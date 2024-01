Číňané to s podmaněním si Evropy myslí smrtelně vážně, chystají nový kombík šitý na míru starému kontinentu před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hozon Auto

Tohle auto už existuje a má zajímavý vzhled, parametry i cenu. Zatím ale nemá tu správnou karoserii, tedy alespoň z pohledu Evropanů. Neta S je v tuto chvíli jen sedanem, právě to ale její výrobce chce změnit.

Čínská značka Hozon Auto je širší evropské veřejnosti neznámá, jakkoli založena byla již v roce 2014. Tři léta po svém zrodu pak přišla s konceptem elektrického SUV, které o rok později přetavila v produkční realitu. Od té doby se její portfolio rozšířilo, přičemž v něm aktuálně najdeme dvě SUV, jeden sporťák a jeden sedan. Ve všech případech se o pohon stará hlavně elektrická energie, třebaže ne nutně výlučně. A stejně koncipovaný pohon vyfasuje i první firemní kombík, který se prodeje dostane ještě letos s cílem podmanit si také evropské publikum.

Kombíky skoro nikde jinde na světě „nejsou téma”, takže tento krok jen ukazuje, jak moc Číňané chtějí okouzlit místní klientelu. Hozon ostatně všechny své vozy nabízí pod označením Neta (či také Nezha), které je synonymem jejích expanzivních plánů. Ty se pořád jen rozjíždí, ani dosavadní prodeje automobilky ale nejsou vzhledem k její krátké historii zrovna mizivé. V roce 2018 totiž firma měla na kontě pouze 1 206 registrací, předloni se však již jednalo o 152 073 aut. Loni pak sice zájem lehce poklesl (127 496 vozů), od letošního roku se však očekává další výrazný růst. Nikoli jen kvůli onomu kombíku, ale hlavně s ohledem na otevření nové továrny v Bangkoku.

My se dál budeme držet hlavně oné novinky, která bude vycházet ze zmiňovaného sedanu Neta S. Ten je možné osadit jedním či dvěma elektromotory, které produkují 230 nebo 461 koní. Baterie pak mají největší kapacitu 91 kWh, přičemž na udávaných 715 km dojezdu lze rovnou zapomenout - vypočten byl totiž dle nereálného cyklu NEDC. Tím se pak řídí i verze s paketem o kapacitě 43,88 kWh, jenž má dojezd dokonce 1 160 km, ovšem jen díky benzinové jedna-pětce, která slouží jako generátor.

Kombi má dostat do vínku stejnou techniku, která by na Evropany mohla fungovat. Vůz použije evoluční provedení platformy Shanhai, díky čemuž by dojezd měl ještě narůst, na konkrétní hodnoty je ovšem ještě příliš brzy. Číňané nicméně dodávají, že na rozdíl od sedanu bude možné novinku osadit střešním LiDARem, který má zajistit autonomní jízdu. Dovnitř se pak nastěhuje 17,6palcový displej multimédií, kterému dělá společnost 12,3palcová obrazovka před spolujezdcem, digitální přístrojový štít a head-up displej.

Na další informace bude třeba vyčkat do dubnového autosalonu v Pekingu, pročež aktuálně už jen zmíníme cenovou politiku Hozonu. Ta je nepřekvapivě velmi vstřícná, neboť 4 980 milimetrů dlouhý sedan Neta S startuje na 199 880 yuanech (cca 642 tisíc Kč). Je tak o poznání levnější než konkurenční Tesla Model 3, která je navíc o takřka 20 cm kratší. Vrchol řady je pak možné pořídit za 338 800 CNY (1 089 000 Kč), přičemž kombi má podražit jen o nepatrnou částku. Kdyby se takový vůz prodával v Evropě řekněme za 800 tisíc s oním „dvojitým pohonem”, rozhodně by nebyl bez šance.

Čínský sedan Neta S se stal základem pro nový elektrický kombík, který automobilka vyvíjí i s ohledem na svou plánovanou expanzi do Evropy. Obě verze se až do středového sloupku nikterak vzhledově neliší, unikátní tak u očekávané novinky bude pouze záď připomínající vzhledem Volkswagen Arteon Shooting Brake, jak ukazuje poslední oficiální fotka maskovaného prototypu. Foto: Hozon Auto

Zdroje: Carscoops, Hozon Auto

Petr Prokopec

