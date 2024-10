Číňané za 227 tisíc Kč prodávají rodinné auto s rozvorem Superbu, i provozovat ho jde za hubičku dnes | Petr Prokopec

Pokud se divíte, proč jsou některá čínská auta tak populární, tohle by pro vás mohlo být slušným pojízdným vysvětlením. A je celkem jedno, jak vypadá - při své velikosti, praktičnosti, ceně a provozních nákladech se Wuling Hong Guang prostě prodává sám.

Je otázkou, zda se v Evropě někdy vrátí do módy MPV. Dá se nicméně předpokládat, že pokud by u toho byly stejné ceny, jaké za své produkty žádá Wuling v Číně, možná by se na ně stály větší fronty než za „komančů“ na banány. Důkazem ostatně může být i druhá generace modelu Hong Guang, kterou možná řada lidí na první dobrou zamění za malý elektromobil téhož názvu. Ten nicméně na délku jen v některých verzích přesahuje tři metry, načež se dočkal ještě dodatečného označení Mini EV.

Základní Hong Guang je oproti tomu dlouhý 4 515 milimetrů a počítá s rozvorem 2 850 mm. Ve druhém případě se jedná o vyšší hodnotu, než s jakou je spojena třeba stávající Škoda Superb, načež nepřekvapí, že do vozu se vejdou dvě nebo tři řady sedadel. Volit ovšem klientela může i mezi různými typy pohonu - dosud bylo tohle MPV k mání jen se spalovacími motory, nově nabídku rozšířil také ryzí elektromobil. Ten se kromě lithium-železito-fosfátových baterií pyšní i novou přídí.

Upravená karoserie do jisté míry připomíná vozy Tesly, byť hodně nafouknuté, což jistě není náhoda - americká automobilka je v Číně velmi populární. Změny jsou však také funkční, neboť snižují aerodynamický odpor o 14,4 procenta na Cd 0,32. To pochopitelně není nic až tak světoborného, dojezdu to však pomáhá. Byť opravdu nelze počítat s tím, co bylo vypočítáno dle čínského cyklu CLTC. S jeho pomocí se totiž Wuling i při kapacitě 32,6 kWh dostal na působivých 300 km.

Čínská metodika je ještě velkorysejší než evropský cyklus WLTP, který ale také nemá s realitou mnoho společného. Dá se tedy předpokládat, že na jeden zátah ujede elektrický Hong Guang zhruba 200 km, a to ještě při relativně poklidném tempu. Toho zběsilejšího pak ostatně ani není schopen, neboť elektromotor roztáčející zadní nápravu produkuje jen 102 koní. Dané stádo ale rozhodně bude mít na kontě vyšší hmotnost než 1 130 kg, na kterých startuje spalovací provedení.

Ve finále je nicméně zcela jedno, jak Hong Guang vypadá, jaký je jeho dojezd či jestli na něj náhodou nemáme pohlížet jako na pojízdnou silniční šikanu. Wuling totiž zůstal věrný své pověsti výrobce, jenž nová auta prodává za hubičku. Elektrické MPV tak lze pořídit od 69 800 yuanů (cca 227 tisíc Kč), tedy o zhruba 70 tisíc korun dráž než spalovací verzi. Značka nicméně dodává, že tyto peníze máte díky úspoře za elektřinu a servis zpátky již během prvního roku.

Něco takového jste jistě slyšeli již mnohokrát, ostatně třeba Tesla u svých aut spíš než skutečnou cenu prezentuje takovou, od které jsou odečteny náklady na pohonné hmoty. V jejím případě jde ale o tvrzení poněkud zavádějící, zatímco v případě Wulingu je třeba s ním počítat už jen proto, že benzín je v Číně sice oproti Česku neskutečně levný, jenže elektřina je ještě levnější a náklady na jeden ujetý kilometr odpovídají zhruba 20 haléřům, jak už jsme slyšeli i z povolanějších úst.

Pokud tedy majitel se svým vozem najede 42 tisíc kilometrů ročně, což samozřejmě již odpovídá taxikářské činnosti, uspoří 21 500 yuanů neboli oněch 70 tisíc korun. Po třech letech provozu by tak investice měla být splacená, samozřejmě za předpokladu, že se v mezičase něco neporouchá. Ovšem i opravy jsou v Číně levnou záležitostí, třeba výměna komplet celého boku stojí méně než v Evropě vyklepání jednoho promáčklého blatníku.

Automobilku tedy zjevně čeká další krasojízda, přičemž by nás ani nepřekvapilo, kdyby Hong Guang kraloval minimálně ve svém segmentu podobně jako Mini EV napříč celým čínským trhem. Jakkoli loňských 237 863 registrací byla vlastně slabota, načež se dá očekávat modernizace. Jestli ale i poté bude znovu oslovovat přes 400 tisíc lidí ročně, bude hodně záviset na tom, jak moc úspěšný bude právě jeho větší sourozenec.

Hong Guang s elektrickým pohonem dostal i přepracovanou čelní masku, díky které může připomenout Teslu, i když řádně nafouknutou. Po stránce cenové je ale někde úplně jinde. Foto: Wuling

