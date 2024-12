Číňané potichu zaplavují svět svými auty. Už mají šestou největší automobilku na Zemi, Ford musel kapitulovat před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

Víte, co říká jedno slavné latinské přísloví o tom, jak kapka hloubí kámen. Tak nějak se čínští výrobci aut prosazují ve světě - než jsme se stačili nadát, jeden z nich se zařadil mezi šest největších automobilových firem světa.

V roce 2003 prodala čínská automobilka BYD pouze 21 253 nových aut. Nešlo navíc o její vlastní produkt, tato značka totiž v podstatě vznikla pohlcením výrobce Xi'an Qinchuan Automobile, jehož vozy následně doprodávala. Se svým prvním vlastním modelem F3 pak BYD přišel až v roce 2005, přičemž dvě léta na to se Číňané poprvé dostali přes metu 100 tisíc prodaných exemplářů během jediného kalendářního rok. Následně se jejich prodeje po víc než dekádu pohybovaly okolo půl milionu aut ročně.

Dramatický skok přišel v roce 2022, kdy BYD dokázal vyexpedovat 1 881 669 nových aut, tedy víc než dvojnásobek oproti předchozímu období (749 325 ks). Loni pak automobilka rostla podobným způsobem, neboť k silvestrovské půlnoci měla na kontě dokonce 3 024 417 registrací. Ve své krasojízdě ovšem Číňané pokračovaly i letos, neboť během druhého letošního čtvrtletí prodali 1 019 718 vozů. To z nich rázem udělalo sedmou největší automobilku na světě před Nissanem a Hondou.

Za sebou přitom máme další sčítání, a to pro změnu za třetí kvartál. Tentokrát už je ale třeba zalapat po dechu, neboť tu máme další firemní rekord, a sice 1 134 892 registrací. BYD tak již není světovou sedmičkou, na tuto pozici totiž odsunul Ford, který prodal o přibližně 40 tisíc aut míň, jak uvádí Nikkei. Modrý ovál pak sice v rámci prodejů za prvních deset letošních měsíců vládne, ovšem jen o fous (3,3 milionu aut vs. 3,25 milionu aut), což BYD může do konce roku zvrátit.

Pokud jste si zatím ještě nesedli, nyní se opravdu něčeho chyťte, neboť čínský rychlovlak v závěrečném čtvrtletí evidentně přepřáhl na ještě vyšší rychlost. V říjnu totiž BYD prodal 506 804 aut, čímž stanovil nový rekord. Ten pak v listopadu automobilka jen těsně nepřekonala, když se registrace zastavily na 504 003 kusech. Na druhou stranu jde o 67,2procentní meziroční zlepšení, navíc poprvé v historii firma dokázala překonat půlmilionovou metu dvakrát po sobě.

Od ledna do listopadu tak celkové prodeje vzrostly na 3 740 930 aut, čímž BYD překonal svůj plán pro letošní rok v podobě 3,6 milionu registrací. Je tedy jasné, že čtyřmilionová hranice letos padne bez jediného problému, pročež se Číňané dost možná ještě posunou o další příčku výše na celosvětovém žebříku. Koncern Stellantis totiž strádá ještě více než modrý ovál, načež za třetí kvartál prodal jen 1,14 milionu nových aut, tedy o 20 procent míň než loni.

BYD souběžně s prodeji pochopitelně zvyšuje také svůj obrat, který za období červenec-září dosáhl 201 miliard yuanů (cca 662 miliard korun). Číňané tak dokonce zvládli překonat i Teslu, s níž soupeří o titul světové elektrické jedničky. Ještě pořád máte pocit, že slova o nastupující čínské dominanci ve světě aut jsou přehnaná?

Stane se BYD největší automobilkou na světě? Vlastně by nás to vůbec nepřekvapilo, růst Číňanů za poslední dvě dekády bere dech. Foto: BYD

Zdroj: Nikkei

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.