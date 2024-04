Číňané ukázali další superluxusní auto určené i pro Evropu, evropskou metropoli má přímo ve jméně před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: London EV Company

Uvnitř je inspirováno leteckou první třídou a vypadá snad i trochu jako vesmírná loď. Uvnitř klade důraz hlavně na luxus a prostor. A i když spadá do v Evropě vymírající třídy aut, své štěstí zkusí také na starém kontinentu.

Vrací se MPV znovu do módy? Soudě podle toho, že novinky této třídy vám ukazujeme stále častěji, to tak skutečně vypadá. I když je třeba dodat, že povětšinou jde hlavně o čínské záležitosti. Říše středu totiž stěhovákům lidí holduje o něco víc, hlavně pokud je u toho kromě značného vnitřního prostoru také nemalý luxus. Dá se tedy předpokládat, že nový LEVC L380 by mohl mít úspěch. Protože ale za tím stojí britská společnost London EV Company (byť tedy vlastněná automobilkou Geely), je jasné, že prodej nebude omezen pouze čínskými hranicemi.

Název L380 je odkazem na Airbus A380, který je vůbec největším osobním letadlem na světě. Výrobce se tímto způsobem snaží již dopředu poukázat na patřičně prostorný interiér, což jen podtrhují technická data - na délku nové MPV měří 5 318 milimetrů, v případě rozvoru pak 3 185 mm. Klientela si přitom bude moci zvolit, zda jí vyhovuje spíše luxusnější varianta se šesti sedadly ve třech řadách, či naopak ta praktičtější, jenž počítá se čtyřmi řadami a osmi sedadly.

Na výběr budou rovněž dva pakety baterií, kdy menší počítá se 73 a větší se 120 kWh. V té chvíli by se dojezd měl pohybovat okolo 700 kilometrů, jakkoli je třeba počítat s tím, že vypočítán byl podle značně velkorysého čínského cyklu CTLC. Reálně se MPV s dvoumetrovou šířkou, dvoumetrovou výškou a hmotností blížící se třem tunám na jedno nabití tak daleko nedostane, ostatně i větší paket baterií je ekvivalentem 30,8litrové nádrže na motorovou naftu.

Ať se nicméně klientela rozhodne jakkoli, pohon vždy bude mít na starosti vpředu uložený a přední kola roztáčející elektromotor naladěný na 272 koní. Jízdní dynamika upřesněna nebyla, to ale u tohoto typu vozu nikoho zajímat nebude. Zvláště pak ne čínskou klientelu, pro kterou jsou jízdní vlastnosti podružné - tedy až na požadovaný komfort. Toho by se skutečně měla dočkat, už jen s přihlédnutím na velikost kol, která jednoduše vypadají na dnešní poměry malá.

Co se venkovního designu týče, ten byl pro změnu inspirován trupem letadel. I přes nemalé rozměry tak lze počítat s působivou aerodynamikou. Ovšem i tak se na dojezdu bude podílet především ona velká čelní plocha a ještě vyšší hmotnost. Protože ale tohle nejspíše nebude auto pro početné rodiny, nýbrž jej využívat budou spíše hotely ke svážení hostů z letiště, klíčové bude hlavně to, že při dostatečně velkém výkonu půjde navýšit kapacitu z 10 na 80 procent za 30 minut.

Z dostupných informací lze zmínit už jen to, že prodej v Číně odstartuje ještě letos. Do Británie se pak L380 má podívat do dvou let, následovat budou i další zahraniční trhy. Cena vozu pak nezamíří pod milion korun ani v jeho domovině, evropská klientela nicméně bude muset sáhnout do kapsy ještě hlouběji. Ve finále to tedy s renesancí MPV až tak žhavé být nemusí, ale tahle auta nikdy nebyla levná.

L380 se nechalo inspirovat letadly, vyobrazená šestimístná verze má být jakousi pozemní první třídou. Pohon dostane na starosti elektrická jednotka, spárovat ji bude možné s většími či menšími bateriemi. Foto: London EV Company

Zdroj: London EV Company

Petr Prokopec

