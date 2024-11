Číňané ukázali svůj vlastní VW ID.3. Stejně velké i podobně působící auto nabídnou o půl milionu levněji včera | Petr Prokopec

Je to jen další připomenutí naprosté nekonkurenceschopnosti evropských automobilek v oblasti trhu, do které se téměř všechny ženou po hlavě. Jestliže už dosud německý elektromobil prodejně jen paběrkoval, teď to bude mít ještě složitější.

Když Volkswagen vypouštěl do světa svůj vůbec první elektromobil z nové řady ID, tedy hatchback ID.3, mluvil o něm jako o třetím klíčovém mezníku pro značku, kdy prvními dvěma byly Beetle a Golf. Šlo tedy o skutečně velká slova, která ovšem 4 262 milimetrů dlouhý vůz nedokázal naplnit ani v nejmenším. Místo toho se stal jedním z historicky největších firemních propadáků, který si za celý dosavadní průběh letošního roku koupilo podle statistik Dataforce pouhých 40 tisíc lidí v celé Evropě.

Němci by se jej dnes nejspíš nejraději zbavili, to by v něm ale nesměli utopit tolik peněz. Zpátky z nich už mnoho nedostanou, ID.3 ale přesto k vodě nepouští. Místo toho jej uměle zlevňují, aby jim pomohl obstát před regulačními mechanismy EU. Jakkoli ale vůz díky tomu u nás startuje na 799 000 Kč, je pořád nesmyslně drahý vzhledem k tomu, co nabízí.

V takové Číně jej zákazníci mohou pořídit ještě levněji, a to od 129 900 yuanů (cca 430 tisíc korun). Ani taková cena z něj ale hit nedělá. Přičemž na obzoru se rýsují další mračna, neboť tamní automobilka GAC poprvé ukázala svůj nový elektromobil zvaný Aion UT. Na jeho plné odhalení má dojít ještě tento týden na autosalonu v Kantonu, VW se ale musí obávat již nyní. Je totiž skoro jisté, že novinka ještě zhorší už tak tragické prodeje modelu ID.3.

Aion UT totiž při délce 4 270 mm a rozvoru 2 750 mm disponuje prakticky stejnými rozměry. Jeho základní verze by pak měla nabídnout 136 koní produkovaných jediným elektromotorem, stejně jako dojezd přes 600 km. Ten nicméně vychází z čínského normovaného cyklu CLTC, který je značně velkorysý. Jaká pak bude realita, zjistíme až za pár dní, neboť GAC zatím neupřesnilo velikost baterií. Ta ale není až tak podstatná, klíčová je v tomto případě cena, která má startovat pod 100 tisíci yuany (cca 330 000 Kč), tedy skoro o půl milionu níž než u nás.

Novinka GAC je nejen levnější než ID.3, zároveň zamíří i pod úroveň dalšího čínského elektromobilu MG4. Pro Němce to tedy s budoucími prodeji těchto aut vypadá ještě hůř než dřív. Číňané navíc Aion UT popisují jako globální model, se kterým zamíří přinejmenším také do Thajska, Indonésie, Vietnamu, Malajsie, Mexika a na Filipíny. Zda pak do daného výčtu přibudou další země, je v tuto chvíli otázkou.

Aktuálně už jen lze dodat, že Aion UT se k ID.3 blíží rovněž vzhledově, a to zvenčí i uvnitř, kde trůní dva displeje, dvouramenný volant nebo „plovoucí“ středová konzole. Na elektromobil pak nebude vážit až tak mnoho, mluví se o 1 510 až 1 540 kilogramech. To logicky pomůže jak s dojezdem, tak s dynamikou, byť ta úplně oslnivá není - omezovač totiž zasahuje již při 150 km/h. Protože ale na něco takového Číňané nekladou velký důraz, dá se skutečně počítat se slušným zájmem.

