019. Na trhu tedy opravdu není dlouhou dobu, ovšem to mateřskému koncernu SAIC, jenž na daném modelu spolupracuje s thajským konglomerátem Charoen Pokphand, nezabránilo v nepřehlédnutelnyćh vizuálních inovacích.

Extender původně dorazil do prodeje s šestiúhelníkovou čelní maskou, na kterou navazovaly rozměrné světlomety. Nově tu ovšem máme relativně úzké lampy propojené úzkým chromovým proužkem. Samotné maska nyní působí podobně obrovsky jako u nových BMW, neboť včelí plástve v ní nahradily příčné lamely. Kromě toho zamířila o poznání níže, nově tak vlastně zastává i funkci nárazníku, který najdeme jen po stranách.

Menší měrou se proměnila záď, jakkoliv to na první pohled nevypadá. Tvar koncových lamp zůstal naprosto stejný, nová je pouze jejich grafika. Ta nicméně navazuje na odlišně koncipované víko korby, což vizuál patřičně zdramatizovalo. Extender tak vypadá daleko moderněji, přičemž byl zároveň opticky rozšířen. Vizuální novinky tím ovšem končí, uvnitř pak lze mluvit pouze o nově nabízeném hnědém koženém čalounění.

Nezměněn zůstává motorový prostor, kde je jedinou volbou dvoulitrový turbodiesel. Tedy pohonná jednotka, která odpovídá jak charakteru vozu, tak potřebám thajských zákazníků. Ti mohou znovu počítat se 163 koňmi a 375 Nm točivého momentu, jejichž přenos může mít na povel šestistupňový manuál či automat. Kromě toho lze také vybírat mezi pohonem zadních a všech čtyř kol, stejně jako mezi třímístnou a pětimístnou kabinou.

Právě dieselové ústrojí je důvodem, proč MG s dovozem tohoto vozu do Evropy nepočítá, pohonná jednotka plní pouze aktuálně již nedostačující emisní normu Euro 6b. Na čínském trhu je nicméně MG Extender k dispozici ještě s jedním motorem, a to s benzinovým dvoulitrem naladěným na 213 koní, ovšem pod názvem SAIC Maxus T70. Tento agregát by ale Bruselu vadil ještě více, na pick-up tak vskutku můžeme zapomenout.

MG Extender se dočkal vizuální modernizace již po necelých dvou letech na trhu. Za novou maskou nicméně najdeme stále stejnou techniku, tedy dvoulitrový turbodiesel. Foto: MG Motor

Zdroj: MG Motor

Petr Prokopec