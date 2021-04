Číňané odhalili svůj nový Tank. Uvnitř ale více než ten připomíná Rolls-Royce před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Great Wall Motors/Wey

Když se řekne tank, člověk si snad automaticky představí zbraň a válečné vřavy, ve kterých se tyto stroje objevují. Číňané svádí k poněkud odlišným spojitostem, jejich nový Tank 800 je luxusní SUV.

Vyznat se v čínských automobilkách je v podstatě nemožné. Pomalu každý den totiž nějaká vznikne či zanikne. Mimo to dochází často na jejich přejmenování, stvoření různých divizí a podobně. Stejně jako mění svá jména i jejich zakladatelé. V tomto ohledu si přitom můžeme posvítit hlavně na automobilku Great Wall Motor, jejímž šéfem je čínský miliardář Wei Jianjun. Ten se nechal přejmenovat na Jacka Weye, což pochopitelně zní lépe na mezinárodní scéně. Nebyl to nicméně jediný důvod.

Pod názvem Wey byla totiž založena i nová značka, dokonce vůbec první v Číně, jenž nese příjmení svého zakladatele, jakkoliv poangličtělé. Ta se hodlá stát lídrem na poli luxusních SUV, což rozhodně není malý cíl. Více než zajímavá je nicméně strategii, s jakou jej hodlá dosáhnout. Stvořena totiž kvůli tomu byla nová podznačka Tank, která se víceméně vrací k tomu, co Číňané umí nejlépe - tedy ke kopírování. To se potvrdilo již loni, kdy se ukázala „pirátská“ verze Fordu Bronco.

Nyní tu pro změnu máme kopii Rolls-Royce Cullinan. Ta momentálně debutuje na autosalon v Šanghaji pod názvem Tank 800, a přestože jde o koncept, popisován je jako varianta velmi blízká sériové podobě. Stát se přitom má nejluxusnějším firemním modelem, proto Číňané uvnitř nepočítají pouze s dřevem, kůží a kovovými dekory, ale rovněž s křišťálem a dokonce i se sametem. Doplnit je pak má podsvícený strop, elektrické ovládání dveří či záclonek a komfortní křesla.

Zvenčí tu máme masivní čelní masku spárovanou s rozměrnými světlomety, které lze spárovat s dvoubarevným lakem. Koncept přitom dostal do vínku kombinaci purpurové a zlaté, která by mohla zalichotit miliardáři Michaelu Fuchsovi. Ten nicméně nakupuje právě u Rolls-Roycu a originál za napodobeninu nejspíše chtít měnit nebude. Zvláště když by musel sestoupit z dvanáctiválce na šestiválec se třílitrovým objemem, který doplní hybridní technika, devítistupňový automat a pohon všech kol.

Lze už jen dodat, že Číňané počítají s adaptivním podvozkem, který by měl umožnit i jízdu v náročnějším terénu. Stejně tak dorazí i semi-autonomní řízení úrovně SAE3, volantu se nicméně řidič bude muset držet tak jako tak. Tím nám ale informační pramen vysychá, ve finále totiž již značka dodává, že produkční Tank 800 zamíří na čínské silnice v roce 2022. Kdy se jej dočká zbytek světa, není jisté.

Tank 800 je čínskou kopií Rolls-Royce Cullinan, který se příští rok objeví v plně produkční formě. Pod kapotou nabídne hybridizovaný šestiválec, uvnitř pak luxusní interiér, ve kterém kromě kůže a dřeva nebude chybět ani samet či křišťál. Foto: Great Wall Motors/Wey

Zdroj: Great Wall Motors/Wey

Petr Prokopec